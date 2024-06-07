🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 59 отзывов Популярное предложение Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет «Отдельно оплачивается вход в Айя-Софию: 850 лир с человека» Расписание: ежедневно в 15:30 € 40 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Групповая 5 часов 861 отзыв Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ «Величественная Айя-София, где приняла крещение княгиня Ольга: вы осмотрите постройку снаружи, услышите о судьбах первых византийских правителей» Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 39 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 5 часов 107 отзывов Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности Начало: На площади Султанахмет «Айя-София — вы рассмотрите снаружи величественную мечеть 15 века, которая когда-то считалась главным храмом христианского мира» Расписание: ежедневно в 09:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 452 отзыва Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников Начало: Недалеко от площади Султанахмет «Все достопримечательности, кроме Айя-Софии, мы осматриваем снаружи» Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 216 отзывов Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города Начало: Недалеко от площади Султанахмет «Билеты во дворец Топкапы — 1500 лир, в Цистерну Базилику — 800 лир, в Айя-Софию — 25 евро» € 193 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 44% скидка Групповая 5 часов 490 отзывов Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane «Гиды не имеют права вести экскурсии внутри Айя-Софии, но вы сможете самостоятельно осмотреть 2 этаж с аудиогидом (включён в цену билета с Айя-Софию)» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 63 € 35 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 22 отзыва Османские реликвии вечернего Стамбула Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни Начало: На площади Султанахмет «Айя-София, или собор Святой Софии» Расписание: ежедневно в 16:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Билеты 4 часа 159 отзывов Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня Начало: На площади Султанахмет «Айя-Софию мы осмотрим только снаружи» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 172 отзыва Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика Начало: В старом городе у входа святой софии «В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Цистерну Базилику — 800 лир за человека, билеты в Айя-Софию — 25 евро за человека» 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 410 отзывов Популярное предложение Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты Начало: У входа Айя Софии «Айя-София — действующая мечеть» € 157 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 294 отзыва Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день Начало: На территории мечети Султанахмета «Стены монументального собора Айя-София расскажут о произошедших здесь исторических событиях мирового значения и «золотом веке» Византии» 241 € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet «Входной билет в Айя-Софию: 25€ с человека» € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 41 отзыв Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой Начало: В районе Cултанахмет «Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии Айя-Софии, вспомните русскую княгиню Ольгу и изучите удивительные мозаики на стенах» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 5 часов 29 отзывов Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору Начало: В районе площади Султанахмет «Собор (мечеть) Святой Софии, или Айя-София» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15 € 65 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет «Айя-София (осмотр снаружи)Первый памятник в нашем мини-путешествии — собор Святой Софии» Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 88 отзывов Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой Начало: На площади Султанахмет «Конечно же, заглянем в таинственную Айя-Софию» Расписание: ежедневно в 19:00 € 39 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 110 отзывов Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей Начало: У мечети Айя-София «Вы осмотрите визитные карточки Стамбула: Айя-Софию, Цистерну Базилику и Голубую мечеть» € 193 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 154 отзыва Стамбул-Константинополь, или По следам Византии Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие «Собор Святой Софии, или Айя-София, который завораживает всякого, кто прикоснулся к древним стенам» € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса Начало: У трамвайной остановки Султанахмет «Ипподром, Айя-София и Голубая мечеть» € 193 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 11 отзывов Мечеть Айя-София и цистерна Базилика Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе) Начало: У мечети Айя-София Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 € 49 за человека

🚶 Пешая 🚢 На пароме 19% скидка Групповая 5.5 часов 101 отзыв Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды Начало: В районе Султанахмет «Айя-Софию мы осматриваем снаружи» Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 47 € 38 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом Насладиться городом без пробок и толп туристов Начало: У вашего отеля «Вы узнаете о секретах Айя-Софии, об уникальности и роли этой святыни во все времена» € 244 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2 часа 13 отзывов Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней Начало: На площади Ипподром «Айя-София (снаружи и внутри) — шедевр архитектуры и главная достопримечательность города» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30 69 € 52 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Ежедневная прогулка по Стамбулу Узнать и полюбить города за два часа Начало: На площади Султанахмет «3️⃣ Айя-София — христианский собор, ставший мечетью и моделью для многих османских мечетей» Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 9 отзывов Три Софии: прогулка по мечетям и музею Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю Начало: На лощади Султанахмет «Айя-София успела побывать и восточно-православным собором, и римско-католической базиликой» Расписание: ежедневно в 15:30 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Популярный Стамбул Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города Начало: Египетский обелиски «, вход в Айя-Софию — 1000 лир (30 евро/чел» € 153 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 8 отзывов Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста Начало: Около вокзала Сиркеджи «— Вокзал Сиркеджи— Павильон парадов— Парк Гюльхане— Особняк Талаат-паши— Киоск с турецким мороженым дондурма и шоу продавцов— Собор Айя-София— Голубая мечеть— Цистерна Шерефие— Мечеть Нуруосмание— Гранд-базар» € 17 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 70 отзывов В сердце Стамбула с профессиональным гидом Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю Начало: По договоренности «Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы» € 219 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 8 отзывов Первая встреча со Стамбулом в мини-группе Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск «Айя-София, построенная ещё во времена правления Юстиниана» Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00 € 52 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Роковые женщины империй Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам «Гуляя по Старому городу, вы найдёте следы Византии — полюбуетесь главным православным храмом империи Айя-Софией, посетите два подземных водохранилища и увидите остатки стены Ипподрома Константинополя» € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 9 отзывов В поисках символов Стамбула Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: Возле собора Святой Софии «Дополнительно оплачиваются билеты в Айя-Софию — 25€ или 27$ с человека и в цистерну Базилика — 800 лир или 25$ с человека» 189 € 142 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 9 отзывов Все дороги ведут в Стамбул Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории Начало: На площади Султанахмет «Мечеть Айя-София, 1500-летние стены которой хранят множество историй» € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 11 отзывов Стамбул: путешествие по страницам истории Окунитесь в мир величия и тайн Византии и Османской империи, исследуя легендарные достопримечательности Стамбула Начало: У собора Святой Софии «Вход в Айя-Софию платный, 25 евро с человека (или в лирах по курсу на день экскурсии), основная информация даётся снаружи, внутри гид вкратце рассказывает о деталях» € 190 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 88 отзывов Прогулка по городу с русскоговорящим гидом Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время «Айя-София, мечеть Султанахмет, площадь Ипподром, дворец Топкапы — все это будет на нашем пути» € 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности Начало: В районе Султанахмет «Хранительница красоты Айя-София» € 163 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений Начало: В районе Голубой мечети «Дополнительные расходы: билет в Цистерну Базилику — 800 лир с человека, в Айя-Софию — 25 евро с человека» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 9 отзывов По следам Византийской империи Прогуляться по историческому центру Стамбула в мини-группе Начало: У Айя-Софии «В заключении посетим Малую Айя-Софию — одну из древнейших сохранившихся церквей Стамбула» Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00 € 50 за человека

Билеты 1.5 часа 6 отзывов Айя-София и Музей истории собора: входные билеты Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00 € 50 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 83 отзыва Второе свидание со Стамбулом Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии Начало: У вашего отеля € 150 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Стамбул по-настоящему Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов Начало: В холле вашего отеля «Айя-София — величайшее сооружение города и самое намоленное место Турции для христиан и мусульман» € 400 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Экскурсия по следам императоров и султанов Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами Начало: от вашего отеля «Собор Святой Софии, или Айя-Софию» € 140 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 86 отзывов Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны Начало: В районе Султанахмет «Айя-София — вы услышите историю «визитной карточки» Стамбула и раскроете причины её недавнего превращения из православного собора в мечеть» € 154 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Стамбул - живая история Исследовать главные достопримечательности города в компании профессионального гида Начало: На площади Султанахмет «Вы посетите важнейшие мусульманские святыни города: Голубую мечеть и Айя-Софию» € 230 за всё до 4 чел.