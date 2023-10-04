Все прошло хорошо, гид приятный человек, который отвечал на все вопросы,что возникали) зашли еще и в голубую мечеть, которая не была в плане. Плюс экскурсии с гидом в том, что проход везде без очереди.

4 звезды, а не 5, потому что дорого, по нынешнему курсы, это около 10 тыс рублей. В целом, можно пройти все самим