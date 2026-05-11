Непревзойдённый Топкапы и колоритный Гранд-базар Дворец Топкапы — самый большой и самый древний дворец в мире! Он поразит вас своей поистине захватывающей историей. Вам откроются тайны успешного правления Сулеймана Великолепного, «нелепой» смерти Селима Пьяницы, и конечно же интриг всеми известной Роксоланы. Своими глазами рассмотрите гарем, в котором насчитывается 400 комнат, где султан удерживал своих наложниц, христианскую святыню — правую руку Иоанна Крестителя, а также плащ знаменитого пророка Мухаммеда. Исторические достопримечательности От древнейшего дворца направляемся к древнейшему рынку. Вы вдохновитесь атмосферой места, где есть не только товары, но и квартал с уникальными домишками, гостиницами, мечетями и даже собственным кладбищем. Наш гид поведает вам «секретики» Большого базара и даже научит торговаться. Голубая мечеть и Собор святой Софии Легкий и парящий комплекс, несмотря на свои размеры — одно из главных достояний мировой архитектуры! Кто построил Голубую мечеть и почему минареты украшены именно 14-ю балконами? Эти разгадки поведает вам наш гид. А далее Вы узнаете, каким образом Собор святой Софии стал главной мечетью страны, сколько людей трудились над его созданием, почему было приказано построить собор в рекордные сроки и причина щедрости императора Юстиниана в отношении золотых материалов, ведь собор действительно «не простой, а золотой». Незабываемые впечатления Площадь Султанахмет (Ипподром)В этом месте по правде кипит жизнь! Главные достопримечательности находятся в шаговой доступности друг от друга. Мы изведаем обелиски Феодосия и Константина Багрянородного, Змеевидную колонну и Каменный фонтан. Все тайны будут раскрыты!

Цистерна Базилика

Невероятные размеры подземного водохранилища поражают своими масштабами! Акустика стен Цистерны настолько замечательная, что симфонические оркестры с удовольствием выступают здесь, а также в этом месте проходит множество джазовых фестивалей. Данная достопримечательность не единожды была съемочной площадкой для мировых кинолент. Больше захватывающих фактов донесет вам наш гид, такого вы точно нигде не услышите! Важная информация: