Индивидуальный круиз на яхте — это идеальная возможность отдохнуть и освежиться жарким летним днем в Стамбуле и весело провести время в кругу семьи или компании друзей.
Во время пересечения южного конца
Во время пересечения южного конца
Описание экскурсииИдеальный день на воде Отличный вид отдыха в загадочном Стамбуле — это конечно тур на собственной яхте. По прибытию на один из Принцевых островов у вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу или же отдохнуть на борту яхты. А в Бейкозе вы найдёте много интересных достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. Вас ожидают:
- Круиз на яхте в любом из двух направлений – это прекрасная возможность расслабиться, и начать отдыхать на собственной яхте в комфортной расслабленной обстановке • Замечательная возможность искупаться в уютных заливах, или чистейшей воде посередине моря, сделать остановки по вашему желанию, купаться прямо с яхты;
- Превосходный шанс отведать восхитительные блюда из морепродуктов на островах;
- Уникальный вид на мыс Сарайбурну, дворец Топкапы, Голубую мечеть и Айя Софию;
- Абсолютное уединение: на яхте будете находится только вы и ваши спутники;
- Капитан и приветливые члены экипажа к вашим услугам;
• Возможность сделать замечательные фотографии островов, горизонта города и различных яхт. Времяпрепровождение в ходе круиза:
- Загорайте на солнце, растянувшись на лежаках в передней части яхты;
- Расслабьтесь в тени навесов с бокалом холодного игристого или другого освежающего напитка;
- Купайтесь в укромных заливах и бухтах;
- Принесите с собой любые напитки или угощения в любом количестве или закажите полноценный обед;
• Погрузитесь в жизнь острова, гуляя по живописным улочкам. Важная информация:
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитное средство и очки, головной убор.
- Все детали круиза обсуждаются заранее и за 1 день до отправления необходимо подтвердить участие гостей по телефону или в мессенджерах.
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи просим вас как можно раньше связаться с организаторами в мессенджерах по номерам из ваучера.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Сарайбурну
- Район Султанахмет (дворец Топкапы (Topkapi Palace)
- Мечеть Айя София (Haghia Sophia)
- Голубая мечеть
Что включено
- Трансфер для группы до 6 человек (если человек больше есть доплата, все детали обсуждаются индивидуально и заранее)
- Прогулка на яхте продолжительностью 7 часов
Что не входит в цену
- Турецкий завтрак - 50 евро с человека
- Обед или ужин - 40 евро с человека
- Салют, фейерверк - 150 евро
- Заказ живых цветов - 50 евро
- Бутылка шампанского или вина - 50 евро
- Эффектная встреча к трапу яхты с красной дорожкой, дымом и фейерверком - 50 евро
- Лазерная надпись под мостом (по желанию, RU / EN) - 120 евро
- Услуги диджея - 120 евро
- Танец живота - 120 евро
- Личный скрипач - 120 евро
- Заказ праздничного торта со свечами - 50 евро
- Фотосессия на яхте - 120 евро
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитное средство и очки, головной убор
- Все детали круиза обсуждаются заранее и за 1 день до отправления необходимо подтвердить участие гостей по телефону или в мессенджерах
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
- Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в мессенджерах по номерам из ваучера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
С девушкой мы забронировали гостиницу на острове, было здорово туда добраться на личной яхте, утром нас так же забрали на этой же яхте, полугяли на островах, поужинали в отличном рыбном ресторане тоже на острове, было незабываемое и очень романтичное приключение. Благодарю Али за организацию.
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У
С девушкой мы забронировали гостиницу на острове, было здорово туда добраться на личной яхте, утром нас так же забрали на этой же яхте, полугяли на островах, поужинали в отличном рыбном ресторане тоже на острове, было незабываемое и очень романтичное приключение. Благодарю Али за организацию.
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Н
Решили необычно справить наш союз, молодежную свадьбу в кругу друзей, было супер, вежливый персонал, накрыли нам банкет пока плыли на острова, потом погуляли, пляж не нужен платный, можно с яхты прям купаться, живописные бухточки, очень все понравилось.
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Н
Решили необычно справить наш союз, молодежную свадьбу в кругу друзей, было супер, вежливый персонал, накрыли нам банкет пока плыли на острова, потом погуляли, пляж не нужен платный, можно с яхты прям купаться, живописные бухточки, очень все понравилось.
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Й
Обожаю Принцевые острова в Стамбуле, но общественным транспортом добираться очень долго и утомительно, тут капитан шел по морю в два раза быстрее, и на тот остров который нам нужен, еще обед заказали на яхте, было очень приятно, хорошо отдохнули.
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Й
Обожаю Принцевые острова в Стамбуле, но общественным транспортом добираться очень долго и утомительно, тут капитан шел по морю в два раза быстрее, и на тот остров который нам нужен, еще обед заказали на яхте, было очень приятно, хорошо отдохнули.
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