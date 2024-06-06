Искусство и музеи – экскурсии в Стамбуле

Найдено 14 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Стамбуле, цены от €28, скидки до 28%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
скидка
28%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3928 за человека
Дворец Топкапы в мини-группе
Групповая
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
45 за человека
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
57 отзывов
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: у дворца Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
180 за всё до 8 чел.
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
9 отзывов
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю
Начало: На лощади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
30 за человека
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
Узнать о женской иерархии, услышать о судьбах трёх Абдулов и полюбоваться работами Айвазовского
Начало: У Долмабахче
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
179144 за всё до 4 чел.
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности
Начало: В районе Султанахмет
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
163 за всё до 4 чел.
Три эпохи Стамбула за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
3 часа
2 отзыва
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179144 за всё до 4 чел.
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299225 за всё до 4 чел.
Военно-морской музей Стамбула
Групповая
3 часа
1 отзыв
Военно-морской музей Стамбула
Перенестись в прошлое и узнать, как сложилась судьба флота Османской империи (группе)
Начало: У Новой мечети
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
30 за человека
Семейная экскурсия по Стамбулу: район Бейоглу и Музей иллюзий
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Семейная экскурсия по Стамбулу: район Бейоглу и Музей иллюзий
Забраться на Галатскую башню, окунуться в мир фантазий и прокатиться на кораблике
Начало: У площади Таксим или по договоренности
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
250225 за всё до 6 чел.
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
142 за всё до 5 чел.
Султаны и султанши Османской империи
🚶 Пешая
Билеты
4.5 часа
Султаны и султанши Османской империи
Зайти во дворец Топкапы без очереди и погрузиться в турецкую культуру
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
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    Узнала много интересных подробностей о дворце и жизни Султанов, Расим отвечает на любые вопросы и прекрасно говорит по русски. И удачно стоит маршрут по дворцу, чтобы как можете меньше пересекаться с большими группами. Поэтому все удалось рассмотреть без очередей и сделать красивые фото без толп туристов! За что большое спасибо Расиму!

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да еще и своими руками.
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    Атмосфера, фантастическая. С нами была Наргиз, очень душевная и позитивная девушка!!! Спасибо огромное за положительные эмоции, которые мы получили от общения! Узнали много нового о стране, обычаях. Все это сопровождалось вкусным чаем с вкусняшками, душевной беседой и созданием наших шедевров. Спасибо за подсказки по цветовой гамме, вышло супер! Уходить не хотелось совсем, мы даже не заметили, что прошли несколько часов:-). Рекомендую обязательно для посещения. Наргиз отдельное большое СПАСИБО!

    Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим праздником. Студия просторная и
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    удобная, красивый интерьер, нам были предложены места с готовым материалом, всё хорошо организовано Удобно работать, места много, люди с разных стран. Приятная компания. Спасибо, дочке понравилось делать лампу в турецком стиле, мне понравилось наблюдать и общаться)

    Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим
  • П
    Павел
    4 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
  • G
    Galina
    4 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим,
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    очень интересно рассказывал историю дворца и жителей дворца. Сама экскурсия была очень хорошо организована, без очередей, что с экономило нам время. Большое спасибо.

    Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишнимЭкскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Посетили удивительный мастер-класс "Огни Стамбула" у замечательной Гайи. Интересно,увлекательно,красивая лампа собственными руками. Присутствовал ребёнок 10 лет-полный восторг! Языковой барьер отсутствовал:англ/русский. Рекомендуем как прекрасное времяпровождение с турецким колоритом и шикарным подарком для себя и близких!
  • A
    Anna
    31 мая 2024
    Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
    Нашего гида звали Болубей! Нам очень понравилось! Все понятно рассказывает и показывает! В след раз когда вернемся хотим именно к нему попасть на другие экскурсии!))
  • А
    Антон
    28 мая 2024
    Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
    Прекрасная экскурсия! Ной очень знающий и интересный гид!
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
    Мы в восторге от экскурсии, очень насыщенная и познавательная, было интересно даже нашему 9-ти летнему сыну! Спасибо Елене, с удовольствием обратимся к Вам снова в наш следующий визит в Стамбул!
    Мы в восторге от экскурсии, очень насыщенная и познавательная, было интересно даже нашему 9-ти летнему сыну!
  • A
    Asker
    15 мая 2024
    Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
    Прекрасный гид, всё рассказал максимально понятно, четко, было интересно слушать. По окончанию прислал приятное видео с моментами из экскурсии. Будет время, еще раз закажу тур по другим местам.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
  2. Дворец Топкапы в мини-группе
  3. Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
  4. Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
  5. Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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