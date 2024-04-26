Познакомьтесь поближе с многовековой традицией в одной из старейших турецких бань Стамбула, Аджемоглу Хаммам. Побалуйте себя глиняной маской, пеной и скрабом для тела, а также попробуйте массаж. Воспользуйтесь преимуществами близости бань к знаковым достопримечательностям до и после посещения.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсии
Погрузитесь в древнюю атмосферу стамбульского хаммама Аджемоглу, турецкой бани XV века, построенной Фатихом Султаном Мехмедом. Эти турецкие бани удобно расположены в Старом городе Стамбула, недалеко от таких знаменитых достопримечательностей, как собор Святой Софии, дворец Топкапы и Цистерна Базилика. По прибытии в хаммам Аджемоглу вы сможете воспользоваться услушами одной из редких смешанных бань в Турции, где пары, семьи и друзья могут наслаждаться купанием вместе. Вы будто бы вернетесь во времена Османской империи. А еще сможете омолодиться благодаря глиняной маске для всего тела, пенке и скрабу (кесе). После процедуры кесе насладитесь традиционным ритуалом умывания пузырьками. Важная информация:
- В общественных банях одновременно могут находиться не более 8 человек разного пола.
- Получастные бани примыкают к общественным баням и закрываются полудверями.
- Частные бани имеют другой вход после главных ворот.
- Зоны отдыха находятся в общем пользовании.
- Все услуги выполняются сотрудниками женского пола.
- Все массажные кабинеты частные.
• Запрещено появляться в банях в обнаженном виде. Возьмите с собой:
Купальный костюм.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (99 лет и младше)
|от €40
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
26 апр 2024
Отличный опыт, особенно учитывая цену по сравнению с конкурентами. Как только вы приедете, вам предоставят тапочки и полотенце. У вас есть личная комната в спа-зоне (бассейн, сауна и т. д.),
И
Игорь
24 апр 2024
Обслуживание на высшем уровне! Большое спасибо Солтане за ее советы и заботу. Рекомендую
О
Ольга
24 апр 2024
все прошло очень быстро, меньше, чем было указано. скраб и массаж были хорошими! Жаль, что вы не можете оставаться в хаммаме, независимо от пакета процедур. Слишком мало времени и мало расслабления
А
Алексей
22 апр 2024
Абдул с самого начала был очень дружелюбным. Он предложил нам чай, посещение сауны и бассейна. У нас была частная баня, и жена поставила ему 10! 100% рекомендую
П
Павел
21 апр 2024
потрясающий опыт, отличающийся от любого спа, к которому мы привыкли. Администратор был очень дружелюбным и гостеприимным
Т
Таня
21 апр 2024
Отличный хамам и массаж. Отдельная комната была хорошей, декор места был хорошим. . Обязательно посещу снова
Л
Лера
21 апр 2024
Фантастический опыт. Для нас это был первый раз в Хаммаме и он превзошел все ожидания.
Ю
Юлия
20 апр 2024
Внимание и хорошее обслуживание.
М
Мария
20 апр 2024
Хороший хаммам, очень дружелюбный персонал. Немного тысячи и одной ночи, посреди шумного Стамбула. Связь работала отлично. Немного обидно, что сначала мы не смогли найти вход. потому что Google показывает вход
Н
Наталья
5 апр 2024
Удивительно!!! Все, о чем я только могла мечтать, и даже больше. Я уже очень давно не чувствовала себя такой расслабленной! Это само по себе умиротворение:) Я бы определенно порекомендовала и массаж! Не могу передать словами, как приятно и уютно мне стало, когда я вошла!!! Можно сказать только хорошее:)
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