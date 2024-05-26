Л Людмила Античный Сиде с профессиональным гидом Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!

И Игорь Сиде - гармония древности, красоты и современности Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!

Н Настя Сиде - гармония древности, красоты и современности Нам очень понравилась экскурсия. Мы были семьей из восьми человек с маленьким ребенком. Прогулка по Сиде была очень познавательной и хорошо структурированной. Firat ответил на все наши вопросы и каждому члену группы уделил внимание. Спасибо огромное, нам очень понравилось!