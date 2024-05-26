1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
«Археологический музей, в чьей коллекции множество артефактов античного искусства: скульптуры, саркофаги, украшения, монеты»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
«Римские бани — сейчас это музей, в котором выставлены экспонаты древности»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Мини-группа
2.5 часа
Старый Сиде: Путешествие по античным и византийским памятникам
Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Начало: На автопарковке Старого города
«Археологический музей — в нём хранятся удивительные артефакты с раскопок 1947 года и позже»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
10 июня в 17:00
12 июня в 17:00
77€66 за человека
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
«Прогулка по Сиде — это как посещение музея древностей под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по античному Сиде и на водопад. Наш гид Ислам обладает очень глубокими знаниями истории, всю экскурсию не переставая рассказывал интересные факты, отвечал на все попутные вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ИИгорь13 мая 2024Спасибо Фырату, все понравилось! Все наши пожелания по экскурсии были выполнены, было комфортно и познавательно. Также ответил на все наши вопросы и помог с нашими просьбами. Рекомендую данную экскурсию!
- ННастя13 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия. Мы были семьей из восьми человек с маленьким ребенком. Прогулка по Сиде была очень познавательной и хорошо структурированной. Firat ответил на все наши вопросы и каждому члену группы уделил внимание. Спасибо огромное, нам очень понравилось!
- ААлиса9 октября 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилась)
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Музеи»
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