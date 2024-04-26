Посещение исторической турецкой бани Аджемоглу

Познакомьтесь поближе с многовековой традицией в одной из старейших турецких бань Стамбула, Аджемоглу Хаммам. Побалуйте себя глиняной маской, пеной и скрабом для тела, а также попробуйте массаж. Воспользуйтесь преимуществами близости бань к знаковым достопримечательностям до и после посещения.
4.8
10 отзывов
Посещение исторической турецкой бани Аджемоглу
Посещение исторической турецкой бани Аджемоглу
Посещение исторической турецкой бани Аджемоглу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание экскурсии

Погрузитесь в древнюю атмосферу стамбульского хаммама Аджемоглу, турецкой бани XV века, построенной Фатихом Султаном Мехмедом. Эти турецкие бани удобно расположены в Старом городе Стамбула, недалеко от таких знаменитых достопримечательностей, как собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерна Базилика. По прибытии в хаммам Аджемоглу вы сможете воспользоваться услушами одной из редких смешанных бань в Турции, где пары, семьи и друзья могут наслаждаться купанием вместе. Вы будто бы вернетесь во времена Османской империи. А еще сможете омолодиться благодаря глиняной маске для всего тела, пенке и скрабу (кесе). После процедуры кесе насладитесь традиционным ритуалом умывания пузырьками. Важная информация:
  • В общественных банях одновременно могут находиться не более 8 человек разного пола.
  • Получастные бани примыкают к общественным баням и закрываются полудверями.
  • Частные бани имеют другой вход после главных ворот.
  • Зоны отдыха находятся в общем пользовании.
  • Все услуги выполняются сотрудниками женского пола.
  • Все массажные кабинеты частные.

• Запрещено появляться в банях в обнаженном виде. Возьмите с собой:

Купальный костюм.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (99 лет и младше)от €40

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
26 апр 2024
Отличный опыт, особенно учитывая цену по сравнению с конкурентами. Как только вы приедете, вам предоставят тапочки и полотенце. У вас есть личная комната в спа-зоне (бассейн, сауна и т. д.),
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где вы можете хранить свои вещи и переодеваться. Типичная процедура мытья действительно тщательная, даже с небольшим массажем. уже этого может быть достаточно, но моя подруга и я добавили дополнительный массаж, который тоже очень хорошо сделали.

И
24 апр 2024
Обслуживание на высшем уровне! Большое спасибо Солтане за ее советы и заботу. Рекомендую
О
24 апр 2024
все прошло очень быстро, меньше, чем было указано. скраб и массаж были хорошими! Жаль, что вы не можете оставаться в хаммаме, независимо от пакета процедур. Слишком мало времени и мало расслабления
А
22 апр 2024
Абдул с самого начала был очень дружелюбным. Он предложил нам чай, посещение сауны и бассейна. У нас была частная баня, и жена поставила ему 10! 100% рекомендую
П
21 апр 2024
потрясающий опыт, отличающийся от любого спа, к которому мы привыкли. Администратор был очень дружелюбным и гостеприимным
Т
21 апр 2024
Отличный хамам и массаж. Отдельная комната была хорошей, декор места был хорошим. . Обязательно посещу снова
Л
21 апр 2024
Фантастический опыт. Для нас это был первый раз в Хаммаме и он превзошел все ожидания.
Ю
20 апр 2024
Внимание и хорошее обслуживание.
М
20 апр 2024
Хороший хаммам, очень дружелюбный персонал. Немного тысячи и одной ночи, посреди шумного Стамбула. Связь работала отлично. Немного обидно, что сначала мы не смогли найти вход. потому что Google показывает вход
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не в том месте и что, несмотря на «частное» бронирование, на самом деле доступен только один массажный стол, но оба проходят лечение одновременно, поэтому один сидит рядом с ним. Тем не менее, я определенно пойду снова.

Н
5 апр 2024
Удивительно!!! Все, о чем я только могла мечтать, и даже больше. Я уже очень давно не чувствовала себя такой расслабленной! Это само по себе умиротворение:) Я бы определенно порекомендовала и массаж! Не могу передать словами, как приятно и уютно мне стало, когда я вошла!!! Можно сказать только хорошее:)

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