Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
Начало: Ваш отель
$59 за человека
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Завтра в 05:00
7 июл в 05:00
$115 за человека
Авиатур: путешествие на 2 дня в Каппадокию из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 2:00
8 июл в 02:00
11 июл в 02:00
$315 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария19 мая 2025Я влюбилась в Каппадокию с первого взгляда! Свечение скал, пещерные города и удивительные рассветы создают магическую атмосферу, которая останется в моем сердце навсегда.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит тур в Сиде в июле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 тура от 59 до 315. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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