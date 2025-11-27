Каппадокия — это уникальный регион, где природа и история создали настоящую сказку.
Этот край известен своими подземными городами, древними пещерными монастырями и домами, высеченными прямо в скалах.
Удивительные пейзажи, напоминающие инопланетные ландшафты, сделали Каппадокию одним из самых популярных туристических направлений в Турции.
Описание тураУдивительная Каппадокия Ранний старт — залог насыщенного дня. Дорога предстоит долгая, но она окупится удивительными видами и эмоциями, которые подарит Каппадокия. Первая остановка — на уютной площадке, где вас ожидает вкусный завтрак. Свежие местные продукты и спокойная утренняя атмосфера помогут вам зарядиться энергией перед началом насыщенного дня. Посещение крепости Учхисар Учхисарская крепость, высеченная в скале, возвышается над всей Каппадокией, открывая потрясающие виды на долины и холмы. В древние времена она служила убежищем для местных жителей, а сегодня стала символом региона. Поднявшись на вершину, вы сможете насладиться захватывающими панорамами и почувствовать себя частью истории. После прогулки мы остановимся на обед. В ресторане, оформленном в традиционном стиле, вас ждет знакомство с блюдами турецкой кухни, приготовленными по аутентичным рецептам. Долина Монахов и музей Гёреме Музей под открытым небом Гёреме — это культурное наследие, где вы сможете увидеть древние церкви и монастырские помещения, высеченные в мягком вулканическом туфе. Величие Долины Монахов поражает своим спокойствием и атмосферой, в которой звучат отголоски прошлого. Долина Любви Эта долина с её причудливыми скальными формами очаровывает своей необычной красотой. Легенды и романтическая атмосфера делают её идеальным местом для фотографий и неспешных прогулок. Долина Трубных Фей Сказочная долина, полная загадочных каменных башен, напоминает декорации к фантастическому фильму. Здесь можно пофантазировать и представить, как эти камни превращаются в волшебных существ. Красная река (Кызылырмак) Эта величественная река с красноватым оттенком воды — символ Турции. На остановке вы сможете полюбоваться её водами и сделать потрясающие фотографии на фоне живописных пейзажей. Посещение подземного города Спускаясь в подземные лабиринты, вы ощутите атмосферу древних времён. Эти города использовались как убежища от захватчиков и показывают, насколько изобретательны были люди, создавая полноценную инфраструктуру под землёй. Гончарная мастерская и размещение в отеле Завершение дня — визит в мастерскую, где создаются удивительные изделия из глины. После насыщенной программы вы заселитесь в комфортабельный отель, где сможете отдохнуть и набраться сил. Второй день в Каппадокии Начните утро с волшебства! Полет на воздушном шаре — это уникальная возможность увидеть, как Каппадокия пробуждается под первыми лучами солнца. Для тех, кто предпочитает оставаться на земле, будет организована поездка на панорамную площадку с прекрасным видом на долины, где парят воздушные шары. Долина Верблюдов Долина, названная так из-за скальных образований, похожих на верблюдов, очаровывает своей сказочной атмосферой. Каждая скала будто рассказывает свою историю, напоминая древние легенды. Каравансарай в Аксарае Этот древний каравансарай погружает в эпоху шелкового пути. Массивные стены, своды и просторные дворы до сих пор хранят воспоминания о торговцах и путешественниках, отдыхавших здесь много веков назад. Обед в Конье Конья славится не только своими историческими памятниками, но и богатой кухней. В уютной обстановке вы попробуете национальные блюда, которые никого не оставляют равнодушным. После завершения маршрута вас ждет обратная дорога, где вы сможете поделиться впечатлениями и воспоминаниями о насыщенном и ярком путешествии. Важная информация:
- Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать только через организатора тура. Покупка у сторонних продавцов может привести к отказу в участии в экскурсии.
- Время начала экскурсии зависит от расположения вашего отеля. Чтобы мы могли организовать трансфер, обязательно сообщите нам точный адрес вашего проживания в Турции. Без этой информации мы не сможем вас забрать.
Понедельник, четверг, суббота в 3:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Трубных Фей
- Красная река
- Гончарная мастерская
Что включено
- Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером, чай, кофе, вода)
- Услуги гида (русско-, англо-, немецкоговорящие)
- Входной билет в Подземный город
- Один Завтрак и ужин
- Страховка
- Проживание - одна ночь в пещерном отеле в двухместном номере
Что не входит в цену
- Напитки
- Обед в ресторане 15 €
- Отдельный одноместный номер (доплата 25 €)
- Закат в «Красной долине» 15€
- Посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» 40-50€
- Полет на воздушном шаре на рассвете
- Фотосессия на джипе 40€
- Посещение панорамы воздушных шаров - (1, 5 часа - 35€ на автобусе, 55€ на джипах)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 3:30
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
