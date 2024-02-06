1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
638€575 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
43€39 за человека
Групповая
13 часов
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККапитолина6 февраля 2024Довольно долгое путешествие из Сиде, но прекрасная дорога, чудесные виды побережья и вводная часть экскрусии об истории этих мест делают
- ММарина5 сентября 2022Незабываемое путешествие - Угур прекрасный рассказчик и знаток истории. Профессионализм, тактичность и глубина знаний Угура радовали всю прездку. У нас
- ААртур19 октября 2019Единственно, что может показаться сложным в этой экскурсии - большие расстояния. Утренняя дорога по побережью заняла более 6 часов. В
- ААнастасия3 июля 2019Экскурсия хорошая, не тяжелая физически, достаточно интересная. Я бы только побольше уделила побольше времени развалинам Миры, чем паломничеству в храм Святого Николая и иконную лавку.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Демре, Кекова и Мира»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Демре, Кекова и Мира" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 575 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2024 год по теме «Демре, Кекова и Мира», 21 ⭐ отзыв, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август