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Описание
Помимо исторических и культурных экскурсий, в Стамбуле можно заняться многими видами мероприятий. Одним из них является художественная деятельность османского периода.
Если вы хотите принять участие в мероприятии которое считается формой искусства османского периода и может стать незабываемым событием особенно для детей и для любителей искусства помимо исторического тура, этот тур будет идеальным для вас.
Я надеюсь подарить вам незабываемый момент в 500 летней школе османской эпохи, в исторической среде в сопровождении местного художника и в среде, где сегодня местные жители получают образование в художественной сфере.
Существует несколько различных видов художественных работ:
- 1-Эбру (Ebru); это техника рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу или другую твёрдую основу.
- 2- Глазу́рь (Çini) — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия. Кроме того, глазурью также называют исходный материал или смесь материалов, которые после нанесения на керамическое изделие и обжига дают соответствующее покрытие.
- 3- Фарфо́р (Porselen)— разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины со спёкшимся «остеклованным» после обжига около 900—1000° С, звонким и полупрозрачным в тонких слоях «черепком»: профессиональный термин, обозначающий неглазурованную обожжённую массу: бисквит, либо массу, покрытую прозрачной свинцовой глазурью.
- Эти работы являются объектом нематериального наследия ЮНЕСКО.
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Caferiye Sokak, Soğukkuyu Çk. No:5, 34122 FatihЗавершение: Школа Османской империи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Это цена за одного человека
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Можно с детьми
Необычные
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