1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
«Собор Святой Софии — символ мощи и славы Византийской империи»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«Также вы осмотрите крупнейший православный храм современного Стамбула и познакомитесь с любопытной историей святыни 19 века»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
«Собор Святой Софии — храм с 1500-летней историей»
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
«Возле церкви Марии Монгольской поговорим о том, как храму — единственному из всех — удалось избежать перестройки в мечеть в эпоху Османской империи»
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
€125 за всё до 4 чел.
Билеты
1 день
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
«Вы сможете самостоятельно исследовать впечатляющий собор Святой Софии — архитектурное чудо и свидетельство многовековой истории, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом на вашем смартфоне»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за билет
Билеты
1 час
Билет в Музей истории собора Святой Софии
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«Откройте для себя захватывающую историю собора Святой Софии в Музее истории, где очарование прошлого сочетается с технологиями будущего»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за билет
Билеты
1.5 часа
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«Начните свой визит с посещения Музея истории Святой Софии, где вы получите билет без очереди в собор Святой Софии»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за билет
Индивидуальная
4 часа
Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
Начало: По договоренности
«Собор Святой Софии Место зарождения православия, приблизительно 1000 лет служил в качестве центра православного мира»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул многогранный и мультикультурный
Узнать историю еврейской общины города, посетить католический храм и увидеть необычную мечеть
Начало: Старбакс Таксим
«Мечети, христианские храмы и не только»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€160 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святой Троицы — самый крупный православный храм Стамбула»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Билеты
2 часа
Собор Святой Софии. Входной билет
«Данный билет дает право входа в зону для посетителей и на верхнюю галлерею собора без необходимости обращаться в кассу»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€33 за билет
Индивидуальная
4 часа
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
Исцеляющий храм с пещерой и прогулка в самом дорогом районе города
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€157 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Билеты
1 час
Айя-София без очередей
С комфортом посетить знаменитый храм, прикоснуться к его истории и расшифровать мозаики
Начало: у Айя-Софии
«Узнаете, как собор Святой Софии превратился в Большую мечеть Айя-София»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150€105 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Гуляли с гидом Ферманом. Экскурсия очень интересная и насыщенная. Много узнали про дворец и собор Святой Софии, об истории Стамбула и традициях. Ферман очень интересно рассказывает и неравнодушно относится к своему делу. Большое спасибо за приятный день!
- ООльга3 июня 2024Екатерина замечательный гид. Мы получили много интересной информации. Мы попросили ее немного изменить маршрут чтобы увидеть Хору, и она с
- ООксана30 мая 2024Екатерина прекрасна! Приятная, хорошая грамотная речь! Очень приятный человек! От души рекомендую и мы пожалели, что не успели забронировать на следующий день с ней же! Спасибо, Екатерина!
- ЕЕлена26 мая 2024Прекрасный гид Мустафа провел экскурсию по дворцу и собору. Рекомендуем, так как все было на высшем уровне!
- ДДарья13 мая 2024Екатерина гид с опытом, узнали много нового, провела с нами целый день. Рекомендую для обзорной экскурсии, узнаете много нового!
- ЕЕлена1 мая 2024Экскурсию проводил гид Ильяс. Во-первых стоит отметить что в этот период очень высокий сезон и туристические очереди иногда по часу.
- ААлексей25 апреля 2024Стоит приобрести билеты без очереди - очень быстрый вход в собор Святой Софии.
- ББарбара23 апреля 2024Все хорошо. Приятное общение, билеты получили вовремя.
- ССветлана8 апреля 2024Просто замечательно что экскурсию проводил гид Саид Ахмед. Очень внимательный, интеллектуальный, хорошо разбирается в истории, доступно рассказывает об исторических событиях прошлого и настоящего Стамбула. Нам было очень комфортно. Будем рекомендовать друзьям
- ККсения7 апреля 2024Удивительный опыт
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Соборы и храмы»
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