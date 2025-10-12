Мои заказы

Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Сиде

Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.

В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
5
4 отзыва
Время начала: 04:30

Описание тура

Потрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. Вас ожидает: В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций. Важная информация:
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.

Каждый день, кроме вторника, в 4:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
  • Безлимитная вода в автобусе
  • Входной билет в подземный город
  • Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
  • Проживание в отеле 1 ночь
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Услуги гида историка (русский, английский)
  • Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
  • Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
  • Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
  • Прогулка на квадроциклах - 50$
  • Ночевка на одноместном номере - 15$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Анастасия
12 окт 2025
Путешествие, которое запомнится на всю жизнь!
Хотим выразить благодарность от всей нашей семьи (нас было 4 человека) гиду Фархату. Всё организовано, четко и интересно.
Наше путешествие в поистине СКАЗОЧНУЮ прошло на высшем уровне! Вся группа была сплоченной и веселой, спасибо!
А
Алия
25 авг 2025
Съездили на экскурсию сказочная Каппадокия, это было потрясающи.
Гид Султан, не давал нам скучать рассказывал, истории у местах которые посетили и не только.
Слушать его было интересно и даже не хотелось спать.
Нас поселили номер по нашему запросу. Был каждую минуту на связи.
Экскурсия прошла волшебна ❤️❤️
А
Анна
15 авг 2025
Только вернулись из 2-дневного путешествия по Каппадокии. По организационным моментам: забрали из отеля вовремя, автобус вполне комфортабельный, заселили в заявленный отель, увидели всё, что было в программе и даже немного
читать дальше

больше. Водитель по имени Пират был супер профессиональным, езда была комфортная. И отдельная благодарность гиду Султану. Очень интересно рассказывал об истории Турции и тех мест, которые мы проезжали. Видно, что человек на своем месте. Рекомендую тур с этим организатором.

А
Ангелина
9 авг 2025
Каппадокия-место, которое я желаю посетить каждому! Невероятно красивые пейзажи. Мы проехали все топовые локации!
А если вы попадёте на экскурсию с Фархадом, знайте, вы счастливчик! Фархад - лучший гид (а их мы видели не мало!) Очень приятный, располагающий к себе. Подача информации интересная, лёгкая, с юмором, ни каких сухих фактов! Выложился на все 101%

Тур входит в следующие категории Сиде

