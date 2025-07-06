Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Кроме того, не упустите шанс насладиться незабываемыми моментами, любуясь уникальными пейзажами Каппадокии и полетав на воздушном шаре, чтобы увидеть регион с высоты»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00
Завтра в 04:30
17 июл в 04:30
$50 за человека
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
Начало: Ваш отель
«Затем — посещение живописных долин: Долины Любви и Долины труб фей с фантастическими природными формами, словно созданными для фотосессий»
Завтра в 04:30
17 июл в 04:30
$59 за человека
Путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде
Начало: С вашего отеля
«Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж»
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Завтра в 04:00
16 июл в 04:00
$66 за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина6 июля 2025Были на автобусном туре в прекрасную Каппадокию! Хочу отметить высокий профессионализм сотрудников: гида, помощника гида и автобусного водителя (который вёл
- ММарина25 июня 2025Потрясающая экскурсия🫠 Гид внимательный,образованный,интересно доносил информацию. Дорога прошла незаметно благодаря нему. Остались в восторге 😍
- ТТатьяна13 июня 2025Мы путешествуем часто, но Каппадокия удивила больше всего. Не было ощущения туристической суеты — всё очень естественно, красиво и без навязчивости. Особенно понравилось просто гулять по тропинкам вдоль скал и останавливаться, чтобы смотреть на пейзажи. Это как терапия для души.
- ММаксим1 июня 2025Решили съездить в Каппадокию на день рождения жены. Выбрали отель в Гёреме с видом на долину, и это было идеальное
- ДДарья26 мая 2025Каппадокия — это любовь с первого взгляда. Мы только прилетели и сразу сели на террасу в отеле, и увидели шары.
- ВВладислав11 мая 2025Вся программа экскурсии выполнена, особая благодарность нашему экскурсоводу Бафа за подробные рассказы о всех посещенных достопримечательностях.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Природа и пейзажи»
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