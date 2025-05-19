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Активный отдых в Сиде

Найдено 3 тура в категории «Активный отдых» в Сиде, цены от $59. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
Пешая
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
Начало: Ваш отель
$59 за человека
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию DeLuxe из Сиде
Пешая
На автобусе
1 день 16 часов
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию DeLuxe из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Завтра в 05:00
7 июл в 05:00
$115 за человека
Авиатур: путешествие на 2 дня в Каппадокию из Сиде
Пешая
На автобусе
1.5 день
Авиатур: путешествие на 2 дня в Каппадокию из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 2:00
8 июл в 02:00
11 июл в 02:00
$315 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Активный отдых»

Самые популярные туры этой рубрики в Сиде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Сиде
  2. Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию DeLuxe из Сиде
  3. Авиатур: путешествие на 2 дня в Каппадокию из Сиде
Сколько стоит тур в Сиде в июле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 тура от 59 до 315. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Сиде на 2025 год по теме «Активный отдых», 1 ⭐ отзыв, цены от $59. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь