Оймапынарское водохранилище и Зелёный каньон — места, в естественную красоту которых сложно поверить. Изумрудный цвет воды здесь не фотофильтр — такой оттенок дают глубина и горное происхождение озера. Наша расслабляющая водная прогулка с купанием и обедом внесёт приятное разнообразие в пляжный отдых или насыщенную экскурсионную программу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:30–9:30 — трансфер из отелей Сиде и окрестностей

10:00 — прибытие к Зелёному каньону

10:15–12:30 — прогулка по большому каньону (около 14 км) среди отвесных скал и сосновых лесов по изумрудной глади озера. Мы сделаем 1–2 остановки для купания в чистой пресной воде

13:00 — обед в ресторане на берегу озера с панорамным видом на каньон

14:00–15:00 — прогулка по Малому каньону

15:30–17:00 — возвращение в отели

Организационные детали

Прогулка проходит на просторной прогулочной лодке с открытой и крытой палубами. На борту есть места для отдыха, столики, туалет и лестницы для удобного спуска в воду во время купания

Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет. Перед отправлением проводится краткий инструктаж по технике безопасности

В стоимость входит страховка и трансфер из отелей в районах Side, Manavgat, Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Sorgun, Kızılağaç, Kızılot. Перед бронированием напишите нам, пожалуйста, где находится ваш отель

Обед и напитки включены в стоимость: рыба или курица, гарнир и салат

Дополнительно по желанию оплачиваются фото- и видеосъёмка (по запросу)