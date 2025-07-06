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автобус аккуратно и без превышения скорости и нарушения ПДД). Тур был организован на высшем уровне! Сама экскурсия была очень интересная и познавательная. Программа тура была хорошо продумана, мы успели увидеть все основные достопримечательности и при этом не чувствовали себя уставшими. Особенно, когда гид внезапно достал колонку и микрофон и начал петь на закате - были приятно удивлены, а уж желающих попеть в караоке в автобусе на обратном пути нашлось не мало! Наш гид Баха был просто замечательным! Он интересно рассказывал об истории и культуре страны, начиная от Османской империи и до современной Турецкой Республики. Благодаря нашему гиду мы узнали много нового и интересного о замечательной Турции! Тур полностью оправдал наши ожидания, как полет на воздушном шаре, так и панорама на рассвете! Мы получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Описание тура на сайте полностью соответствовало реальности. Никаких неприятных сюрпризов не было. Соотношение цены и качества тура на рынке самое лучшее! В целом, мы остались очень довольны организацией тура и работой сотрудников. Поездка была незабываемой. Мы обязательно обратимся в Sputnik8 еще раз и будем рекомендовать его своим друзьям и знакомым.