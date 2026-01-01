Мои заказы

Развлечения в Сиде

Найдено 5 туров в категории «Развлечения» в Сиде, цены от $40, скидки до 25%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде
Пешая
На автобусе
1 день 16 часов
-
20%
9 отзывов
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Сиде
Начало: С вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
$40$50 за человека
Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Сиде
Пешая
На автобусе
1 день 16 часов
-
25%
5 отзывов
Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
$75$100 за человека
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Сиде
Пешая
На автобусе
Полеты на самолетах
1.5 день
-
5%
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 03:00
$380$400 за человека
Каппадокия: мир воздушных шаров и древних долин из Сиде
Пешая
На автобусе
На воздушном шаре
2 дня
Каппадокия: мир воздушных шаров и древних долин из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:30
$65 за человека
Премиум тур в Каппадокию на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Пешая
На автобусе
2 дня
-
20%
Премиум тур в Каппадокию на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 3:30
$88.10$110 за человека

Сколько стоит тур в Сиде в январе 2026
Сейчас в Сиде в категории "Развлечения" можно забронировать 5 авторских туров от 40 до 380 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
