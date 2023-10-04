Изучаем историю Стамбула: групповая прогулка на яхте
Приглашаем вас всего за полдня осмотреть все самые топовые места Стамбула! Вы посетите площадь Ипподром, Айя-Софию, мечеть Сулеймание, Цистерну Базилику и Гранд-Базар. А также полюбуетесь фантастическим видом на Босфор и бухту Золотой Рог.
Мы расскажем, как развивался город, когда он был столицей великих империй, и что происходит с ним сегодня.
Мы расскажем, как развивался город, когда он был столицей великих империй, и что происходит с ним сегодня.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ипподром
- Айя-София
- Цистерна Базилика
- Гранд-Базар
- Мечеть Сулеймание
- Египетский базар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы увидите:
- Ипподром — место, где когда-то проходили зрелищные скачки на лошадях. Сегодня это одна из главных площадей города. Здесь вы увидите артефакты разных времён: Египетский обелиск, Змеевидную колонну, Немецкий фонтан и колонну Константина.
- Айя-София — величественная мечеть 15 века, которая когда-то считалась главным храмом христианского мира. Вы узнаете все о ее истории и особенностях архитектуры.
- Цистерна Базилика — это уникальное подземное сооружение, которое мы осмотрим изнутри. Оно 1000 лет обеспечивало питьевой водой жителей Константинополя. Я поделюсь с вами печальной историей Медузы Горгоны, ставшей символом Цистерны.
- Гранд-Базар — крупнейший рынок Стамбула. Я расскажу вам, как правильно торговаться в Турции и почему местные жители так искусны в этом хитром деле.
- Мечеть Сулеймание — мы посетим великолепную мечеть, построенную в честь османского султана Сулеймана. На её территории вы увидите две усыпальницы: самого султана и его любимой жены Хюррем.
- Египетский базар — яркий рынок со специями, пряностями и сладостями, где вы сможете купить сувениры и выпить чай.
Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
- Посещение данной экскурсии с детьми не рекомендовано: нужно много ходить пешком, дети быстро устают, времени на большие перерывы для отдыха не предусмотрено.
- Во время экскурсии возможно посещения мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида с лицензией
- Что не входит
- Вход в Цистерна Базилика — 450 лир
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Султанахмет, перед Немецким фонтаномЗавершение: Египетский базар
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
- Посещение данной экскурсии с детьми не рекомендовано: нужно много ходить пешком, дети быстро устают.
- Во время экскурсии есть возможность посещения мечетей, поэтому лучше одеться так, чтобы колени и плечи были прикрыты, возьмите с собой платок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сюзанна
4 окт 2023
Добрый день!
Хотела поблагодарить 🙌 очень насыщенно, познавательно и интересно. Отличный гид. Рекомендую. Спасибо 🙏
Хотела поблагодарить 🙌 очень насыщенно, познавательно и интересно. Отличный гид. Рекомендую. Спасибо 🙏
Л
Лидия
3 окт 2023
Я впервые была в Стамбуле и экскурсия с Бейханом оказалась не только очень познавательной и но и очень интересной. мечети Айя-София, Беязыт, Сулеймание и интересным рассказом о каждой, осмотр небольших цистерн (Цистерна Базилика оказалась закрытой), прогулка по старинным улочкам, Гранд базар и Египетский Базар, площади, смотровые площадки с замечательными видами! Бейхана отличает отличное знание русского языка, чувство юмора, внимание к нашим потребностям и любовь к Стамбулу. Прекрасно!
К
Кызжибек
3 окт 2023
Гид отлично проводит экскурсию
Нам с мужем все понравилось
Рекомендуем посетить
Нам с мужем все понравилось
Рекомендуем посетить
И
Иван
2 окт 2023
Бейхан отличный экскурсовод. Немного поменял маршрут экскурсии чтобы мы могли посмотреть достопримечательности о которых что-то слышали. Отлично говорит по-русски и его можно расспрашивать о том как живут турки не в туристической части Стамбула.
A
Aleksandr
26 сен 2023
Y
Y
24 сен 2023
О
Ольга
24 сен 2023
T
Tatiana
24 сен 2023
И
Ирина
22 сен 2023
Спасибо нашему гиду за очень интересную экскурсию без очередей!! Правильно подобранное время, все четко спланировано, интересные факты, беседы сидя на коврах в мечети, за приятный спонтанно организованный ужин (потому что захотелось попробовать настоящий турецкий донер. Думали, что экскурсия на 5 часов пешком-это много, но время пролетело совершенно незаметно. Еще раз спасибо и очень рекомендую путешественникам идти в такой мини группе. Успехов вам и процветания👍
А
Анастасия
20 сен 2023
Все прошло хорошо, гид приятный человек, который отвечал на все вопросы,что возникали) зашли еще и в голубую мечеть, которая не была в плане. Плюс экскурсии с гидом в том, что проход везде без очереди.
4 звезды, а не 5, потому что дорого, по нынешнему курсы, это около 10 тыс рублей. В целом, можно пройти все самим
4 звезды, а не 5, потому что дорого, по нынешнему курсы, это около 10 тыс рублей. В целом, можно пройти все самим
A
Alex
15 сен 2023
К
Кирилл
10 сен 2023
Отличная экскурсия! Гид Бейхан рассказал про все основные достопримечательности, сопровождая рассказ углублениями в историю. Также мог ответить на наши вопросы из разряда "где-куда сходить покушать" и т. д. Группа небольшая, поэтому не было необходимости таскаться в наушниках. Ставим самый высокий балл!!! Ни разу не пожалели!
Е
Елена
3 сен 2023
Отличная экскурсия для тех, кто первый раз в Стамбуле! Комплименты гиду за интересный рассказ не только по теме, но и по любым вопросам.
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