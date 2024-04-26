Удивительно!!! Все, о чем я только могла мечтать, и даже больше. Я уже очень давно не чувствовала себя такой расслабленной! Это само по себе умиротворение:) Я бы определенно порекомендовала и массаж! Не могу передать словами, как приятно и уютно мне стало, когда я вошла!!! Можно сказать только хорошее:)