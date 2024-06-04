Храмы и соборы Стамбула с гидом

Найдено 14 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Стамбуле, цены от €25, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
«Собор Святой Софии — символ мощи и славы Византийской империи»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«Также вы осмотрите крупнейший православный храм современного Стамбула и познакомитесь с любопытной историей святыни 19 века»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Стамбул: пособие для начинающих
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Стамбул: пособие для начинающих
Увидеть собор Святой Софии, дворец Топкапы и другие главные места исторического центра
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
«Собор Святой Софии — храм с 1500-летней историей»
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Византийские храмы Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
«Возле церкви Марии Монгольской поговорим о том, как храму — единственному из всех — удалось избежать перестройки в мечеть в эпоху Османской империи»
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
125 за всё до 4 чел.
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Билеты
1 день
10 отзывов
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
«Вы сможете самостоятельно исследовать впечатляющий собор Святой Софии — архитектурное чудо и свидетельство многовековой истории, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом на вашем смартфоне»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за билет
Билет в Музей истории собора Святой Софии
Билеты
1 час
7 отзывов
Билет в Музей истории собора Святой Софии
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«Откройте для себя захватывающую историю собора Святой Софии в Музее истории, где очарование прошлого сочетается с технологиями будущего»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 за билет
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Билеты
1.5 часа
6 отзывов
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
«Начните свой визит с посещения Музея истории Святой Софии, где вы получите билет без очереди в собор Святой Софии»
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50 за билет
Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Православный Стамбул: собор Святой Софии, Монастырь Хора и Патриархат
Начало: По договоренности
«Собор Святой Софии Место зарождения православия, приблизительно 1000 лет служил в качестве центра православного мира»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Стамбул многогранный и мультикультурный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Стамбул многогранный и мультикультурный
Узнать историю еврейской общины города, посетить католический храм и увидеть необычную мечеть
Начало: Старбакс Таксим
«Мечети, христианские храмы и не только»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
160 за всё до 7 чел.
Стамбул в объективе: фото-прогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
9 отзывов
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Прогуляться по звенящей Истикляль, увидеть старинные храмы и научиться ловить момент
Начало: У вашего отеля
«Церковь Святой Троицы — самый крупный православный храм Стамбула»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Собор Святой Софии. Входной билет
Билеты
2 часа
Собор Святой Софии. Входной билет
«Данный билет дает право входа в зону для посетителей и на верхнюю галлерею собора без необходимости обращаться в кассу»
Расписание: Ежедневно в 09:00
33 за билет
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Место Силы в Стамбуле - с метакоучем
Исцеляющий храм с пещерой и прогулка в самом дорогом районе города
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
157 за всё до 4 чел.
Айя-София без очередей
скидка
30%
Билеты
1 час
Айя-София без очередей
С комфортом посетить знаменитый храм, прикоснуться к его истории и расшифровать мозаики
Начало: у Айя-Софии
«Узнаете, как собор Святой Софии превратился в Большую мечеть Айя-София»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150105 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
    Гуляли с гидом Ферманом. Экскурсия очень интересная и насыщенная. Много узнали про дворец и собор Святой Софии, об истории Стамбула и традициях. Ферман очень интересно рассказывает и неравнодушно относится к своему делу. Большое спасибо за приятный день!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Стамбул: пособие для начинающих
    Екатерина замечательный гид. Мы получили много интересной информации. Мы попросили ее немного изменить маршрут чтобы увидеть Хору, и она с
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    удовольствием пошла нам навстречу. В итоге мы провели вместе даже больше запланированных 6 часов! Очень рекомендую Екатерину как гида в Стамбуле!

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Стамбул: пособие для начинающих
    Екатерина прекрасна! Приятная, хорошая грамотная речь! Очень приятный человек! От души рекомендую и мы пожалели, что не успели забронировать на следующий день с ней же! Спасибо, Екатерина!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
    Прекрасный гид Мустафа провел экскурсию по дворцу и собору. Рекомендуем, так как все было на высшем уровне!
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Стамбул: пособие для начинающих
    Екатерина гид с опытом, узнали много нового, провела с нами целый день. Рекомендую для обзорной экскурсии, узнаете много нового!
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
    Экскурсию проводил гид Ильяс. Во-первых стоит отметить что в этот период очень высокий сезон и туристические очереди иногда по часу.
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    В нашем случае гид обо всем позаботился заранее, это сэкономило нам много времени и сил, которые очень нужны туристам в этом городе, потому что все хочется посмотреть и смотреть есть что). Во вторых гид хорошо ориентируется в исторических периодах, поясняет многие экспонаты в многочисленных сокровищницах на территории Топ капы. Сама экскурсия дает образное представление о жизни во дворце, существующих традициях. Также в рамках этой экскурсии посетили Айя Софию, история ее основания, детали строительного процесса и подробный рассказ о сохранившихся христианских святынях дает полное представление о масштабности и величии этого храма. Благодарим за экскурсию!

  • А
    Алексей
    25 апреля 2024
    Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
    Стоит приобрести билеты без очереди - очень быстрый вход в собор Святой Софии.
  • Б
    Барбара
    23 апреля 2024
    Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
    Все хорошо. Приятное общение, билеты получили вовремя.
  • С
    Светлана
    8 апреля 2024
    К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
    Просто замечательно что экскурсию проводил гид Саид Ахмед. Очень внимательный, интеллектуальный, хорошо разбирается в истории, доступно рассказывает об исторических событиях прошлого и настоящего Стамбула. Нам было очень комфортно. Будем рекомендовать друзьям
  • К
    Ксения
    7 апреля 2024
    Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
    Удивительный опыт

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Соборы и храмы»

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  2. Босфор
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 25 до 300 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 327 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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