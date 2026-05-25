Исследовать мировые воды, не покидая Стамбул? Легко! Вы пройдёте путь от Чёрного моря до Тихого океана: каждая зона аквариума показывает отдельную среду, её обитателей и особенности. А после проведёте время в торговом центре.
Описание экскурсии
Стамбульский аквариум
Вы пройдёте через тематические зоны от Чёрного моря до Тихого океана: увидите пингвинарий, экзотических рыб и тропический лес. Узнаете, какие акулы действительно опасны, зачем пингвинам особый световой режим и как в аквариуме создают условия для разных экосистем — от холодных вод до тропиков.
Свободное время в Aqua Florya
Можно пообедать в кафе, пройтись по магазинам или просто отдохнуть, наслаждаясь морским пейзажем.
Ориентировочный тайминг
8:30–9:30 — трансфер из отелей
9:30–14:00 — Стамбульский аквариум и свободное время в Aqua Florya
14:00–15:00 — трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость включены входные билеты в Стамбульский аквариум и сопровождение гида
- Доступно дневное и более позднее время посещения
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30 и 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Путешествие в Istanbul Aquarium с трансфером
|€34
|Дети до 12 лет (специальный билет)
|€30
|Комфорт+ без очередей и ожидания
|€51
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Таксим или другом центральном районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
1) Экскурсия в океанариум 18.05.2026.
После посещения океанариума осталось множество положительных эмоций!
Больше всего понравилось:
- несколько тематических экспозиций;
- разнообразие обитателей: пингвины, акулы, скаты, черепахи, рыбы, лягушки, пауки;
- то, что некоторые обитатели наблюдали
Эльман
Ответ организатора:
Ирина спасибо вам за такой теплый отзыв, рады будем еще раз вас встретить🙏🌷☺️
