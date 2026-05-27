Грин Каньон — это не горное ущелье, а водохранилище на высоте 350 м над уровнем моря. Его питают 27 горных источников, здесь чистая изумрудная вода — по желанию вы можете порыбачить. Даже в жаркий день мы найдём здесь прохладу и насладимся ароматом можжевельника.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
8:00–9:00 — выезд из отелей Сиде
9:00–10:00 — дорога к месту отправления
Путешествие на автобусе по горному серпантину с панорамными видами:
- остановка на дамбе с обзорной точкой
- источник с минеральной водой
- проезд через горный тоннель к причалу
10:00–10:30 — отплытие
Прогулка по водохранилищу (около 15 км):
- виды на горы и изумрудную воду
- остановка для купания в тишине каньона
13:30 — обед в кафе
По желанию можно порыбачить — здесь водится форель.
15:00–15:30 — возвращение к причалу
17:00–17:30 — трансфер в отели Сиде
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер от и до отеля на туристическом автобусе, около 5 ч на прогулочном корабле, обед. Напитки оплачиваются дополнительно
- Перед посадкой проводим инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- Отмена прогулки возможна из-за плохой погоды
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети до 12 лет
|€30
|Дети до 6 лет без места
|Бесплатно
|Дети до 6 лет с местом
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
