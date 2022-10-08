Бейкоз — район в Стамбуле, расположенный в азиатской части, на северо-западе полуострова Коджаэли, на берегу пролива Босфор и омывается Черным морем.

Если ехать на Принцевые острова то путь в одну сторону 2 часа, а на Бейкоз 1,5 часа. Лучший способ найти прохладу жарким летом! В Бейкозе много интересных достопримечательностей, как природных, так и рукотворных. Достаточно проплыть вдоль побережья Босфора, чтобы увидеть многие из них – дворцы, крепости, гробницы, мечети, фонтаны.

Яркие достопримечательности

Одним из интересных мест является Польская деревушка Полонезкёй, считающаяся также природным парком. Крепость Анадолухисар построена в 1393 году и является старейшей в Стамбуле, Крепость Йорос,Гробница святого Йуши, Загородный дворец Кючюксу, Мечеть Искендера Паши, Павильон Хидив, Павильон Бейкоз (1845-54 гг.), несколько старинных фонтанов.

Отведаете традиционные блюда

По прибытию на один из Принцевых островов у вас будет свободное время, чтобы пообедать и прогуляться по берегу или же отдохнуть на борту яхты. Вы сможете отведать традиционные блюда в одном из расположенных на побережье ресторанов морской кухни или заказать обед или ужин прямо на яхту.

Расслабитесь и искупаетесь

Тур к Принцевым островам идеально подходит для тех, кто любит купаться, загорать или просто желает отдохнуть от городской суеты и насладиться неповторимым колоритом старинных вил утопающих в цветах. Вы сможете поваляться на солнышке на мягких лежаках на передней палубе, расслабиться в тени внутреннего салона и на мостике или освежиться, искупавшись в прохладной воде.

Вас ожидают:

Круиз на яхте в любом из двух направлений – это прекрасная возможность расслабиться, и начать отдыхать на собственной яхте в комфортной расслабленной обстановке.

Замечательная возможность искупаться в уютных заливах, или чистейшей воде посередине моря, сделать остановки по вашему желанию, купаться прямо с яхты.

Превосходный шанс отведать восхитительные блюда из морепродуктов на островах.

Уникальный вид на мыс Сарайбурну, дворец Топкапы, Голубую мечеть и Айя Софию.

Абсолютное уединение: на яхте будете находится только вы и ваши спутники.

Капитан и приветливые члены экипажа к вашим услугам.

Возможность сделать замечательные фотографии островов, горизонта города и различных яхт.

Времяпрепровождение в ходе круиза: