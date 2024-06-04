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В нашем случае гид обо всем позаботился заранее, это сэкономило нам много времени и сил, которые очень нужны туристам в этом городе, потому что все хочется посмотреть и смотреть есть что). Во вторых гид хорошо ориентируется в исторических периодах, поясняет многие экспонаты в многочисленных сокровищницах на территории Топ капы. Сама экскурсия дает образное представление о жизни во дворце, существующих традициях. Также в рамках этой экскурсии посетили Айя Софию, история ее основания, детали строительного процесса и подробный рассказ о сохранившихся христианских святынях дает полное представление о масштабности и величии этого храма. Благодарим за экскурсию!