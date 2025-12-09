Откройте для себя волшебную Каппадокию во время двухдневного тура из Сиде с ночёвкой в атмосферном туфовом отеле.
Посетите древний подземный город (вход включён) и выберите дополнительные впечатления — от полёта на воздушном шаре до прогулки среди уникальных скальных формирований.
Описание тураОткройте для себя волшебную Каппадокию во время двухдневного тура из Сиде с ночёвкой в атмосферном туфовом отеле. Посетите древний подземный город (вход включён) и выберите дополнительные впечатления — от полёта на воздушном шаре до прогулки среди уникальных скальных формирований. Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами).
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона.
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
- Детям до 4 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, ник Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перибаджалары
- Деревня Чавушин
- Крепость Ортахисар
- Долина Деверент (Долина Воображения)
- Долина Любви
- Крепость Учхисар
- Подземный город Каяшехир
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Страховой полис на время экскурсии
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле UPPER GREEK HOUSE
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе
Что не входит в цену
- Напитки, в том числе в отеле
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 30$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120-250€ /чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле - 30$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиде
Завершение: Отели или местоположение гостей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Сиде
