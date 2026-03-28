Мы отправимся в путешествие по Сиде на открытом автобусе, чтобы вы могли как следует рассмотреть все достопримечательности.
Вы почувствуете драйв и ветер в волосах, а затем расслабитесь во время водной прогулки по Зелёному озеру.
Вы почувствуете драйв и ветер в волосах, а затем расслабитесь во время водной прогулки по Зелёному озеру.
Описание экскурсии
- 8:30 — выезд из отеля.
- Посещение величественной мечети Кюллие — 25 мин.
- Смотровая площадка Аквадак и вид на дорогу в Селевкию — 10 мин.
- Перерыв в уютном заведении: вы можете купить традиционные гёзлеме (турецкие лепёшки), чай и кофе — 15 мин.
- Подъём к Зелёному каньону и перерыв на фото — 15 мин.
- Водная прогулка: мы сядем в лодку, чтобы насладиться красотой Зелёного озера — 1 ч.
- Обед в ресторане на берегу — 1 ч.
- Местный зоопарк (по желанию) и свободное время — 30 мин.
- Водопад Манавгат (по желанию).
- Возвращение в отель.
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе-кабриолете.
- В стоимость входит: посещение мечети Кюллие, прогулка на лодке по Зелёному озеру, обед в ресторане на берегу.
- Дополнительные расходы (по желанию): билет в зоопарк (€4), билет на водопад Манавгат (€1,5), напитки.
- С вами будет гид из нашей команды. Он проведёт экскурсию на английском и немецком языке (если русскоязычных путешественников будет много, то экскурсия пройдёт на русском языке).
Ограничения
- Экскурсия может не подойти людям с ограниченной подвижностью и морской болезнью.
- С собой нельзя брать домашних животных.
- Есть в автобусе запрещается.
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (старше 12 лет)
|€27
|Ребёнок (от 6 до 11 лет)
|€18
|Малыш (до 5 лет)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 203 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Понравился формат путешествия из Сиде в Зеленый Каньон. Очень красиво, очень много впечатлений, очень жаль, что так быстро прошло время, хотелось подольше таких приятных моментов в жизни!
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Г
К сожалению,туриста отвезли совсем на другую экскурсию.
Не было русскоговорящего инструктора.
Виды кончено были красивые,сама организация была кончено не на уровне.
Не было русскоговорящего инструктора.
Виды кончено были красивые,сама организация была кончено не на уровне.
Абылай
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо большое за обратную связь. Нам очень важно мнение каждого клиента. На сайте заявлено, что русский язык может быть, только если большое количество русскоязычных туристов, и это дополнительная опция. Изначально русскоязычный гид не предусмотрен.
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