Экскурсии по Айя-Софии

Найдено 54 экскурсии в категории «Айя-София» в Стамбуле, цены от €17, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Стамбула: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Отдельно оплачивается вход в Айя-Софию: 850 лир с человека»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
40 за человека
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
861 отзыв
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
«Величественная Айя-София, где приняла крещение княгиня Ольга: вы осмотрите постройку снаружи, услышите о судьбах первых византийских правителей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4539 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
«Айя-София — вы рассмотрите снаружи величественную мечеть 15 века, которая когда-то считалась главным храмом христианского мира»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Стамбул: коротко о главном
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
452 отзыва
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Все достопримечательности, кроме Айя-Софии, мы осматриваем снаружи»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
20 за человека
Первые шаги в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
216 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Билеты во дворец Топкапы — 1500 лир, в Цистерну Базилику — 800 лир, в Айя-Софию — 25 евро»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
193 за всё до 5 чел.
Стамбул: самое главное за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
44%
Групповая
5 часов
490 отзывов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Гиды не имеют права вести экскурсии внутри Айя-Софии, но вы сможете самостоятельно осмотреть 2 этаж с аудиогидом (включён в цену билета с Айя-Софию)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
6335 за человека
Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
22 отзыва
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
«Айя-София, или собор Святой Софии»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
40 за человека
Стамбул в компании профессионала
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
159 отзывов
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
«Айя-Софию мы осмотрим только снаружи»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
172 отзыва
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
«В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Цистерну Базилику — 800 лир за человека, билеты в Айя-Софию — 25 евро за человека»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
410 отзывов
Популярное предложение
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
«Айя-София — действующая мечеть»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
157 за всё до 4 чел.
Классический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
294 отзыва
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Стены монументального собора Айя-София расскажут о произошедших здесь исторических событиях мирового значения и «золотом веке» Византии»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241193 за всё до 4 чел.
Стамбул с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
190 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Возле Трамвайной Станции Sultanahmet
«Входной билет в Айя-Софию: 25€ с человека»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Стамбул - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«Вы узнаете о судьбоносных эпизодах в биографии Айя-Софии, вспомните русскую княгиню Ольгу и изучите удивительные мозаики на стенах»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
«Собор (мечеть) Святой Софии, или Айя-София»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
🚶 Пешая
скидка
14%
Групповая
5 часов
30 отзывов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
«Айя-София (осмотр снаружи)Первый памятник в нашем мини-путешествии — собор Святой Софии»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 10:30
4337 за человека
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
88 отзывов
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой
Начало: На площади Султанахмет
«Конечно же, заглянем в таинственную Айя-Софию»
Расписание: ежедневно в 19:00
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
39 за билет
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив собор Святой Софии и дворец Топкапы. Узнайте о Византийской и Османской империях, насладитесь архитектурой и роскошью
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Привет, Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Вы осмотрите визитные карточки Стамбула: Айя-Софию, Цистерну Базилику и Голубую мечеть»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
154 отзыва
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
Приготовьтесь к путешествию по Византийской империи. Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика откроют вам свои тайны и величие
«Собор Святой Софии, или Айя-София, который завораживает всякого, кто прикоснулся к древним стенам»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Стамбул впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Стамбул впервые: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Стамбул удивит вас сочетанием культур, историей и панорамами. Узнайте о временах Османской империи и современной жизни мегаполиса
Начало: У трамвайной остановки Султанахмет
«Ипподром, Айя-София и Голубая мечеть»
9 июня в 09:00
193 за всё до 4 чел.
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе)
Начало: У мечети Айя-София
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
49 за человека
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«Айя-Софию мы осматриваем снаружи»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4738 за человека
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете о секретах Айя-Софии, об уникальности и роли этой святыни во все времена»
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Начало: На площади Ипподром
«Айя-София (снаружи и внутри) — шедевр архитектуры и главная достопримечательность города»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 16:30
9 июня в 16:30
11 июня в 16:30
6952 за человека
Ежедневная прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Узнать и полюбить города за два часа
Начало: На площади Султанахмет
«3️⃣ Айя-София — христианский собор, ставший мечетью и моделью для многих османских мечетей»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
9 отзывов
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю
Начало: На лощади Султанахмет
«Айя-София успела побывать и восточно-православным собором, и римско-католической базиликой»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
30 за человека
Популярный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Популярный Стамбул
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города
Начало: Египетский обелиски
«, вход в Айя-Софию — 1000 лир (30 евро/чел»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
153 за всё до 5 чел.
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
«— Вокзал Сиркеджи— Павильон парадов— Парк Гюльхане— Особняк Талаат-паши— Киоск с турецким мороженым дондурма и шоу продавцов— Собор Айя-София— Голубая мечеть— Цистерна Шерефие— Мечеть Нуруосмание— Гранд-базар»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 за человека
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
70 отзывов
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
«Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
219 за всё до 15 чел.
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
«Айя-София, построенная ещё во времена правления Юстиниана»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
52 за человека
Роковые женщины империй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
«Гуляя по Старому городу, вы найдёте следы Византии — полюбуетесь главным православным храмом империи Айя-Софией, посетите два подземных водохранилища и увидите остатки стены Ипподрома Константинополя»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
300 за всё до 4 чел.
В поисках символов Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
В поисках символов Стамбула
Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Возле собора Святой Софии
«Дополнительно оплачиваются билеты в Айя-Софию — 25€ или 27$ с человека и в цистерну Базилика — 800 лир или 25$ с человека»
12 июня в 09:00
14 июня в 11:30
189142 за всё до 10 чел.
Все дороги ведут в Стамбул
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
9 отзывов
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории
Начало: На площади Султанахмет
«Мечеть Айя-София, 1500-летние стены которой хранят множество историй»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Стамбул - сердце и душа Турции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Стамбул: путешествие по страницам истории
Окунитесь в мир величия и тайн Византии и Османской империи, исследуя легендарные достопримечательности Стамбула
Начало: У собора Святой Софии
«Вход в Айя-Софию платный, 25 евро с человека (или в лирах по курсу на день экскурсии), основная информация даётся снаружи, внутри гид вкратце рассказывает о деталях»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
190 за всё до 6 чел.
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
88 отзывов
Прогулка по городу с русскоговорящим гидом
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
«Айя-София, мечеть Султанахмет, площадь Ипподром, дворец Топкапы — все это будет на нашем пути»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
280 за всё до 10 чел.
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности
Начало: В районе Султанахмет
«Хранительница красоты Айя-София»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
163 за всё до 4 чел.
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений
Начало: В районе Голубой мечети
«Дополнительные расходы: билет в Цистерну Базилику — 800 лир с человека, в Айя-Софию — 25 евро с человека»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
По следам Византийской империи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
9 отзывов
По следам Византийской империи
Прогуляться по историческому центру Стамбула в мини-группе
Начало: У Айя-Софии
«В заключении посетим Малую Айя-Софию — одну из древнейших сохранившихся церквей Стамбула»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
11 июня в 15:00
15 июня в 15:00
50 за человека
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Билеты
1.5 часа
6 отзывов
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 за билет
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 3 чел.
Стамбул по-настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Стамбул по-настоящему
Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
Начало: В холле вашего отеля
«Айя-София — величайшее сооружение города и самое намоленное место Турции для христиан и мусульман»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
400 за всё до 4 чел.
Экскурсия по следам императоров и султанов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Экскурсия по следам императоров и султанов
Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами
Начало: от вашего отеля
«Собор Святой Софии, или Айя-Софию»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
140 за всё до 10 чел.
Стамбул для новичков
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
86 отзывов
Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Султанахмет
«Айя-София — вы услышите историю «визитной карточки» Стамбула и раскроете причины её недавнего превращения из православного собора в мечеть»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
154 за всё до 4 чел.
Стамбул - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Стамбул - живая история
Исследовать главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Начало: На площади Султанахмет
«Вы посетите важнейшие мусульманские святыни города: Голубую мечеть и Айя-Софию»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
230 за всё до 4 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула + обзорная экскурсия по центру
Ваш навигатор по городу: комфортная поездка в отель с последующим осмотром лучших мест
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
    читать дальше

    выгодней деньги менять и т. д. Исторической информации не мало, но загруза мозга не происходит. Гид дружелюбный и знающий свое дело с хорошим понятным русским.

  • R
    Ravi
    7 июня 2024
    Привет, Стамбул
    Фират был исключительным. Помимо экскурсии, помог нам найти магазин оптики в связи с ЧП. он действительно спас положение
  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
    Спасибо большое Айдыну за время проведённое в Стамбуле. Экскурсия не перегружена историческим фактами, все очень интересно и доступно. Ну а качестве бонусов от Айдына - куча фоток для запещеннограмма.
  • N
    Natalia
    6 июня 2024
    Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
    Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
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    достопримечательностей целый день, устали бы и, в результате, впечатления были бы смазаны. А получилось просто превосходно! С нами был сын 14 лет, он проникся, что очень показательно! Информация по теме полная, речь грамотная, материал воспринимается легко! Спасибо большое! Отлично!

  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Привет, Стамбул
    Слова признательности Фырату за интересное и познавательное знакомство со Стамбулом! Профессиональный экскурсовод и интересный собеседник! Наилучшие рекомендации!
  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    По следам Византийской империи
    Мустафу заменил Расим. Все время был на связи и корректировал как нам быстрее добраться до места встречи.. Прошли все очереди
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    быстро,все подробно рассказал,объяснил.. Спасибо за интересную экскурсию,обязательно воспользуемся Вашими услугами когда остановимся еще раз в Стамбуле на подольше.. Лилия и Элизабет..,,Сибирячки из Америки,,

  • Э
    Элеонора
    6 июня 2024
    Стамбул: самое главное за 5 часов
    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
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    нас по всем важным объектам и не дал нам соскучиться. Видно было сразу, что человек любит свою работу и много знает. Благодаря гиду, мы нигде не стояли в очереди и успели везде. Очень рекомендую!

    Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошоТур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо
  • В
    Валерия
    6 июня 2024
    Стамбул: по следам сериала «Великолепный век»
    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а
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    ещё много шутил) На середине маршрута угостил нас чаем в одном уютном кафе. Про маршрут: посмотрели объекты на площади Султанахмед, гранд базар, египетский рынок, Сулеймание и многое другое. Маршрут интересный, но для пожилых тяжеловат, потому что идти приличное расстояние и то в гору, то с горы. Но мама моя (66 лет) осталась довольна, хоть и устала. В общем, по-человечески большое спасибо Мистеру Утро)

    Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)Большое спасибо за экскурсию. Было интересно и весело) Гид поведал интересные факты, рассказал про свою страну, ответил на вопросы, а ещё много шутил)
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Стамбул: коротко о главном
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Айя-София»

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  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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