Необычные туры по Сиде

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Сиде, цены от $50. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
На автобусе
1 день 16 часов
94 отзыва
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
10 апр в 04:30
12 апр в 04:30
$70 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
На автобусе
1.5 день
4 отзыва
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
10 апр в 04:30
12 апр в 04:30
$110 за человека
Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
На автобусе
2 дня
Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00
10 апр в 04:30
12 апр в 04:30
$50 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    24 марта 2025
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Всем привет и отличного настроения! Прилетев с отдыха решила, наконец, поделиться эмоциями о туре в Каппадокию! Если коротко - это самое
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    лучшее что было в Турции! 🇹🇷 Брали еще несколько экскурсий у разных операторов и я скажу, что только экскурсия в Каппадокию вытянула вообще всю поездку. Замечательный гид-экскурсовод, прекрасное настроение, обалденные виды, много интересной информации, нет навязывания покупок. Совет - реально внимательно отнестись к информации о температуре воздуха, которую рассылают накануне, т. к я махнула рукой, подумав:"Ну какие +2 когда в Силе +35!? 😂" И конечно же по заоду солнца мы хорошо прочувствовали свою невнимательность к информации))) Как мы сказали с мужем - если вы не были в Каппадокии, то вы, не были в Турции! Этот тур стОит всех денег, дней отдыха, да всего! Именно он оставил самые яркие и самые положительные эмоции и впечатления от страны. Рекомендую!

  • А
    Алина
    31 октября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Очень понравилась экскурсия в Каппадокию! Потрясающе красивые виды, разные локации, и вишенка на торте полет на воздушном шаре) Эмоции не передать словами,
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    очень рада, что взяла данную экскурсию Отдельная благодарность нашему гиду Султану) Очень интересно и с большой любовью рассказывал о Турции и знакомил нас с её достопримечательностями

  • А
    Акмарал
    17 октября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Нам очень понравилась экскурсия в Кападокию. Это были очень крутые 2 дня. Наш гид был Султан. Знает много про историю
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    и интересно рассказывает. Мы не разу теряли вещи 😄 оставляли телефон, зарядки. Но наш гид любезно помог нам и нашел их. Советуем всем 👍🏻 эти дня 2 вы никогда не забудете точно! Отель в Кападокии тоже хороший. Вид шикарный на город.

  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Экскурсия была интересной, и атмосферной(рассвет в горах с тысячами воздушными шарами), рекомендую взять за отдельную плату именно на джипах посещение
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    смотровых площадок, и будьте готовы, что t будет с утра 8 градусов, дорога утомительная, часто делают технические остановки, чтоб люди могли походить, на обратном пути была путаница с автобусами, пересаживали, произошёл конфликт с турецкими туристами и ихним гидом Виолой, писали коллективную жалобу, обещали больше не ставить на экскурсии с русскими, наш гид был из Туркменистана, эрудированный, внимательный, с хорошим чувством юмора, жили в Пещерном отеле, интересное место, красивый и удобный дизайн, находится в глухой деревне, рекомендую съездить в Каппадокию хоть раз в жизни, останутся невероятные впечатления.

  • Z
    Zarina
    18 мая 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Всё прошло замечательно 😍 Советую!
  • С
    Светлана
    27 сентября 2023
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
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    очень признательна Ольге,что она порекоммендовала нам взять панараму на джипах и закат в Красной долине. Это было великолепно. Улучшить:1перед туром предупреждать, что температура в Каппадркии даже в жаркое время может быть низкой и нужно брать куртку,плед 2. давать точный тайминг тура, что между заытраком и обедом может быть интервал от 7-9часов

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Необычные»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
  3. Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
Сколько стоит тур в Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 50 до 110. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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