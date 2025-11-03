Добро пожаловать в волшебную Каппадокию, где фантастические скалы и «волшебные дымоходы» создают уникальный ландшафт, а под землёй скрыты удивительные подземные города, такие как Деринкую.
В этой поездке вас ждут захватывающие достопримечательности, включая крепость Учхисар и Долину Любви, а посещение легендарного караван-сарая подарит незабываемые впечатления. Каппадокия — это место, где сказка становится реальностью и каждый уголок полон истории!
В этой поездке вас ждут захватывающие достопримечательности, включая крепость Учхисар и Долину Любви, а посещение легендарного караван-сарая подарит незабываемые впечатления. Каппадокия — это место, где сказка становится реальностью и каждый уголок полон истории!
Описание тураПотрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций. Важная информация:
- Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
- Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
- В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
- Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.
Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
- Безлимитная вода в автобусе
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
- Проживание в отеле 1 ночь
- Ужин и завтрак в отеле
- Услуги гида историка (русский, английский)
- Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день экскурсии
- Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
- Напитки, в том числе в отеле
- Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
- Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
- Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
- Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
- Прогулка на квадроциклах - 50$
- Ночевка на одноместном номере - 15$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Где начинаем и завершаем?
Начало: С вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре)
- Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг
- В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы
- Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
И
Ирина
3 ноя 2025
Самое прекрасное из всей поездки это шары! Они перекрывают все недостатки!
Гид как организатор, прекрасно справился. Обеды вкусные. Отель очень аутентичен.
Недостатки:
Утомительная дорога. Очень. Кто пишет прошла незаметно. Мы очень устали.
Гид рассказал
Гид как организатор, прекрасно справился. Обеды вкусные. Отель очень аутентичен.
Недостатки:
Утомительная дорога. Очень. Кто пишет прошла незаметно. Мы очень устали.
Гид рассказал
С
Светлана
20 окт 2025
O
Oleg
18 окт 2025
Каппадокия великолепна, место которое однозначно стоит посетить. Гид Ольга 5 звезд, благодаря этому человеку поездка прошла отлично 👍
С
Светлана
15 окт 2025
Вчера вернулись из Каппадокии. Путешествие было потрясающим! Хочу поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Ольгу.
Оля, Спасибо Вам огромное за Ваш труд, профессионализм, Ваше внимание и за любовь к своему делу! Это было
Оля, Спасибо Вам огромное за Ваш труд, профессионализм, Ваше внимание и за любовь к своему делу! Это было
Л
Лилия
13 окт 2025
Н
Настя
3 окт 2025
Сначала немного волновались, так как впервые бронировали экскурсию через сайт Спутник, но все прошло отлично. Дорога хоть и длинная, но очень интересная, остановки сделаны так, что не чувствуешь усталости, а
Н
Наталия
2 окт 2025
Были на экскурсии в Каппадокии в сентябре 2025 года.
Масса незабываемых эмоций! Организационные моменты - все четко и продумано до мелочей, удобные способы оплаты. Слегка пугало, что от Сиде до Каппадокии
Масса незабываемых эмоций! Организационные моменты - все четко и продумано до мелочей, удобные способы оплаты. Слегка пугало, что от Сиде до Каппадокии
А
Анастасия
29 сен 2025
Путешествие было действительно НЕЗАБЫВАЕМОЕ!!! И во многом благодаря нашему замечательном гиду Оле, которая оказалась не только прекрасным и профессиональным экскурсоводом, но и просто приятным человеком😊! На протяжении всей поездки Оля
V
Vladyslav
20 сен 2025
Все было отлично, ооочень красиво! Гид замечательный человек! Все интересно рассказывал про все места в которых мы были! Ездил с девушкой, ей тоже очень понравилось! Оно того стоило! Рекомендую!
