Туры по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 тура в категории «История и культура» в Сиде, цены от $74. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
На автобусе
1 день 16 часов
100 отзывов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завтра в 04:30
2 июн в 04:30
$74 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
На автобусе
1.5 день
4 отзыва
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме пятницы.
Завтра в 04:30
2 июн в 04:30
$110 за человека
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию DeLuxe из Сиде
Пешая
На автобусе
1 день 16 часов
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию DeLuxe из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Завтра в 05:00
2 июн в 05:00
$90 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    22 мая 2025
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Давно собиралась посетить Каппадокию,и наконец-то мечта сбылась. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. В нашем автобусе было две группы,русскоязычная и англоязычная. В
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    поездке никаких проблем не было,всё прошло четко по плану. Не смотря на то,что дорога была длинной,время прошло незаметно. Гид Фархат интересно рассказывал про те места,которые мы посещали,так же решал попутно все возникающие вопросы. Ну и нам повезло,ветра не было и шары взлетели! Если будете в Турции,обязательно рекомендую съездить в этот тур! Это того стоит,не пожалеете!

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2025
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
    Не смотря на то, что шары не полетели из за плохой погоды, мы провели два незабываемых дня в Каппадокии. Большая
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    заслуга гида Султана. От начала и до конца поездки все были очарованы. он знает всё и про всё. Решал вопросы. Рассказал всю историю Турции. И конечно Каподокии. Если вам повезёт встретить этого человека не останетесь равнодушными. .

  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Экскурсия была интересной, и атмосферной(рассвет в горах с тысячами воздушными шарами), рекомендую взять за отдельную плату именно на джипах посещение
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    смотровых площадок, и будьте готовы, что t будет с утра 8 градусов, дорога утомительная, часто делают технические остановки, чтоб люди могли походить, на обратном пути была путаница с автобусами, пересаживали, произошёл конфликт с турецкими туристами и ихним гидом Виолой, писали коллективную жалобу, обещали больше не ставить на экскурсии с русскими, наш гид был из Туркменистана, эрудированный, внимательный, с хорошим чувством юмора, жили в Пещерном отеле, интересное место, красивый и удобный дизайн, находится в глухой деревне, рекомендую съездить в Каппадокию хоть раз в жизни, останутся невероятные впечатления.

  • Z
    Zarina
    18 мая 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Всё прошло замечательно 😍 Советую!
  • С
    Светлана
    27 сентября 2023
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Каппадокия -это чудо природы. Получили море позитивных впечатлений. Спасибо Ольге нашему гиду. Она очень душевный человек, много интересного рассказала. Я
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    очень признательна Ольге,что она порекоммендовала нам взять панараму на джипах и закат в Красной долине. Это было великолепно. Улучшить:1перед туром предупреждать, что температура в Каппадркии даже в жаркое время может быть низкой и нужно брать куртку,плед 2. давать точный тайминг тура, что между заытраком и обедом может быть интервал от 7-9часов

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «История и культура»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Сиде
  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
  3. Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию DeLuxe из Сиде
Сколько стоит тур в Сиде в мае 2025
Сейчас в Сиде в категории "История и культура" можно забронировать 3 тура от 74 до 110. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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