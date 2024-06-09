Вы побываете в одном из крупнейших аквариумов Стамбула — на его территории обитает 15 тысяч морских обитателей! Вы увидите множество представителей подводного мира, разместившихся в 17 тематических зонах: от разноцветных рыб-клоунов до тюленей, пингвинов и даже акул.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:30, 12:30
Описание экскурсии
Подводный мир Принято считать, что аквариум — сугубо детское развлечение, однако это не касается аквариума в Стамбуле. Отправляясь туда с семьей, с компанией друзей или в одиночестве, вы гарантированно увлекательно и с пользой проведете время. Территория аквариума разделена на 17 тематических зон, каждая из которых представляет собой имитацию определенного моря или океана, так, к примеру, в тропической зоне собраны интереснейшие представители южных морей. Всего в аквариуме проживают более 15 тысяч обитателей. Кроме распространенных дельфинов и скатов, тут можно понаблюдать за пираньями и разноцветными рыбами-клоунами, увидеть пингвинов и тюленей, покормить крокодилов и даже поплавать с акулами. Дайвинг с акулами — процедура не для слабонервных, и принять участие в ней могут только взрослые и подростки старше 14 лет.
Ежедневно в 09:30 и 12:30.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (11+)
|€50
|Билет (4-10)
|€40
|Билет (0-3)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- ✓ Трансфер из/в отель
- ✓ Русскоговорящий гид
- ✓ Вход в аквариум
Что не входит в цену
- ✓ Личные расходы
- ✓ Напитки оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30 и 12:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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