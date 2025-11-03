Мои заказы

Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде

Добро пожаловать в волшебную Каппадокию, где фантастические скалы и «волшебные дымоходы» создают уникальный ландшафт, а под землёй скрыты удивительные подземные города, такие как Деринкую.

В этой поездке вас ждут захватывающие достопримечательности, включая крепость Учхисар и Долину Любви, а посещение легендарного караван-сарая подарит незабываемые впечатления. Каппадокия — это место, где сказка становится реальностью и каждый уголок полон истории!
4.8
9 отзывов
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде

Описание тура

Потрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций. Важная информация:
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.

Каждый день, кроме вторника, в 4:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
  • Безлимитная вода в автобусе
  • Входной билет в подземный город
  • Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
  • Проживание в отеле 1 ночь
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Услуги гида историка (русский, английский)
  • Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
  • Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
  • Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
  • Прогулка на квадроциклах - 50$
  • Ночевка на одноместном номере - 15$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Где начинаем и завершаем?
Начало: С вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре)
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
2
1
И
Ирина
3 ноя 2025
Самое прекрасное из всей поездки это шары! Они перекрывают все недостатки!
Гид как организатор, прекрасно справился. Обеды вкусные. Отель очень аутентичен.

Недостатки:
Утомительная дорога. Очень. Кто пишет прошла незаметно. Мы очень устали.
Гид рассказал
читать дальше

только немного про истории места и все. Дальше сбор денег за развлечение вечером и утром.
Программа на сайте не соответствует описанию. На вопрос почему так? Гид сказал, вас собрали с разных агентств, у всех программы разные, мы все не можем посмотреть. Это реклама.
Второй день была одна локация и два магазина. С большими группами посещение в магазин очень затягивается.

С
Светлана
20 окт 2025
O
Oleg
18 окт 2025
Каппадокия великолепна, место которое однозначно стоит посетить. Гид Ольга 5 звезд, благодаря этому человеку поездка прошла отлично 👍
С
Светлана
15 окт 2025
Вчера вернулись из Каппадокии. Путешествие было потрясающим! Хочу поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Ольгу.
Оля, Спасибо Вам огромное за Ваш труд, профессионализм, Ваше внимание и за любовь к своему делу! Это было
читать дальше

видно, это чувствовалось. Вы к каждому из группы находили подход, всегда оказывались рядом, когда возникали какие-то вопросы. Экскурсия получилась незабываемой. Ольга - профессиональный гид, мастер слова, со знанием многих языков, так легко, ненавязчиво и очень, очень интересно рассказывала нам о Каппадокии, об этом удивительнейшем неповторимом историческом месте. Сейчас в голове куча невероятной информации, много прекрасных фотографий. Ольга - шикарнейший гид, чудесный рассказчик, талантливый организатор. То, что у всех из нашей группы останутся такие яркие, красивые, и интересные воспоминания, - это всё, благодаря нашему Гиду Оле! Побольше бы таких эксурсоводов.
Очень хочется побывать и на других экскурсиях, посетить другие места с Олей, но, к сожалению, отпуск заканчивается.
Ещё раз благодарю от себя и от всей нашей группы - Олю, за чудесное путешествие! Спасибо!

Л
Лилия
13 окт 2025
Н
Настя
3 окт 2025
Сначала немного волновались, так как впервые бронировали экскурсию через сайт Спутник, но все прошло отлично. Дорога хоть и длинная, но очень интересная, остановки сделаны так, что не чувствуешь усталости, а
читать дальше

наоборот получаешь удовольствие от путешествия.

Особая благодарность гиду Ольге — её рассказы были увлекательными и насыщенными фактами, что сделал поездку ещё более запоминающейся.

Жаль, что из-за погодных условий не удалось увидеть запуск воздушных шаров, но это только мотивирует вернуться в Каппадокию снова — ведь это по-настоящему уникальное и красивое место.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с удивительными пейзажами и историей региона!

Н
Наталия
2 окт 2025
Были на экскурсии в Каппадокии в сентябре 2025 года.
Масса незабываемых эмоций! Организационные моменты - все четко и продумано до мелочей, удобные способы оплаты. Слегка пугало, что от Сиде до Каппадокии
читать дальше

все же значительное расстояние, подъем в горы, серпантин, что само по себе тяжеловато. . Но вопреки опасениям, в целом дорога прошла на удивление не напряжно. Комфортабельный автобус, предоставлялась охлажденная вода. Но самое главное - наш гид Султан! Это просто супер профессионал своего дела! Именно благодаря его повестованиям, дорога прошла незаметно и остались неизгладимые впечатления о путешествии! Он настолько интересно рассказывал как об исторических фактах, так и о современной жизни в Турции, что слушали в прямом смысле, с открытым ртом! И все это с искрометным юмором! По дороге заезжали на обед, изюминкой которого была эффектная,"огненная" подача национального блюда. Сама Каппадокия нереально красива - удивительные ландшафты и умопомрачительные, неземные виды! Причудливых форм горы, древние скальные поселения, подземный город. . А зрелище, когда утром на рассвете в небо взмывает множество огромных шаров – словами не передать, это нужно увидеть! От этих фиеричных видов просто захватывает дух… И
не близкая дорога – ерунда, потому это уникальное место того стоит! Организаторам экскурсии, водителю и нашему гиду Султану хочу выразить огромную благодарность и и признательность за ваш профессионализм!!!

А
Анастасия
29 сен 2025
Путешествие было действительно НЕЗАБЫВАЕМОЕ!!! И во многом благодаря нашему замечательном гиду Оле, которая оказалась не только прекрасным и профессиональным экскурсоводом, но и просто приятным человеком😊! На протяжении всей поездки Оля
читать дальше

буквально заботились о каждом из нашей группы и беспокоилась не только о том, чтобы нам было интересно (а это было действительно так из её рассказов), но и о нашем комфорте! Несмотря на то, что сама поездка достаточно утомительна (два дня вставали в 4 утра и большую часть времени провели в дороге), все остановки были рассчитаны так, что мы особо и не уставали от переездов. А уж Олины рассказы об истории Турции и её настоящем времени сделали нашу поездку увлекательным путешествием! Отдельно хочу сказать, что обеды, которые нам предлагали были ооочень вкусными сытными, а отель, в котором мы останавливались на ночь, простым, но чистым и комфортным.
Всё локации, которые нам показывала Оля были фантастическими! Ну и, конечно, полет на шаре, про который писать нет смысла, это надо испытать и увидеть все своими глазами, и эти впечатления останутся одними из самых ярких в вашей жизни!!!

V
Vladyslav
20 сен 2025
Все было отлично, ооочень красиво! Гид замечательный человек! Все интересно рассказывал про все места в которых мы были! Ездил с девушкой, ей тоже очень понравилось! Оно того стоило! Рекомендую!

Тур входит в следующие категории Сиде

Похожие туры из Сиде

Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
На автобусе
2 дня
-
25%
59 отзывов
Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00
Завтра в 04:30
22 ноя в 04:30
$30$40 за человека
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
На автобусе
1 день 14 часов
-
17%
172 отзыва
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 - 05:00 трансфер в регионе Сиде
Завтра в 04:30
22 ноя в 04:30
$54$65 за человека
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
На автобусе
1 день 16 часов
-
30%
173 отзыва
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 04:30
22 ноя в 04:30
$47$67 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сиде
Все туры из Сиде