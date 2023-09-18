Индивидуальная экскурсия по Стамбулу: Ваш личный путеводитель в историю города
Стамбул — уникальный город: колоритный, неординарный и привлекательный. Он ошеломляет своей многовековой историей, комбинацией европейской и азиатской культур. Вы насладитесь красотой дворцов, храмов, мечетей, древних площадей и подземного водохранилища. Местные улочки поразят своеобразием и познакомят вас со местным менталитетом.
Это — сказка наяву! А интересные факты и захватывающие истории будут сопутствовать вам во время посещения «визитных карточек» Стамбула.
Это — сказка наяву! А интересные факты и захватывающие истории будут сопутствовать вам во время посещения «визитных карточек» Стамбула.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дворец Топкапы
- Гранд-базар
- Голубая мечеть
- Собор святой Софии
- Площадь Султанахмет (Ипподром)
- Цистерна Базилика
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Непревзойдённый Топкапы и колоритный Гранд-базар Дворец Топкапы — самый большой и самый древний дворец в мире! Он поразит вас своей поистине захватывающей историей. Вам откроются тайны успешного правления Сулеймана Великолепного, «нелепой» смерти Селима Пьяницы, и конечно же интриг всеми известной Роксоланы.
Своими глазами рассмотрите гарем, в котором насчитывается 400 комнат, где султан удерживал своих наложниц, христианскую святыню — правую руку Иоанна Крестителя, а также плащ знаменитого пророка Мухаммеда.
В дополнение, витражи, мозаики, невероятной красоты сады, клумбы и фонтаны приятно поразят вас своей красотой. А еще вы получите удовольствие от вида на Босфор!
От древнейшего дворца направляемся к древнейшему рынку. Вы вдохновитесь атмосферой места, где есть не только товары, но и квартал с уникальными домишками, гостиницами, мечетями и даже собственным кладбищем. Наш гид поведает вам «секретики» Большого базара и даже научит торговаться.
Голубая мечеть и Собор святой Софии Легкий и парящий комплекс, несмотря на свои размеры — одно из главных достояний мировой архитектуры! Кто построил Голубую мечеть и почему минареты украшены именно 14-ю балконами? Эти разгадки поведает вам наш гид.
А далее Вы узнаете, каким образом Собор святой Софии стал главной мечетью страны, сколько людей трудились над его созданием, почему было приказано построить собор в рекордные сроки и причина щедрости императора Юстиниана в отношении золотых материалов, ведь собор действительно «не простой, а золотой».
Площадь Султанахмет (Ипподром)В этом месте по правде кипит жизнь! Главные достопримечательности находятся в шаговой доступности друг от друга. Мы изведаем обелиски Феодосия и Константина Багрянородного, Змеевидную колонну и Каменный фонтан. Все тайны будут раскрыты!
Цистерна БазиликаНевероятные размеры подземного водохранилища поражают своими масштабами! Акустика стен Цистерны настолько замечательная, что симфонические оркестры с удовольствием выступают здесь, а также в этом месте проходит множество джазовых фестивалей. Данная достопримечательность не единожды была съемочной площадкой для мировых кинолент. Больше захватывающих фактов донесет вам наш гид, такого вы точно нигде не услышите!
Важная информация • Входные билеты в музей не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно, большой плюс в том, что вы сможете сделать это без очереди.
В случае, если остались дополнительные вопросы, вы можете обговорить их с организатором до оплаты заказа.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение лицензированного гида из нашей команды
- Что не входит
- Еда и напитки
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любая удобная для вас локацияЗавершение: Цистерна Базилика
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Экскурсию проводит лицензионный гид из нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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