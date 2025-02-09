И Игорь читать дальше лежал на раскалённом лежаке из мрамора, потом всё это с меня смыли. Персонал это была девушка Елла, профессионал своего дела, которая оставила позитивные впечатления од Хамам. Ещё перед сауной та же массажистка делала мне 30 мин. массаж.

После такого, только рекомендую. Очень понравилось, я выбрал общественную сауну, но там я был один и чувствовал себя как Султан с персоналом который мне сделал маску для лица, скраб, пену по всему телу, я

А Анна Очень здорово, рекомендую

В Виктория Невероятно профессиональный и приятный сервис.

О Ольга Настоящая турецкая баня! Обязательно посетите ее!

Е Елена Все их услуги были просто замечательными!! Определенно стоит посетить! Персонал тоже очень приятный!

В Валерия потрясающее обслуживание и очень комфортно, был бесплатный доступ к бассейну! Очень рекомендую

М Мария Все идеально и очень профессионально, я впервые была в турецкой бане и обязательно повторю.

С Светлана Мы забронировали хамам и массаж, это был замечательный опыт, мы ушли очень отдохнувшими.

п петр Впечатления были потрясающими, а персонал очень дружелюбный, профессиональный и добрый. Я выбрал частный спа-салон, и это определенно стоило того 10/10

Е Екатерина Это был отличный опыт посещения турецкой бани и отличный массаж. Очень рекомендую

П Полина Отличный хамам - массаж оказался значительно дольше, чем ожидалось - отличное качество. Было бы неплохо просто сухое полотенце между хаммамом и массажем… ходить по стойке регистрации с мокрым полотенцем после массажа было немного неудобно.

Н Наталья Мероприятие было потрясающим, очень дружелюбный персонал и очень хорошо проведенное время… потрясающий опыт и очень рекомендую… это делает вас очень-очень расслабленными…