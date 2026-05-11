Стамбул — уникальный город: колоритный, неординарный и привлекательный. Он ошеломляет своей многовековой историей, комбинацией европейской и азиатской культур. Вы насладитесь красотой дворцов, храмов, мечетей, древних площадей и подземного водохранилища. Местные улочки поразят своеобразием и познакомят вас со местным менталитетом.
Это — сказка наяву! А интересные факты и захватывающие истории будут сопутствовать вам во время посещения «визитных карточек» Стамбула.
Это — сказка наяву! А интересные факты и захватывающие истории будут сопутствовать вам во время посещения «визитных карточек» Стамбула.
Описание экскурсии
Непревзойдённый Топкапы и колоритный Гранд-базар Дворец Топкапы — самый большой и самый древний дворец в мире! Он поразит вас своей поистине захватывающей историей. Вам откроются тайны успешного правления Сулеймана Великолепного, «нелепой» смерти Селима Пьяницы, и конечно же интриг всеми известной Роксоланы. Своими глазами рассмотрите гарем, в котором насчитывается 400 комнат, где султан удерживал своих наложниц, христианскую святыню — правую руку Иоанна Крестителя, а также плащ знаменитого пророка Мухаммеда. Исторические достопримечательности От древнейшего дворца направляемся к древнейшему рынку. Вы вдохновитесь атмосферой места, где есть не только товары, но и квартал с уникальными домишками, гостиницами, мечетями и даже собственным кладбищем. Наш гид поведает вам «секретики» Большого базара и даже научит торговаться. Голубая мечеть и Собор святой Софии Легкий и парящий комплекс, несмотря на свои размеры — одно из главных достояний мировой архитектуры! Кто построил Голубую мечеть и почему минареты украшены именно 14-ю балконами? Эти разгадки поведает вам наш гид. А далее Вы узнаете, каким образом Собор святой Софии стал главной мечетью страны, сколько людей трудились над его созданием, почему было приказано построить собор в рекордные сроки и причина щедрости императора Юстиниана в отношении золотых материалов, ведь собор действительно «не простой, а золотой». Незабываемые впечатления Площадь Султанахмет (Ипподром)В этом месте по правде кипит жизнь! Главные достопримечательности находятся в шаговой доступности друг от друга. Мы изведаем обелиски Феодосия и Константина Багрянородного, Змеевидную колонну и Каменный фонтан. Все тайны будут раскрыты!
Цистерна Базилика
Невероятные размеры подземного водохранилища поражают своими масштабами! Акустика стен Цистерны настолько замечательная, что симфонические оркестры с удовольствием выступают здесь, а также в этом месте проходит множество джазовых фестивалей. Данная достопримечательность не единожды была съемочной площадкой для мировых кинолент. Больше захватывающих фактов донесет вам наш гид, такого вы точно нигде не услышите! Важная информация:
- Экскурсию проводит лицензионный гид из нашей команды.
- В случае, если остались дополнительные вопросы, вы можете обговорить их с организатором до оплаты заказа.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Гранд-базар
- Голубая мечеть
- Собор святой Софии
- Площадь Султанахмет (Ипподром)
- Цистерна Базилика
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты (оплачиваются отдельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая удобная для вас локация
Завершение: Цистерна Базилика
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсию проводит лицензионный гид из нашей команды
- В случае, если остались дополнительные вопросы, вы можете обговорить их с организатором до оплаты заказа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Было очень интересно,не банально. Мы прошлись по дворцу Топкапы, Базилике, мечети Султанахмет, прошлись по ипподрому, в общем посетили знаковые места и между делом - попробовали горячих каштанов, поменяли деньги и
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И
Очень понравилась экскурсия. Гид Озан, подстроился под наш маршрут, все очень подробно и интересно рассказал, очень харизматичный. Экскурсия длилась 5 часов, но была не утомительная и время прошло быстро. Посетили все самые интересные места в районе. Покушали в отличном кафе с прекрасным видом и покормили чаек, кафе посоветовал Озан. Рекомендую👍🏻👍🏻
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Т
Программа тура интересная, мы многое узнали от экскурсовода Ныша (организатор Василий) пройдя по маршруту Непревзойденный Стамбул: Айя-София, Топканы и Цистерна Базилика.
Тур длился 5 часов, которые пролетели незаметно, экскурсовод несмотря на дождливую погоду и разновозрастную аудиторию смогла заинтересовать легендами, шутками и хорошим настроением всех. Рекомендуем этот тур, красиво, интересно.
Тур длился 5 часов, которые пролетели незаметно, экскурсовод несмотря на дождливую погоду и разновозрастную аудиторию смогла заинтересовать легендами, шутками и хорошим настроением всех. Рекомендуем этот тур, красиво, интересно.
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Л
Прекрасная экскурсия получилась (даже с учили нашей задержки рейса все прошло по плану).
Очень по-доброму, интересно, доходчиво даже для ребенка.
Получили массу удовольствия. Озан, спасибо!
Очень по-доброму, интересно, доходчиво даже для ребенка.
Получили массу удовольствия. Озан, спасибо!
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С
Экскурсия нам очень понравилась, у нас был гид Озан, классно про все рассказал. Посетили Парк Гюльхане, дворец Топкапы, Ай -Софию, Цистерну Базелика, Голубую мечеть. Очень красивая и познавательная экскурсия рекомендую.
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А
Увидели все, что обозначено в программе. Даже больше. Рекомендую всем. Отличный экскурсовод Эрен. Встретил, помог потом с таксистами, порекомендовал ресторан, где поужинать.
В какие-то места экскурсии, благодаря Эрену, мы прошли без очереди)
Единственное, что уточняйте заранее стоимость билетов в места посещения. Взяли с собой недостаточно лир, но Эрен нас выручил, помог с приобретением входных билетов) За что отдельное спасибо)
В какие-то места экскурсии, благодаря Эрену, мы прошли без очереди)
Единственное, что уточняйте заранее стоимость билетов в места посещения. Взяли с собой недостаточно лир, но Эрен нас выручил, помог с приобретением входных билетов) За что отдельное спасибо)
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