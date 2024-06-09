Описание экскурсии

Подводный мир Принято считать, что аквариум — сугубо детское развлечение, однако это не касается аквариума в Стамбуле. Отправляясь туда с семьей, с компанией друзей или в одиночестве, вы гарантированно увлекательно и с пользой проведете время. Территория аквариума разделена на 17 тематических зон, каждая из которых представляет собой имитацию определенного моря или океана, так, к примеру, в тропической зоне собраны интереснейшие представители южных морей. Всего в аквариуме проживают более 15 тысяч обитателей. Кроме распространенных дельфинов и скатов, тут можно понаблюдать за пираньями и разноцветными рыбами-клоунами, увидеть пингвинов и тюленей, покормить крокодилов и даже поплавать с акулами. Дайвинг с акулами — процедура не для слабонервных, и принять участие в ней могут только взрослые и подростки старше 14 лет.