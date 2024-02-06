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остальном же - выше всяких похвал, гид прекрасно знает материал, рассказывала умно и со вкусом. В иконной лавке при церкви Николая, куда вас приведут сначала, цены очень высокие (на всё!!), а обхаживать будут как самых дорогих гостей. Но на территории самой церкви есть лавочка с куда более гуманным прайсом, имейте это в виду, если не хотите больших трат, а сувенир привезти хочется. Питание довольно скромное, шведский стол без мяса и рыбы, но это не самое ведь важное. А поездка - интересная очень и очень.