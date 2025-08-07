Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00
7 авг в 04:30
9 авг в 04:30
$50 за человека
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
Начало: Ваш отель
7 авг в 04:30
9 авг в 05:00
$69 за человека
Премиум тур в Каппадокию на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 3:30
7 авг в 03:30
9 авг в 03:30
$110 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «2-дневные туры»
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