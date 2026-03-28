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Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед

Проехать на автобусе-кабриолете, увидеть мечеть Кюллие и водопад Манавгат
Мы отправимся в путешествие по Сиде на открытом автобусе, чтобы вы могли как следует рассмотреть все достопримечательности.

Вы почувствуете драйв и ветер в волосах, а затем расслабитесь во время водной прогулки по Зелёному озеру.
4
2 отзыва
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед

Описание экскурсии

  • 8:30 — выезд из отеля.
  • Посещение величественной мечети Кюллие — 25 мин.
  • Смотровая площадка Аквадак и вид на дорогу в Селевкию — 10 мин.
  • Перерыв в уютном заведении: вы можете купить традиционные гёзлеме (турецкие лепёшки), чай и кофе — 15 мин.
  • Подъём к Зелёному каньону и перерыв на фото — 15 мин.
  • Водная прогулка: мы сядем в лодку, чтобы насладиться красотой Зелёного озера — 1 ч.
  • Обед в ресторане на берегу — 1 ч.
  • Местный зоопарк (по желанию) и свободное время — 30 мин.
  • Водопад Манавгат (по желанию).
  • Возвращение в отель.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе-кабриолете.
  • В стоимость входит: посещение мечети Кюллие, прогулка на лодке по Зелёному озеру, обед в ресторане на берегу.
  • Дополнительные расходы (по желанию): билет в зоопарк (€4), билет на водопад Манавгат (€1,5), напитки.
  • С вами будет гид из нашей команды. Он проведёт экскурсию на английском и немецком языке (если русскоязычных путешественников будет много, то экскурсия пройдёт на русском языке).

Ограничения

  • Экскурсия может не подойти людям с ограниченной подвижностью и морской болезнью.
  • С собой нельзя брать домашних животных.
  • Есть в автобусе запрещается.

в среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый (старше 12 лет)€27
Ребёнок (от 6 до 11 лет)€18
Малыш (до 5 лет)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 203 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
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туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
О
Понравился формат путешествия из Сиде в Зеленый Каньон. Очень красиво, очень много впечатлений, очень жаль, что так быстро прошло время, хотелось подольше таких приятных моментов в жизни!
Понравился формат путешествия из Сиде в Зеленый Каньон. Очень красиво, очень много впечатлений, очень жаль, что
Понравился формат путешествия из Сиде в Зеленый Каньон. Очень красиво, очень много впечатлений, очень жаль, что
Понравился формат путешествия из Сиде в Зеленый Каньон. Очень красиво, очень много впечатлений, очень жаль, что
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Г
К сожалению,туриста отвезли совсем на другую экскурсию.
Не было русскоговорящего инструктора.
Виды кончено были красивые,сама организация была кончено не на уровне.
Абылай
Абылай
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо большое за обратную связь. Нам очень важно мнение каждого клиента. На сайте заявлено, что русский язык может быть, только если большое количество русскоязычных туристов, и это дополнительная опция. Изначально русскоязычный гид не предусмотрен.
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