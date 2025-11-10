Приглашаем вас в короткое, но насыщенное информацией и смыслами путешествие в сердце древнего города — к святыне, которая стала живым символом Стамбула и Турции.
Всего за один час вы познакомитесь с Айя-Софией — шедевром архитектуры и истории, отражающим судьбу трёх великих империй.
Всего за один час вы познакомитесь с Айя-Софией — шедевром архитектуры и истории, отражающим судьбу трёх великих империй.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Программа экскурсии охватывает весь путь Айя-Софии — от храма времён Византии до мечети в Османскую эпоху и музея в современной Турции. Это не просто здание — это живая летопись Стамбула, столицы трёх империй: Римской, Византийской и Османской. Во время знакомства с Айя-Софией вы:
- Увидите уникальное архитектурное наследие византийских зодчих, чьё мастерство пережило века
- Услышите захватывающие истории, мифы и легенды, связанные с храмом, его превращениями и судьбой
- Раскроете религиозные и культурные пласты, наложившиеся друг на друга — от христианства до ислама
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет — €25 с человека. Его желательно забронировать и купить заранее (подробности в личной переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Если в группе будет более 6 человек, на время экскурсии вы получите наушники и радиогид
- Просьба соблюдать дресс-код: предусмотрите одежду с длинным рукавом, для женщин — головной убор или платок
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Айя-Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 5 чел.
Стамбул от Айя-Софии до Босфора
Откройте для себя Стамбул с нашей экскурсией: Айя-София, Голубая мечеть и многое другое ждут вас. Погрузитесь в атмосферу города на стыке эпох
Начало: В районе Немецкого фонтана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Айя-София и прогулка по историческому центру
Исследуйте величие Стамбула: Айя-София и исторический центр ждут вас. Узнайте о богатой истории и культурных связях этого уникального города
Начало: В районе Султанахмет
13 ноя в 09:00
14 ноя в 11:00
€154 за всё до 5 чел.
-
17%
Индивидуальная
до 10 чел.
Непревзойденный Стамбул: Айя-София, Топкапы и Цистерна Базилика
Начало: Любая удобная для вас локация
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290
€350 за всё до 10 чел.