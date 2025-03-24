В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
10 апр в 04:30
12 апр в 04:30
$70 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
10 апр в 04:30
12 апр в 04:30
$110 за человека
Отправьтесь в Каппадокию из Сиде: Великолепное двухдневное путешествие
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в интервале с 04:00 до 05:00
10 апр в 04:30
12 апр в 04:30
$50 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга24 марта 2025Всем привет и отличного настроения! Прилетев с отдыха решила, наконец, поделиться эмоциями о туре в Каппадокию! Если коротко - это самое
- ААлина31 октября 2024Очень понравилась экскурсия в Каппадокию! Потрясающе красивые виды, разные локации, и вишенка на торте полет на воздушном шаре) Эмоции не передать словами,
- ААкмарал17 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия в Кападокию. Это были очень крутые 2 дня. Наш гид был Султан. Знает много про историю
- ТТатьяна26 сентября 2024Экскурсия была интересной, и атмосферной(рассвет в горах с тысячами воздушными шарами), рекомендую взять за отдельную плату именно на джипах посещение
- ZZarina18 мая 2024Всё прошло замечательно 😍 Советую!
- ССветлана27 сентября 2023Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Необычные»
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