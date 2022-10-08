Яхт-трип к Принцевым островам или на Бейкоз

Индивидуальный круиз на яхте из Стамбула к Принцевым острова расположенных в Мраморном море или на Бейкоз

Индивидуальный круиз на яхте из Стамбула к Принцевым острова расположенных в Мраморном море или на Бейкоз.

Это идеальная возможность отдохнуть и освежиться жарким летним днем в Стамбуле и весело провести время в кругу семьи или веселой компании.

Во время пересечения южного конца пролива Босфор вам откроются великолепные виды на достопримечательности Стамбула.

Тур к Принцевым островам идеально подходит для тех, кто любит купаться, загорать или просто желает отдохнуть от городской суеты и насладиться неповторимым колоритом старинных вил утопающих в цветах.
Яхт-трип к Принцевым островам или на Бейкоз
Яхт-трип к Принцевым островам или на Бейкоз
Яхт-трип к Принцевым островам или на Бейкоз
Яхт-трип к Принцевым островам или на Бейкоз
Яхт-трип к Принцевым островам или на Бейкоз
Яхт-трип к Принцевым островам или на Бейкоз
Яхт-трип к Принцевым островам или на Бейкоз
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Во время пересечения южного конца пролива Босфор вам откроются великолепные виды на мыс Сарайбурну и район Султанахмет (дворец Топкапы (Topkapi Palace)
  • Мечеть Айя София (Haghia Sophia) и Голубая мечеть) и другие достопримечательности
  • Расположенные на азиатском побережье пролива
  • Вдоль Мраморного моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бейкоз — район в Стамбуле, расположенный в азиатской части, на северо-западе полуострова Коджаэли, на берегу пролива Босфор и омывается Черным морем.
Если ехать на Принцевые острова то путь в одну сторону 2 часа, а на Бейкоз 1,5 часа. Лучший способ найти прохладу жарким летом! В Бейкозе много интересных достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. Достаточно проплыть вдоль побережья Босфора, чтобы увидеть многие из них – дворцы, крепости, гробницы, мечети, фонтаны.

Яркие достопримечательности

Одним из интересных мест является Польская деревушка Полонезкёй, считающаяся также природным парком. Крепость Анадолухисар построена в 1393 году и является старейшей в Стамбуле, Крепость Йорос,Гробница святого Йуши, Загородный дворец Кючюксу, Мечеть Искендера Паши, Павильон Хидив, Павильон Бейкоз (1845-54 гг.), несколько старинных фонтанов.

Отведаете традиционные блюда

По прибытию на один из Принцевых островов у вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу или же отдохнуть на борту яхты. Вы сможете отведать традиционные блюда в одном из расположенных на побережье ресторанов морской кухни или заказать обед или ужин прямо на яхту.

Расслабитесь и искупаетесь

Тур к Принцевым островам идеально подходит для тех, кто любит купаться, загорать или просто желает отдохнуть от городской суеты и насладиться неповторимым колоритом старинных вил утопающих в цветах. Вы сможете поваляться на солнышке на мягких лежаках на передней палубе, расслабиться в тени внутреннего салона и на мостике или освежиться, искупавшись в прохладной воде.

Вас ожидают:

  • Круиз на яхте в любом из двух направлений – это прекрасная возможность расслабиться, и начать отдыхать на собственной яхте в комфортной расслабленной обстановке.
  • Замечательная возможность искупаться в уютных заливах, или чистейшей воде посередине моря, сделать остановки по вашему желанию, купаться прямо с яхты.
  • Превосходный шанс отведать восхитительные блюда из морепродуктов на островах.
  • Уникальный вид на мыс Сарайбурну, дворец Топкапы, Голубую мечеть и Айя Софию.
  • Абсолютное уединение: на яхте будете находится только вы и ваши спутники.
  • Капитан и приветливые члены экипажа к вашим услугам.
  • Возможность сделать замечательные фотографии островов, горизонта города и различных яхт.

Времяпрепровождение в ходе круиза:

  • Загорайте на солнце, растянувшись на лежаках в передней части яхты.
  • Расслабьтесь в тени навесов с бокалом холодного игристого или другого освежающего напитка.
  • Купайтесь в укромных заливах и бухтах.
  • Отведайте восхитительный фуршет (стоимость включена в тур) на яхте или закажите полноценный обед.
  • Погрузитесь в жизнь острова, гуляя по живописным улочкам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный трансфер для группы до 6 человек, если человек больше есть доплата, все детали обсуждаются индивидуально и заранее.
  • Фуршет с шампанским (3 бутылки), напитками, разными вкуснейшими фруктами, сладостями и др.
  • Прогулка на яхте продолжительностью 7 часов, место и время остановок обсуждается заранее и на усмотрение гостей
Что не входит
  • Дополнительные услуги:
  • Турецкий завтрак — 40 евро за двоих
  • Обед или ужин — 30 евро с человека
  • Обед или ужин на острове пожеланию гостей и оплачивается в ресторане острова на месте
  • Заказ живых цветов — 50 евро
  • Дополнительная бутылочка шампанского или вина — 25 евро
  • Услуги диджея — 150 евро
  • Танец живота — 150 евро
  • Личный скрипач — 150 евро
  • Заказ праздничного торта со свечами — 40 евро
  • Фотосессия на яхте-60 евро, гид на яхте — 100 евро
Место начала и завершения?
Договорная (Еминйону раон)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: Не забудьте захватить купальник, полотенце, солнцезащитное средство, шляпу и солнцезащитные очки. Все детали круиза обсуждаются заранее и за 1 день необходимо подтвердить участие гостей по телефону или на ватсап.
  • Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
  • Просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам
  • +90 545 573 03 01
  • +996 551 659 533
  • Указав номер заказа на Спутник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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