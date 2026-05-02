На двухпалубном корабле вы проплывёте по Большому и Малому каньонам. В программе — всё, за чем обычно едут на природу: отдых на воде, рыбалка и купание. Обед включён в стоимость и пройдёт в ресторане с видом на каньон: среди таких пейзажей даже просто посидеть за столом уже удовольствие!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 — отправление от отелей

10:00 — прибытие к Зелёному каньону

10:30 — прогулка по Большому каньону, купание у пирса (≈30 минут)

12:30 — обед в горном ресторане: речная форель на глиняной сковороде или куриный шашлык, свежие салаты

13:30 — водная прогулка по Нижнему каньону: рыбалка или дополнительное купание (≈30 минут)

16:00 — выезд обратно в Сиде

17:00 — возвращение в отели

Обратите внимание: трансфер до каньона и водная прогулка не предполагают полноценной экскурсии от гида — это видовая поездка. В высокий сезон на корабле присутствует русскоговорящий сопровождающий.

Организационные детали