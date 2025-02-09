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Историческая турецкая баня Аджемоглу с частными опциями

Погрузитесь в древнюю атмосферу Стамбульского хаммама Аджемоглу, турецкой бани 15-го века, построенной Фатихом Султаном Мехмедом.

Выбирайте между общественными, получастными и частными банями, а затем насладитесь глиняной маской, скрабом для тела и пенными процедурами. После этого побалуйте себя дополнительным массажем.
5
13 отзывов
Историческая турецкая баня Аджемоглу с частными опциями
Историческая турецкая баня Аджемоглу с частными опциями
Историческая турецкая баня Аджемоглу с частными опциями
Ближайшие даты:
19
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июл
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ждет Погрузитесь в древнюю атмосферу Стамбульского хаммама Аджемоглу — турецкой бани 15-го века, построенной Фатихом Султаном Мехмедом. Выбирайте между общественными, получастными и частными банями, а затем насладитесь глиняной маской, скрабом для тела и пенными процедурами. После этого побалуйте себя дополнительным массажем. Посетите турецкие бани, которые удобно расположены в Старом городе Стамбула, недалеко от таких знаменитых достопримечательностей, как собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерна Базилика. По прибытии в хаммам Аджемоглу воспользуйтесь одной из редких смешанных бань в Турции, где пары, семьи и друзья могут наслаждаться вместе. Вернитесь во времена Османской империи, где вы можете чувствовать себя по-королевски в общественных, получастных или частных банях. Затем омолодитесь с помощью исторической традиции купания в сочетании с глиняной маской для всего тела, пенкой и скрабом для тела (кесе). Глиняную маску следует применять, поскольку она имеет много преимуществ, особенно для кожи, благодаря обилию природных минералов. После нанесения глиняной маски почувствуйте облегчение, поскольку кесе удаляет накопившиеся в коже токсичные вещества. После процедуры кесе насладитесь традиционным ритуалом умывания пузырьками и расслабляющим пенением всего тела. В полный пакет услуг входит массаж после спа-процедур. Почувствуйте, как ваше тело и душа полностью расслабляются, пока вам делают массаж в течение 30 минут, прежде чем посещение хаммама закончится. Важная информация: Возьмите с собой • Купальный костюм Запрещено • Появляться в обнаженном виде Примите во внимание • В общественных банях одновременно могут находиться не более 8 человек смешанного пола.
  • Получастные бани примыкают к общественным баням и закрываются полудверями • Частные бани имеют другой вход после главных ворот.
  • Зоны отдыха находятся в общем пользовании.
  • Все услуги выполняются сотрудниками женского пола.
  • Все массажные кабинеты частные.

ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход в хаммам Аджемоглу
  • Доступ к общественной, получастной или частной турецкой бане (в зависимости от выбранного варианта)
  • Глиняная маска для всего тела
  • Традиционный скраб для тела
  • Ритуал с пеной
  • 30-минутный массаж (если выбран вариант)
  • Кофе, чай и вода
  • Полотенце
  • Домашние тапочки
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Купальники
Место начала и завершения?
Kemal Paşa, Acemi Nefer Sk. No:2, 34134
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
И
9 фев 2025
Очень понравилось, я выбрал общественную сауну, но там я был один и чувствовал себя как Султан с персоналом который мне сделал маску для лица, скраб, пену по всему телу, я
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лежал на раскалённом лежаке из мрамора, потом всё это с меня смыли. Персонал это была девушка Елла, профессионал своего дела, которая оставила позитивные впечатления од Хамам. Ещё перед сауной та же массажистка делала мне 30 мин. массаж.
После такого, только рекомендую.

А
24 дек 2024
Очень здорово, рекомендую
В
24 дек 2024
Невероятно профессиональный и приятный сервис.
О
23 дек 2024
Настоящая турецкая баня! Обязательно посетите ее!
Е
20 дек 2024
Все их услуги были просто замечательными!! Определенно стоит посетить! Персонал тоже очень приятный!
В
18 дек 2024
потрясающее обслуживание и очень комфортно, был бесплатный доступ к бассейну! Очень рекомендую
М
16 дек 2024
Все идеально и очень профессионально, я впервые была в турецкой бане и обязательно повторю.
С
10 дек 2024
Мы забронировали хамам и массаж, это был замечательный опыт, мы ушли очень отдохнувшими.
п
5 дек 2024
Впечатления были потрясающими, а персонал очень дружелюбный, профессиональный и добрый. Я выбрал частный спа-салон, и это определенно стоило того 10/10
Е
25 ноя 2024
Это был отличный опыт посещения турецкой бани и отличный массаж. Очень рекомендую
П
25 ноя 2024
Отличный хамам - массаж оказался значительно дольше, чем ожидалось - отличное качество. Было бы неплохо просто сухое полотенце между хаммамом и массажем… ходить по стойке регистрации с мокрым полотенцем после массажа было немного неудобно.
Н
21 ноя 2024
Мероприятие было потрясающим, очень дружелюбный персонал и очень хорошо проведенное время… потрясающий опыт и очень рекомендую… это делает вас очень-очень расслабленными…
О
15 ноя 2024
У нас был невероятный опыт! Мы с женой выбрали полный частный пакет с массажем, и он превзошел наши ожидания.

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