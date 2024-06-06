Античный город – экскурсии в Сиде

Найдено 6 экскурсий в категории «Античный город» в Сиде, цены от €22, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
8 часов
10 отзывов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2722 за человека
Древний Сиде и водопад Манавгат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Сиде - гармония древности, красоты и современности
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
289 за всё до 6 чел.
Античный Сиде с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Старый Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
2.5 часа
Старый Сиде: Путешествие по античным и византийским памятникам
Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Начало: На автопарковке Старого города
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
10 июня в 17:00
12 июня в 17:00
7766 за человека
По древнему Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5539 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
    читать дальше

    жару больше 40 градусов это почти экстрим. Но было весело) купание в зеленом озере - супер!! Вода бирюзовая, чистейшая! Поразил древний город Селеквия либре. Чудесный сад цитрусовых, вкуснейший апельсиновый и гранатовый сок! Интересные рассказы об Александре Македонском! Водопад Манавгат хоть и небольшой, но очень впечатляет! Смотреть на эту красоту можно бесконечно! А плотина! Смотровая и вид на плотину тоже очень впечатлил! Спасибо! Нам с дочкой очень понравилось! С маленьким детьми по такой погоде будет сложновато.

    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)
  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Античный Сиде с профессиональным гидом
    Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Посетили эту экскурсию в феврале. Нам очень повезло с погодой – светило солнце и не было ветра, что позволило нам
    читать дальше

    очень комфортно провести время на природе. Мы посетили окрестности региона, в котором отдыхали и были поражены как там красиво! Водопад был очень красивым и наполненным, говорят в летний период воды бывает намного меньше. В горах находится развалины античного города, их осталось не много – но он затерялся между деревьев и прогулка там мне понравилась больше всего. По дороге мы встречали также очень много остатков древности. Сама дорога очень живописна, природа просто великолепна! Мы увидели знаменитую плотину, Зеленое Озеро. Кормили хорошо, вся группа осталась сыта. Транспорт также был хорошим, водитель вел аккуратно. Так как мы поехали в феврале, информацию для группы давали на английском (нас заранее об этом предупрелили). Так как это обзорная экскурсия и информации дается не много, знание нашего английского хватило)) Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит природу и исторические места! Экскурсия очень бюджетная и насыщенная! Нам все очень понравилось!

  • К
    Капитолина
    3 февраля 2024
    Древний Сиде и водопад Манавгат
    Сиде - жемчужина Анталии, очень живой, очень красивый, как его символ - гранат! Театр, агоры, библиотека, фонтан - все особенное,
    читать дальше

    без гида не оценить, и не понять переплетений эпох: догреческой, греческой, римской и так далее. . еще и уникальный старый порт. И два храма на самом берегу моря. И византийская базилика там же. Богатое на впечатление место,- и благодаря Угуру в нем просто ориентироваться, представлять как текла жизнь, и как менялись эпохи. Очень рекомендую!

  • Н
    Надежда
    19 октября 2023
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Нам повезло! Было не очень жарко и экскурсий прошла великолепно! Елена отлично всё рассказала(рекомендую), много интересного и познавательного, особенно об Александре Македонском, некоторые подробности мы не знали. Водитель Осман отлично справился с управлением и довез нас в целости и сохранности.
  • Н
    Настя
    13 октября 2023
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Нам очень понравилась экскурсия. Мы были семьей из восьми человек с маленьким ребенком. Прогулка по Сиде была очень познавательной и хорошо структурированной. Firat ответил на все наши вопросы и каждому члену группы уделил внимание. Спасибо огромное, нам очень понравилось!
  • А
    Алиса
    9 октября 2023
    Сиде - гармония древности, красоты и современности
    Отличная экскурсия, нам очень понравилась)
  • И
    Ирина
    21 июля 2022
    Древний Сиде и водопад Манавгат
    Наша экскурсия прошла на отлично. Глубокая древность, погружение в историю в атмосфере непринуждённо-дружеской беседы. Угуру огромное спасибо. Были учтены все наши пожелания и получили ответы на все наши вопросы. Бережное отношение к нам, как к гостям на востоке!
  • И
    Ирина
    17 июня 2022
    Древний Сиде и водопад Манавгат
    Очень все понравилось. Экскурсия исторически содержательная с интересной подачей материала. Уважительное отношение гида к экскурсантам. Погода была жаркая и нам
    читать дальше

    были предложены зонтики, это нас просто спасло. Впечатлила образованность Угура, что в наше время является большой редкостью. Следующий раз будем пользоваться только его услугами. Трипстер снова на высоте!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Античный город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
  2. Древний Сиде и водопад Манавгат
  3. Сиде - гармония древности, красоты и современности
  4. Античный Сиде с профессиональным гидом
  5. Старый Сиде - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Античный город" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 22 до 289 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Сиде на 2024 год по теме «Античный город», 37 ⭐ отзывов, цены от €22. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам