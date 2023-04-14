Аквариум, повторяющий естественную среду обитанияВзрослым и детям одинаково интересно будет увидеть своими глазами морских существ с разных уголков земного шара, также для маленьких гостей по всему периметру океанариума предусмотрены игровые и познавательные развлечения.

Общая численность сухопутных и морских жителей Стамбульского Аквариума – более 15000 экземпляров. Здесь вы сможете увидеть даже пингвинов!

Все обитатели Аквариума содержатся в условиях, повторяющих естественную среду их обитания, океанариум гордится своими инициативами по сохранению морской фауны и является официальным членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Организационные детали:

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды;

• Трансфер из отеля и обратно только районы: