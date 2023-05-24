Помимо исторических и культурных экскурсий, в Стамбуле можно заняться многими видами мероприятий. Одним из них является художественная деятельность османского периода.

Если вы хотите принять участие в мероприятии которое считается формой искусства османского периода и может стать незабываемым событием особенно для детей и для любителей искусства помимо исторического тура, этот тур будет идеальным для вас.

Я надеюсь подарить вам незабываемый момент в 500 летней школе османской эпохи, в исторической среде в сопровождении местного художника и в среде, где сегодня местные жители получают образование в художественной сфере.

Существует несколько различных видов художественных работ: