Стамбульский океанариум «Аквариум» общей площадью 22 тыс. кв. м поразит ваше воображение масштабами конструкции и оригинальной концепцией интерьеров, оснащенных по последнему слову техники. Он состоит из 17 тематических зон, включая зону тропического леса.
Благодаря стеклянным потолкам, с проплывающими над вами акулами и скатами, и многообразию представленных обитателей морских глубин, вы сможете прочувствовать всю атмосферу настоящего океана!
Благодаря стеклянным потолкам, с проплывающими над вами акулами и скатами, и многообразию представленных обитателей морских глубин, вы сможете прочувствовать всю атмосферу настоящего океана!
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аквариум, повторяющий естественную среду обитанияВзрослым и детям одинаково интересно будет увидеть своими глазами морских существ с разных уголков земного шара, также для маленьких гостей по всему периметру океанариума предусмотрены игровые и познавательные развлечения.
Общая численность сухопутных и морских жителей Стамбульского Аквариума – более 15000 экземпляров. Здесь вы сможете увидеть даже пингвинов!
Все обитатели Аквариума содержатся в условиях, повторяющих естественную среду их обитания, океанариум гордится своими инициативами по сохранению морской фауны и является официальным членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов.
Организационные детали:
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды;
• Трансфер из отеля и обратно только районы:
- Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай.
- Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
Ежедневно в 9:30 и 12.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Входные билеты в Аквариум
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры, обед, перекус и напитки)
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30 и 12.30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Трансфер из отеля и обратно только районы:
- Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай.
- Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании