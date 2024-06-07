1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Отдельно оплачивается вход в Айя-Софию: 850 лир с человека»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€40 за человека
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«Величественная Айя-София, где приняла крещение княгиня Ольга: вы осмотрите постройку снаружи, услышите о судьбах первых византийских правителей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
45€39 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
«Айя-София — вы рассмотрите снаружи величественную мечеть 15 века, которая когда-то считалась главным храмом христианского мира»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
Групповая
2.5 часа
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Все достопримечательности, кроме Айя-Софии, мы осматриваем снаружи»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Билеты во дворец Топкапы — 1500 лир, в Цистерну Базилику — 800 лир, в Айя-Софию — 25 евро»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Гиды не имеют права вести экскурсии внутри Айя-Софии, но вы сможете самостоятельно осмотреть 2 этаж с аудиогидом (включён в цену билета с Айя-Софию)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
63€35 за человека
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
«Айя-София, или собор Святой Софии»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€40 за человека
Билеты
4 часа
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Айя-Софию мы осмотрим только снаружи»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
«В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Цистерну Базилику — 800 лир за человека, билеты в Айя-Софию — 25 евро за человека»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
«Айя-София — действующая мечеть»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€157 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Стены монументального собора Айя-София расскажут о произошедших здесь исторических событиях мирового значения и «золотом веке» Византии»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«Входной билет в Айя-Софию: 25€ с человека»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии Айя-Софии, вспомните русскую княгиню Ольгу и изучите удивительные мозаики на стенах»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
«Собор (мечеть) Святой Софии, или Айя-София»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
«Айя-София (осмотр снаружи)Первый памятник в нашем мини-путешествии — собор Святой Софии»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Билеты
3 часа
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«Конечно же, заглянем в таинственную Айя-Софию»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€39 за билет
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Вы осмотрите визитные карточки Стамбула: Айя-Софию, Цистерну Базилику и Голубую мечеть»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие
«Собор Святой Софии, или Айя-София, который завораживает всякого, кто прикоснулся к древним стенам»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
«Ипподром, Айя-София и Голубая мечеть»
9 июня в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе)
Начало: У мечети Айя-София
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€49 за человека
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«Айя-Софию мы осматриваем снаружи»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47€38 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете о секретах Айя-Софии, об уникальности и роли этой святыни во все времена»
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
«Айя-София (снаружи и внутри) — шедевр архитектуры и главная достопримечательность города»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
9 июня в 16:30
11 июня в 16:30
69€52 за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
«3️⃣ Айя-София — христианский собор, ставший мечетью и моделью для многих османских мечетей»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Групповая
2.5 часа
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю
Начало: На лощади Султанахмет
«Айя-София успела побывать и восточно-православным собором, и римско-католической базиликой»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€30 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Начало: Египетский обелиски
«, вход в Айя-Софию — 1000 лир (30 евро/чел»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€153 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
«— Вокзал Сиркеджи— Павильон парадов— Парк Гюльхане— Особняк Талаат-паши— Киоск с турецким мороженым дондурма и шоу продавцов— Собор Айя-София— Голубая мечеть— Цистерна Шерефие— Мечеть Нуруосмание— Гранд-базар»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за человека
Индивидуальная
4 часа
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
«Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€219 за всё до 15 чел.
Мини-группа
3 часа
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
«Айя-София, построенная ещё во времена правления Юстиниана»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€52 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
«Гуляя по Старому городу, вы найдёте следы Византии — полюбуетесь главным православным храмом империи Айя-Софией, посетите два подземных водохранилища и увидите остатки стены Ипподрома Константинополя»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
В поисках символов Стамбула
Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Возле собора Святой Софии
«Дополнительно оплачиваются билеты в Айя-Софию — 25€ или 27$ с человека и в цистерну Базилика — 800 лир или 25$ с человека»
12 июня в 09:00
14 июня в 11:30
189€142 за всё до 10 чел.
Билеты
3.5 часа
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
«Мечеть Айя-София, 1500-летние стены которой хранят множество историй»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: путешествие по страницам истории
Окунитесь в мир величия и тайн Византии и Османской империи, исследуя легендарные достопримечательности Стамбула
Начало: У собора Святой Софии
«Вход в Айя-Софию платный, 25 евро с человека (или в лирах по курсу на день экскурсии), основная информация даётся снаружи, внутри гид вкратце рассказывает о деталях»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
«Айя-София, мечеть Султанахмет, площадь Ипподром, дворец Топкапы — все это будет на нашем пути»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности
Начало: В районе Султанахмет
«Хранительница красоты Айя-София»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€163 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений
Начало: В районе Голубой мечети
«Дополнительные расходы: билет в Цистерну Базилику — 800 лир с человека, в Айя-Софию — 25 евро с человека»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По следам Византийской империи
Прогуляться по историческому центру Стамбула в мини-группе
Начало: У Айя-Софии
«В заключении посетим Малую Айя-Софию — одну из древнейших сохранившихся церквей Стамбула»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
11 июня в 15:00
15 июня в 15:00
€50 за человека
Билеты
1.5 часа
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€50 за билет
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул по-настоящему
Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
Начало: В холле вашего отеля
«Айя-София — величайшее сооружение города и самое намоленное место Турции для христиан и мусульман»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по следам императоров и султанов
Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами
Начало: от вашего отеля
«Собор Святой Софии, или Айя-Софию»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€140 за всё до 10 чел.
Билеты
3.5 часа
Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Султанахмет
«Айя-София — вы услышите историю «визитной карточки» Стамбула и раскроете причины её недавнего превращения из православного собора в мечеть»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - живая история
Исследовать главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Начало: На площади Султанахмет
«Вы посетите важнейшие мусульманские святыни города: Голубую мечеть и Айя-Софию»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
- RRavi7 июня 2024Фират был исключительным. Помимо экскурсии, помог нам найти магазин оптики в связи с ЧП. он действительно спас положение
- ННаталья7 июня 2024Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
- NNatalia6 июня 2024Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
- ССергей6 июня 2024Слова признательности Фырату за интересное и познавательное знакомство со Стамбулом! Профессиональный экскурсовод и интересный собеседник! Наилучшие рекомендации!
- ННаталия6 июня 2024Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
- ЛЛилия6 июня 2024Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
- ЭЭлеонора6 июня 2024Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
- ВВалерия6 июня 2024Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
- ААнна5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Айя-София»
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