Поездка в Аквариум - билет + трансфер

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Стамбульский океанариум «Аквариум» общей площадью 22 тыс. кв. м поразит ваше воображение масштабами конструкции и оригинальной концепцией интерьеров, оснащенных по последнему слову техники. Он состоит из 17 тематических зон, включая зону тропического леса.

Благодаря стеклянным потолкам, с проплывающими над вами акулами и скатами, и многообразию представленных обитателей морских глубин, вы сможете прочувствовать всю атмосферу настоящего океана!
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
Поездка в Аквариум - билет + трансфер
Ближайшие даты:
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Описание

Аквариум, повторяющий естественную среду обитанияВзрослым и детям одинаково интересно будет увидеть своими глазами морских существ с разных уголков земного шара, также для маленьких гостей по всему периметру океанариума предусмотрены игровые и познавательные развлечения.
Общая численность сухопутных и морских жителей Стамбульского Аквариума – более 15000 экземпляров. Здесь вы сможете увидеть даже пингвинов!
Все обитатели Аквариума содержатся в условиях, повторяющих естественную среду их обитания, океанариум гордится своими инициативами по сохранению морской фауны и является официальным членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Организационные детали:

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды;

• Трансфер из отеля и обратно только районы:

  • Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай.
  • Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.

Ежедневно в 9:30 и 12.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Входные билеты в Аквариум
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, обед, перекус и напитки)
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30 и 12.30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Трансфер из отеля и обратно только районы:
  • Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай.
  • Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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