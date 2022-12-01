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У Урмат С девушкой мы забронировали гостиницу на острове, было здорово туда добраться на личной яхте, утром нас так же забрали на этой же яхте, полугяли на островах, поужинали в отличном рыбном ресторане тоже на острове, было незабываемое и очень романтичное приключение. Благодарю Али за организацию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

У Урмат С девушкой мы забронировали гостиницу на острове, было здорово туда добраться на личной яхте, утром нас так же забрали на этой же яхте, полугяли на островах, поужинали в отличном рыбном ресторане тоже на острове, было незабываемое и очень романтичное приключение. Благодарю Али за организацию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Николай Решили необычно справить наш союз, молодежную свадьбу в кругу друзей, было супер, вежливый персонал, накрыли нам банкет пока плыли на острова, потом погуляли, пляж не нужен платный, можно с яхты прям купаться, живописные бухточки, очень все понравилось. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Николай Решили необычно справить наш союз, молодежную свадьбу в кругу друзей, было супер, вежливый персонал, накрыли нам банкет пока плыли на острова, потом погуляли, пляж не нужен платный, можно с яхты прям купаться, живописные бухточки, очень все понравилось. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Й Йорхо Обожаю Принцевые острова в Стамбуле, но общественным транспортом добираться очень долго и утомительно, тут капитан шел по морю в два раза быстрее, и на тот остров который нам нужен, еще обед заказали на яхте, было очень приятно, хорошо отдохнули. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет