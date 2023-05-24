Арт экскурсия

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Арт экскурсия
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Описание

Помимо исторических и культурных экскурсий, в Стамбуле можно заняться многими видами мероприятий. Одним из них является художественная деятельность османского периода.
Если вы хотите принять участие в мероприятии которое считается формой искусства османского периода и может стать незабываемым событием особенно для детей и для любителей искусства помимо исторического тура, этот тур будет идеальным для вас.
Я надеюсь подарить вам незабываемый момент в 500 летней школе османской эпохи, в исторической среде в сопровождении местного художника и в среде, где сегодня местные жители получают образование в художественной сфере.

Существует несколько различных видов художественных работ:

  • 1-Эбру (Ebru); это техника рисования на поверхности воды с последующим переносом изображения на бумагу или другую твёрдую основу.
  • 2- Глазу́рь (Çini) — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия. Кроме того, глазурью также называют исходный материал или смесь материалов, которые после нанесения на керамическое изделие и обжига дают соответствующее покрытие.
  • 3- Фарфо́р (Porselen)— разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины со спёкшимся «остеклованным» после обжига около 900—1000° С, звонким и полупрозрачным в тонких слоях «черепком»: профессиональный термин, обозначающий неглазурованную обожжённую массу: бисквит, либо массу, покрытую прозрачной свинцовой глазурью.
  • Эти работы являются объектом нематериального наследия ЮНЕСКО.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Caferiye Sokak, Soğukkuyu Çk. No:5, 34122 Fatih
Завершение: Школа Османской империи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Это цена за одного человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Можно с детьми
Необычные

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