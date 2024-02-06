Экскурсии в Демре, Кекову и Миру из Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Демре, Кекова и Мира» в Сиде, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
638575 за всё до 6 чел.
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
4339 за человека
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
13 часов
4 отзыва
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Капитолина
    6 февраля 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
    Довольно долгое путешествие из Сиде, но прекрасная дорога, чудесные виды побережья и вводная часть экскрусии об истории этих мест делают
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    его неутомительным, и спасибо Угуру за интереснейший рассказ о переплетении историй племен, греков, римлян. Мира поразительна духом гордого народа, а храм св. Николая - наполнен духом и верой раннего православия. Много раз перестраивался и расширялся, и спасибо правительству за содержание храма в таком исключительном состоянии, это поражает. Угур прокомментировал все сохранившиеся фрески 9-11 вв., мозаичные полы, значение каждого сакрального места в храме, - было очень интересно! конечно, рекомендую! И еще раз - большое спасибо гиду за внимательное отношение к организации экскурсии и моим индивидуальным запросам и вопросам.

  • М
    Марина
    5 сентября 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
    Незабываемое путешествие - Угур прекрасный рассказчик и знаток истории. Профессионализм, тактичность и глубина знаний Угура радовали всю прездку. У нас
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    был не простой запрос - мама мало подвижная, а дорога предстояла дальняя, Ур организовал комфортный трансфер с очень милым водителем. С удовольствием обратимся к Угуру снова, всем рекомендую! .

  • А
    Артур
    19 октября 2019
    Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
    Единственно, что может показаться сложным в этой экскурсии - большие расстояния. Утренняя дорога по побережью заняла более 6 часов. В
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    остальном же - выше всяких похвал, гид прекрасно знает материал, рассказывала умно и со вкусом. В иконной лавке при церкви Николая, куда вас приведут сначала, цены очень высокие (на всё!!), а обхаживать будут как самых дорогих гостей. Но на территории самой церкви есть лавочка с куда более гуманным прайсом, имейте это в виду, если не хотите больших трат, а сувенир привезти хочется. Питание довольно скромное, шведский стол без мяса и рыбы, но это не самое ведь важное. А поездка - интересная очень и очень.

  • А
    Анастасия
    3 июля 2019
    Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
    Экскурсия хорошая, не тяжелая физически, достаточно интересная. Я бы только побольше уделила побольше времени развалинам Миры, чем паломничеству в храм Святого Николая и иконную лавку.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Демре, Кекова и Мира»

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  3. Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
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  2. Амфитеатр
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  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Демре, Кекова и Мира" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 575 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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