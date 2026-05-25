Исследовать мировые воды, не покидая Стамбул? Легко! Вы пройдёте путь от Чёрного моря до Тихого океана: каждая зона аквариума показывает отдельную среду, её обитателей и особенности. А после проведёте время в торговом центре.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Стамбульский аквариум

Вы пройдёте через тематические зоны от Чёрного моря до Тихого океана: увидите пингвинарий, экзотических рыб и тропический лес. Узнаете, какие акулы действительно опасны, зачем пингвинам особый световой режим и как в аквариуме создают условия для разных экосистем — от холодных вод до тропиков.

Свободное время в Aqua Florya

Можно пообедать в кафе, пройтись по магазинам или просто отдохнуть, наслаждаясь морским пейзажем.

Ориентировочный тайминг

8:30–9:30 — трансфер из отелей

9:30–14:00 — Стамбульский аквариум и свободное время в Aqua Florya

14:00–15:00 — трансфер в отели

Организационные детали