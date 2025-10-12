А Анастасия Путешествие, которое запомнится на всю жизнь!

Хотим выразить благодарность от всей нашей семьи (нас было 4 человека) гиду Фархату. Всё организовано, четко и интересно.

Наше путешествие в поистине СКАЗОЧНУЮ прошло на высшем уровне! Вся группа была сплоченной и веселой, спасибо!

А Алия Съездили на экскурсию сказочная Каппадокия, это было потрясающи.

Гид Султан, не давал нам скучать рассказывал, истории у местах которые посетили и не только.

Слушать его было интересно и даже не хотелось спать.

Нас поселили номер по нашему запросу. Был каждую минуту на связи.

Экскурсия прошла волшебна ❤️❤️

А Анна читать дальше больше. Водитель по имени Пират был супер профессиональным, езда была комфортная. И отдельная благодарность гиду Султану. Очень интересно рассказывал об истории Турции и тех мест, которые мы проезжали. Видно, что человек на своем месте. Рекомендую тур с этим организатором. Только вернулись из 2-дневного путешествия по Каппадокии. По организационным моментам: забрали из отеля вовремя, автобус вполне комфортабельный, заселили в заявленный отель, увидели всё, что было в программе и даже немного