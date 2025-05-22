В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 04:30
2 июн в 04:30
$74 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме пятницы.
Завтра в 04:30
2 июн в 04:30
$110 за человека
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Завтра в 05:00
2 июн в 05:00
$90 за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана22 мая 2025Давно собиралась посетить Каппадокию,и наконец-то мечта сбылась. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. В нашем автобусе было две группы,русскоязычная и англоязычная. В
- ТТатьяна13 мая 2025Не смотря на то, что шары не полетели из за плохой погоды, мы провели два незабываемых дня в Каппадокии. Большая
- ТТатьяна26 сентября 2024Экскурсия была интересной, и атмосферной(рассвет в горах с тысячами воздушными шарами), рекомендую взять за отдельную плату именно на джипах посещение
- ZZarina18 мая 2024Всё прошло замечательно 😍 Советую!
- ССветлана27 сентября 2023Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «История и культура»
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