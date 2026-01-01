Мои заказы

VIP-туры в Сиде с премиальным подходом

Найдено 3 тура в категории «VIP-туры» в Сиде, цены от $88, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
На автобусе
1.5 день
6 отзывов
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме пятницы.
$110 за человека
Эксклюзивный тур по Каппадокии в мини-группе и проживание в пещерном отеле
На автобусе
На микроавтобусе
1 день 16 часов
Эксклюзивный тур по Каппадокии в мини-группе и проживание в пещерном отеле
Начало: Сиде
«Эксклюзивный тур предназначен для путешественников, которые ценят комфорт, аутентичность и профессиональные услуги гида»
$130 за человека
Премиум тур в Каппадокию на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Пешая
На автобусе
2 дня
-
20%
Премиум тур в Каппадокию на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 3:30
$88.10$110 за человека

Самые популярные туры этой рубрики в Сиде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле);
  2. Эксклюзивный тур по Каппадокии в мини-группе и проживание в пещерном отеле;
  3. Премиум тур в Каппадокию на 2 дня с проживанием в пещерном отеле.
Сколько стоит тур в Сиде в январе 2026
Сейчас в Сиде в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 тура от 88 до 130 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Предлагаем Вам абсолютно новый вид туристического опыта - ВИП-туры в Сиде. Предоставляем профессиональные гиды, которые познакомят Вас с достопримечательностями Сиде. Закажите и купите туры по лучшей цене сейчас!