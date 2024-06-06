1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Мини-группа
2.5 часа
Старый Сиде: Путешествие по античным и византийским памятникам
Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Начало: На автопарковке Старого города
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
10 июня в 17:00
12 июня в 17:00
77€66 за человека
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
- ЛЛюдмила26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ИИгорь13 мая 2024Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
- ААльбина4 февраля 2024Посетили эту экскурсию в феврале. Нам очень повезло с погодой – светило солнце и не было ветра, что позволило нам
- ККапитолина3 февраля 2024Сиде - жемчужина Анталии, очень живой, очень красивый, как его символ - гранат! Театр, агоры, библиотека, фонтан - все особенное,
- ННадежда19 октября 2023Нам повезло! Было не очень жарко и экскурсий прошла великолепно! Елена отлично всё рассказала(рекомендую), много интересного и познавательного, особенно об Александре Македонском, некоторые подробности мы не знали. Водитель Осман отлично справился с управлением и довез нас в целости и сохранности.
- ННастя13 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия. Мы были семьей из восьми человек с маленьким ребенком. Прогулка по Сиде была очень познавательной и хорошо структурированной. Firat ответил на все наши вопросы и каждому члену группы уделил внимание. Спасибо огромное, нам очень понравилось!
- ААлиса9 октября 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилась)
- ИИрина21 июля 2022Наша экскурсия прошла на отлично. Глубокая древность, погружение в историю в атмосфере непринуждённо-дружеской беседы. Угуру огромное спасибо. Были учтены все наши пожелания и получили ответы на все наши вопросы. Бережное отношение к нам, как к гостям на востоке!
- ИИрина17 июня 2022Очень все понравилось. Экскурсия исторически содержательная с интересной подачей материала. Уважительное отношение гида к экскурсантам. Погода была жаркая и нам
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Античный город»
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