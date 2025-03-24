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лучшее что было в Турции! 🇹🇷 Брали еще несколько экскурсий у разных операторов и я скажу, что только экскурсия в Каппадокию вытянула вообще всю поездку. Замечательный гид-экскурсовод, прекрасное настроение, обалденные виды, много интересной информации, нет навязывания покупок. Совет - реально внимательно отнестись к информации о температуре воздуха, которую рассылают накануне, т. к я махнула рукой, подумав:"Ну какие +2 когда в Силе +35!? 😂" И конечно же по заоду солнца мы хорошо прочувствовали свою невнимательность к информации))) Как мы сказали с мужем - если вы не были в Каппадокии, то вы, не были в Турции! Этот тур стОит всех денег, дней отдыха, да всего! Именно он оставил самые яркие и самые положительные эмоции и впечатления от страны. Рекомендую!