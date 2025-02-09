Погрузитесь в древнюю атмосферу Стамбульского хаммама Аджемоглу, турецкой бани 15-го века, построенной Фатихом Султаном Мехмедом.
Выбирайте между общественными, получастными и частными банями, а затем насладитесь глиняной маской, скрабом для тела и пенными процедурами. После этого побалуйте себя дополнительным массажем.
Выбирайте между общественными, получастными и частными банями, а затем насладитесь глиняной маской, скрабом для тела и пенными процедурами. После этого побалуйте себя дополнительным массажем.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсииЧто вас ждет Погрузитесь в древнюю атмосферу Стамбульского хаммама Аджемоглу — турецкой бани 15-го века, построенной Фатихом Султаном Мехмедом. Выбирайте между общественными, получастными и частными банями, а затем насладитесь глиняной маской, скрабом для тела и пенными процедурами. После этого побалуйте себя дополнительным массажем. Посетите турецкие бани, которые удобно расположены в Старом городе Стамбула, недалеко от таких знаменитых достопримечательностей, как собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерна Базилика. По прибытии в хаммам Аджемоглу воспользуйтесь одной из редких смешанных бань в Турции, где пары, семьи и друзья могут наслаждаться вместе. Вернитесь во времена Османской империи, где вы можете чувствовать себя по-королевски в общественных, получастных или частных банях. Затем омолодитесь с помощью исторической традиции купания в сочетании с глиняной маской для всего тела, пенкой и скрабом для тела (кесе). Глиняную маску следует применять, поскольку она имеет много преимуществ, особенно для кожи, благодаря обилию природных минералов. После нанесения глиняной маски почувствуйте облегчение, поскольку кесе удаляет накопившиеся в коже токсичные вещества. После процедуры кесе насладитесь традиционным ритуалом умывания пузырьками и расслабляющим пенением всего тела. В полный пакет услуг входит массаж после спа-процедур. Почувствуйте, как ваше тело и душа полностью расслабляются, пока вам делают массаж в течение 30 минут, прежде чем посещение хаммама закончится. Важная информация: Возьмите с собой • Купальный костюм Запрещено • Появляться в обнаженном виде Примите во внимание • В общественных банях одновременно могут находиться не более 8 человек смешанного пола.
- Получастные бани примыкают к общественным баням и закрываются полудверями • Частные бани имеют другой вход после главных ворот.
- Зоны отдыха находятся в общем пользовании.
- Все услуги выполняются сотрудниками женского пола.
- Все массажные кабинеты частные.
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в хаммам Аджемоглу
- Доступ к общественной, получастной или частной турецкой бане (в зависимости от выбранного варианта)
- Глиняная маска для всего тела
- Традиционный скраб для тела
- Ритуал с пеной
- 30-минутный массаж (если выбран вариант)
- Кофе, чай и вода
- Полотенце
- Домашние тапочки
Что не входит в цену
- Транспорт
- Купальники
Место начала и завершения?
Kemal Paşa, Acemi Nefer Sk. No:2, 34134
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
9 фев 2025
Очень понравилось, я выбрал общественную сауну, но там я был один и чувствовал себя как Султан с персоналом который мне сделал маску для лица, скраб, пену по всему телу, я
А
Анна
24 дек 2024
Очень здорово, рекомендую
В
Виктория
24 дек 2024
Невероятно профессиональный и приятный сервис.
О
Ольга
23 дек 2024
Настоящая турецкая баня! Обязательно посетите ее!
Е
Елена
20 дек 2024
Все их услуги были просто замечательными!! Определенно стоит посетить! Персонал тоже очень приятный!
В
Валерия
18 дек 2024
потрясающее обслуживание и очень комфортно, был бесплатный доступ к бассейну! Очень рекомендую
М
Мария
16 дек 2024
Все идеально и очень профессионально, я впервые была в турецкой бане и обязательно повторю.
С
Светлана
10 дек 2024
Мы забронировали хамам и массаж, это был замечательный опыт, мы ушли очень отдохнувшими.
п
петр
5 дек 2024
Впечатления были потрясающими, а персонал очень дружелюбный, профессиональный и добрый. Я выбрал частный спа-салон, и это определенно стоило того 10/10
Е
Екатерина
25 ноя 2024
Это был отличный опыт посещения турецкой бани и отличный массаж. Очень рекомендую
П
Полина
25 ноя 2024
Отличный хамам - массаж оказался значительно дольше, чем ожидалось - отличное качество. Было бы неплохо просто сухое полотенце между хаммамом и массажем… ходить по стойке регистрации с мокрым полотенцем после массажа было немного неудобно.
Н
Наталья
21 ноя 2024
Мероприятие было потрясающим, очень дружелюбный персонал и очень хорошо проведенное время… потрясающий опыт и очень рекомендую… это делает вас очень-очень расслабленными…
О
Олег
15 ноя 2024
У нас был невероятный опыт! Мы с женой выбрали полный частный пакет с массажем, и он превзошел наши ожидания.
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