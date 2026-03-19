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Зелёный каньон: круиз по изумрудному озеру и обед в горах

Насладиться водной прогулкой в одном из самых живописных мест Турции - в часе езды от Сиде
Оймапынарское водохранилище и Зелёный каньон — места, в естественную красоту которых сложно поверить. Изумрудный цвет воды здесь не фотофильтр — такой оттенок дают глубина и горное происхождение озера.

Наша расслабляющая водная прогулка с купанием и обедом внесёт приятное разнообразие в пляжный отдых или насыщенную экскурсионную программу.
3
2 отзыва
Зелёный каньон: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Зелёный каньон: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Зелёный каньон: круиз по изумрудному озеру и обед в горах

Описание экскурсии

8:30–9:30 — трансфер из отелей Сиде и окрестностей

10:00 — прибытие к Зелёному каньону

10:15–12:30 — прогулка по большому каньону (около 14 км) среди отвесных скал и сосновых лесов по изумрудной глади озера. Мы сделаем 1–2 остановки для купания в чистой пресной воде

13:00 — обед в ресторане на берегу озера с панорамным видом на каньон

14:00–15:00 — прогулка по Малому каньону

15:30–17:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Прогулка проходит на просторной прогулочной лодке с открытой и крытой палубами. На борту есть места для отдыха, столики, туалет и лестницы для удобного спуска в воду во время купания
  • Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет. Перед отправлением проводится краткий инструктаж по технике безопасности
  • В стоимость входит страховка и трансфер из отелей в районах Side, Manavgat, Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Sorgun, Kızılağaç, Kızılot. Перед бронированием напишите нам, пожалуйста, где находится ваш отель
  • Обед и напитки включены в стоимость: рыба или курица, гарнир и салат
  • Дополнительно по желанию оплачиваются фото- и видеосъёмка (по запросу)
  • С вами будет сопровождающий из гидов нашей команды. Программа не предусматривает экскурсионного сопровождения

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 7 лет€23
Стандартный€35
Дети 0-3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 575 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Т
Ожидания совпали с реальностью! Красота! Были весной. В горах, на воде не помешает дополнительная кофточка.
Ожидания совпали с реальностью! Красота! Были весной. В горах, на воде не помешает дополнительная кофточка.
Ожидания совпали с реальностью! Красота! Были весной. В горах, на воде не помешает дополнительная кофточка.
Ожидания совпали с реальностью! Красота! Были весной. В горах, на воде не помешает дополнительная кофточка.
Владислава
Владислава
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за обратную связь! Будем рады видеть вас снова!
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И
Добрый вечер. Хотел бы всё таки уточнить почему в программе по экскурсии написано одно., а на самом деле не совпадает, не было русскоязычного гида в автобусе, а также на кораблике от фирмы, данная экскурсия стоит 30 Евро, а не 39 Евро без гидов.
Владислава
Владислава
Ответ организатора:
Игорь, спасибо за ваш отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Действительно, на протяжении этой поездки сопровождение
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гида не предусмотрено — на кораблике на русском языке озвучиваются только организационные моменты и тайминг программы, но благодаря вашему отзыву мы обновили описание тура, чтобы этот нюанс был максимально очевиден для всех гостей. В данном туре акцент сделан исключительно на живописную природу и отдых. Мы были бы рады узнать, как вы оцените остальные этапы поездки? Остались ли вы довольны трансфером из отеля, качеством обеда, самим корабликом и прекрасными видами Грин Каньона в целом? Для нас важна объективная оценка всего сервиса, ведь это помогает делать его лучше. Желаем вам только ярких впечатлений!

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