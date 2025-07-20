С Светлана Экскурсия не простая из-за времени в дороге - 8 часов из Сиде. Конечно, с остановками, но несколько утомительно. Однако проделанный путь стоит эмоций - подземный город, руфовые дома, закат в долине и, конечно, воздушные шары на рассвете.

Т Татьяна Мы путешествуем часто, но Каппадокия удивила больше всего. Не было ощущения туристической суеты — всё очень естественно, красиво и без навязчивости. Особенно понравилось просто гулять по тропинкам вдоль скал и останавливаться, чтобы смотреть на пейзажи. Это как терапия для души.

М Максим Решили съездить в Каппадокию на день рождения жены. Выбрали отель в Гёреме с видом на долину, и это было идеальное место. Всё красиво, вкусно и комфортно. Полёт на шаре был просто шикарным. Жена в восторге, и я тоже получил кучу эмоций, особенно на рассвете, когда всё тихо и красиво.

Д Дарья Каппадокия — это любовь с первого взгляда. Мы только прилетели и сразу сели на террасу в отеле, и увидели шары. Это был момент, который запомнится навсегда. Очень красиво, спокойно и как-то по-настоящему. Обязательно съездите хотя бы на пару дней, чтобы почувствовать всё это.