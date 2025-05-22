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смотровых площадок, и будьте готовы, что t будет с утра 8 градусов, дорога утомительная, часто делают технические остановки, чтоб люди могли походить, на обратном пути была путаница с автобусами, пересаживали, произошёл конфликт с турецкими туристами и ихним гидом Виолой, писали коллективную жалобу, обещали больше не ставить на экскурсии с русскими, наш гид был из Туркменистана, эрудированный, внимательный, с хорошим чувством юмора, жили в Пещерном отеле, интересное место, красивый и удобный дизайн, находится в глухой деревне, рекомендую съездить в Каппадокию хоть раз в жизни, останутся невероятные впечатления.