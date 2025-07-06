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Познавательные туры на природе в Сиде

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Сиде, цены от $50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Кроме того, не упустите шанс насладиться незабываемыми моментами, любуясь уникальными пейзажами Каппадокии и полетав на воздушном шаре, чтобы увидеть регион с высоты»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00
Завтра в 04:30
17 июл в 04:30
$50 за человека
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
Пешая
На автобусе
2 дня
4 отзыва
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
Начало: Ваш отель
«Затем — посещение живописных долин: Долины Любви и Долины труб фей с фантастическими природными формами, словно созданными для фотосессий»
Завтра в 04:30
17 июл в 04:30
$59 за человека
Путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде
Пешая
На автобусе
1 день 16 часов
Путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде
Начало: С вашего отеля
«Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж»
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Завтра в 04:00
16 июл в 04:00
$66 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    6 июля 2025
    Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
    Были на автобусном туре в прекрасную Каппадокию! Хочу отметить высокий профессионализм сотрудников: гида, помощника гида и автобусного водителя (который вёл
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    автобус аккуратно и без превышения скорости и нарушения ПДД). Тур был организован на высшем уровне! Сама экскурсия была очень интересная и познавательная. Программа тура была хорошо продумана, мы успели увидеть все основные достопримечательности и при этом не чувствовали себя уставшими. Особенно, когда гид внезапно достал колонку и микрофон и начал петь на закате - были приятно удивлены, а уж желающих попеть в караоке в автобусе на обратном пути нашлось не мало! Наш гид Баха был просто замечательным! Он интересно рассказывал об истории и культуре страны, начиная от Османской империи и до современной Турецкой Республики. Благодаря нашему гиду мы узнали много нового и интересного о замечательной Турции! Тур полностью оправдал наши ожидания, как полет на воздушном шаре, так и панорама на рассвете! Мы получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Описание тура на сайте полностью соответствовало реальности. Никаких неприятных сюрпризов не было. Соотношение цены и качества тура на рынке самое лучшее! В целом, мы остались очень довольны организацией тура и работой сотрудников. Поездка была незабываемой. Мы обязательно обратимся в Sputnik8 еще раз и будем рекомендовать его своим друзьям и знакомым.

  • М
    Марина
    25 июня 2025
    Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
    Потрясающая экскурсия🫠 Гид внимательный,образованный,интересно доносил информацию. Дорога прошла незаметно благодаря нему. Остались в восторге 😍
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2025
    Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
    Мы путешествуем часто, но Каппадокия удивила больше всего. Не было ощущения туристической суеты — всё очень естественно, красиво и без навязчивости. Особенно понравилось просто гулять по тропинкам вдоль скал и останавливаться, чтобы смотреть на пейзажи. Это как терапия для души.
  • М
    Максим
    1 июня 2025
    Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
    Решили съездить в Каппадокию на день рождения жены. Выбрали отель в Гёреме с видом на долину, и это было идеальное
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    место. Всё красиво, вкусно и комфортно. Полёт на шаре был просто шикарным. Жена в восторге, и я тоже получил кучу эмоций, особенно на рассвете, когда всё тихо и красиво.

  • Д
    Дарья
    26 мая 2025
    Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
    Каппадокия — это любовь с первого взгляда. Мы только прилетели и сразу сели на террасу в отеле, и увидели шары.
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    Это был момент, который запомнится навсегда. Очень красиво, спокойно и как-то по-настоящему. Обязательно съездите хотя бы на пару дней, чтобы почувствовать всё это.

  • В
    Владислав
    11 мая 2025
    Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
    Вся программа экскурсии выполнена, особая благодарность нашему экскурсоводу Бафа за подробные рассказы о всех посещенных достопримечательностях.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Природа и пейзажи»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде
Сколько стоит тур в Сиде в июле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 50 до 66. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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