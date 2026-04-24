В сердце исторического Стамбула находится античная баня — она олицетворяет богатство и красоту восточной культуры. В этом месте секреты старинного ритуала очищения сочетаются с современным комфортом и роскошью.
Приходите — окунитесь в атмосферу древних традиций и позвольте себе расслабиться и отдохнуть в турецком стиле.
Приходите — окунитесь в атмосферу древних традиций и позвольте себе расслабиться и отдохнуть в турецком стиле.
Описание экскурсии
Выбирайте пакет услуг, который отвечает вашим вкусам и потребностям — стандартный и частный, с масляным массажем, пенным или другими видами. С любым пакетом вы почувствуете релакс в роскошных интерьерах бань и насладитесь уходом высшего класса.
Организационные детали
- В каждый пакет включены глиняная маска, традиционный скраб для тела, пенный ритуал, кофе, чай, вода, полотенце и тапочки
- Массаж и прочие процедуры делают профессиональные сотрудники бани
- Возьмите с собой купальник
- Бани не рекомендуется посещать детям младше 6 лет, беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный пакет — пена, скраб, пар, глиняная маска
|€40
|Полуотдельная ванна — пена, скраб, пар, глиняная маска
|€50
|Частный пакет (приватный)— пена, скраб, пар, глиняная маска
|€60
|Общественная баня с массажем — пена, скраб, пар, глиняная маска + 30-мин массаж
|€65
|Полуотдельная баня с массажем — пена, скраб, пар, глиняная маска + 30-мин массаж
|€70
|Частный пакет + массаж (приватный)—пена, скраб, пар, глиняная маска+30мин массаж
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 57 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Похожие экскурсии на «Античная турецкая баня в Стамбуле»
Мини-группа
до 10 чел.
Азбука вкусов Стамбула
Открыть самые интересные заведения, оценить многообразие турецкой кухни и услышать о ее традициях
Начало: В районе Эминеню
Расписание: ежедневно в 13:00
26 апр в 13:00
29 апр в 13:00
€39 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Историческая турецкая баня Аджемоглу
Начало: Кемал Паша, Асеми Нефер Ск. Но:2, 34134
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
€40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Начало: Вендхам Стамбул Олд Сити
Расписание: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
€40 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Посещение исторической турецкой бани Аджемоглу
Начало: Стамбул, Хаммам Аджемоглу
€40 за человека
от €40 за человека