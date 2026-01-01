Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме пятницы.
$110 за человека
Эксклюзивный тур по Каппадокии в мини-группе и проживание в пещерном отеле
Начало: Сиде
«Эксклюзивный тур предназначен для путешественников, которые ценят комфорт, аутентичность и профессиональные услуги гида»
$130 за человека
Премиум тур в Каппадокию на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 3:30
$88.10
$110 за человека
Сколько стоит тур в Сиде в январе 2026
