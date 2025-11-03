читать дальше

буквально заботились о каждом из нашей группы и беспокоилась не только о том, чтобы нам было интересно (а это было действительно так из её рассказов), но и о нашем комфорте! Несмотря на то, что сама поездка достаточно утомительна (два дня вставали в 4 утра и большую часть времени провели в дороге), все остановки были рассчитаны так, что мы особо и не уставали от переездов. А уж Олины рассказы об истории Турции и её настоящем времени сделали нашу поездку увлекательным путешествием! Отдельно хочу сказать, что обеды, которые нам предлагали были ооочень вкусными сытными, а отель, в котором мы останавливались на ночь, простым, но чистым и комфортным.

Всё локации, которые нам показывала Оля были фантастическими! Ну и, конечно, полет на шаре, про который писать нет смысла, это надо испытать и увидеть все своими глазами, и эти впечатления останутся одними из самых ярких в вашей жизни!!!