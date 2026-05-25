Мои заказы

Стамбульский аквариум и отдых у моря в Aqua Florya

Увидеть акул и пингвинов, прогуляться у моря и отдохнуть в молле
Исследовать мировые воды, не покидая Стамбул? Легко! Вы пройдёте путь от Чёрного моря до Тихого океана: каждая зона аквариума показывает отдельную среду, её обитателей и особенности. А после проведёте время в торговом центре.
5
1 отзыв
Стамбульский аквариум и отдых у моря в Aqua Florya
Стамбульский аквариум и отдых у моря в Aqua Florya
Стамбульский аквариум и отдых у моря в Aqua Florya

Описание экскурсии

Стамбульский аквариум

Вы пройдёте через тематические зоны от Чёрного моря до Тихого океана: увидите пингвинарий, экзотических рыб и тропический лес. Узнаете, какие акулы действительно опасны, зачем пингвинам особый световой режим и как в аквариуме создают условия для разных экосистем — от холодных вод до тропиков.

Свободное время в Aqua Florya

Можно пообедать в кафе, пройтись по магазинам или просто отдохнуть, наслаждаясь морским пейзажем.

Ориентировочный тайминг

8:30–9:30 — трансфер из отелей
9:30–14:00 — Стамбульский аквариум и свободное время в Aqua Florya
14:00–15:00 — трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты в Стамбульский аквариум и сопровождение гида
  • Доступно дневное и более позднее время посещения
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30 и 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Путешествие в Istanbul Aquarium с трансфером€34
Дети до 12 лет (специальный билет)€30
Комфорт+ без очередей и ожидания€51
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Таксим или другом центральном районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
читать дальшеуменьшить

важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
1) Экскурсия в океанариум 18.05.2026.
После посещения океанариума осталось множество положительных эмоций!
Больше всего понравилось:
- несколько тематических экспозиций;
- разнообразие обитателей: пингвины, акулы, скаты, черепахи, рыбы, лягушки, пауки;
- то, что некоторые обитатели наблюдали
читать дальшеуменьшить

за посетителями и подплывали близко к стёклам;
- наличие кафе и ресторана;
- возможность посмотреть VR‑фильм за отдельную плату (500 лир).
Небольшой недостаток — не нашла аудиогид, но подписи на стендах это компенсировали.
Рекомендую к посещению! Думаю, что эта экскурсия понравится всем.

2) Хаммам Sultan Suleyman Hammam 20.05.2026, 23.05.2026.
Резервировали две программы:
- классическую, включающую сауну, хаммам, пилинг кесе, пенный массаж, чай (каркаде);
- классическую + масляный массаж.
Получилось так, что мы побывали в двух разных корпусах (возможно, это были два разных хаммама).
Сильное впечатление произвел пенный массаж. По ощущениям это было похоже на то, как будто тебя накрывают лёгким шёлковым одеялом.
В первом хаммаме в программу также входило посещение соляной пещеры.
Температура в саунах была примерно одинаковой везде — 60 °C, влажность — 30 %.
Однозначно рекомендую всем, кто хочет расслабиться и ощутить душевное спокойствие!

1) Экскурсия в океанариум 18.05.2026.
1) Экскурсия в океанариум 18.05.2026.
1) Экскурсия в океанариум 18.05.2026.
1) Экскурсия в океанариум 18.05.2026.
1) Экскурсия в океанариум 18.05.2026.
1) Экскурсия в океанариум 18.05.2026.
Эльман
Эльман
Ответ организатора:
Ирина спасибо вам за такой теплый отзыв, рады будем еще раз вас встретить🙏🌷☺️
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Стамбульский аквариум и отдых у моря в Aqua Florya»

По Мраморному морю - под парусом
На яхте
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
По Мраморному морю - под парусом
Разбавить стамбульский отдых новыми видами и ощущениями
Начало: У марины Каламыш
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Летний Стамбул - пёстрые пески Чёрного моря
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Летний Стамбул - пёстрые пески Чёрного моря
Ощутить атмосферу приморских городков и полюбоваться северным побережьем Стамбула
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
На яхте
На яхте по Босфору
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Шикарный отдых на частной яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (Район Эминёню)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1100 за всё до 15 чел.
Хамам Чемберлиташ в сердце полуострова: отдых и ритуалы XVI века
Пешая
1.5 часа
21 отзыв
Билеты
Хамам Чемберлиташ в сердце полуострова: отдых и ритуалы XVI века
Начало: Хамам Чемберлиташ, вход рядом с трамвайной останов
Расписание: Ежедневно с 07:00 - 19:00
€59 за билет
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
-15%
до 3 июня
€34 за человека