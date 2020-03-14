111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Атмосферная прогулка по колоритным кварталам города

Maria
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Maria – ваш гид
Гости Стамбула, как правило, живут в европейской части, часто оставляя азиатскую на потом, по остаточному принципу.

Цель этой экскурсии — показать, что уехать на другой континент обязательно стоит для вдохновения и для того, чтобы посмотреть на непривычный Стамбул.

Вас ждут потрясающие виды на Босфор, колоритные кварталы с душевной атмосферой, настоящий балык экмек и османские сладости!
88 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 2 человек
Встреча в районе проведения
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У этой экскурсии111 отзывов
4.98
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность

Что вас ожидает

Дух истории на старой пристани
Экскурсия начнется с того самого места, которое служило конечным пунктом Великого Шелкового Пути. Когда-то здесь были оживленные рынки и точка отправки паломников в Мекку и Медину с длинным караваном верблюдов. Теперь здесь — исторический район со старыми и красивыми мечетями, легендарной Девичьей башней, сумасшедшими видами на босфорские просторы. Местные жители живут здесь на узких улочках, среди антикварных лавок, старых деревянных домов и дерзких котов.

Аутентичная кухня Стамбула
Если прогулка будет утренней — отправимся завтракать мыхламой — кукурузной кашей с расплавленным сыром и деревенским маслом. Если прогулка состоится в обеденное время — за жаренной на гриле рыбой, рыбным супом или знаменитым «балык экмек» — сэндвичем с рыбой. Только не тем, который штампуют в туристических местах для огромных очередей, а тем, который готовят в неприметном семейном ресторане, куда ходят только местные. Или зайдем в маленькое кафе с фермерскими продуктами и самодельным вареньем.

Путь вдоль Босфора и атмосфера яркого квартала
Гуляя по берегу пролива, вы увидите корабли, городской театр, шикарные виллы и знаменитую панораму с двумя мостами, которая фигурирует почти в каждом турецком сериале. А затем — свернете в один из ярких стамбульских районов, где сохранилась душевная атмосфера, где все друг с другом знакомы, где старинная аптека соседствует с городским огородом, а церковь — с деревенской лавкой. По пути рассмотрите деревянные дома, резные ставни, необычные лестницы — их столько, что ярких фотографий для инстаграма у вас хватит на год вперед! А закончим мы нашу прогулку в историческом кафе — под пение азана, с видом на красные крыши и Босфор, вы попробуете известные османские сладости и отведаете крепкий турецкий кофе.

Чего не будет точно: скучных лекций с перечислением дат и событий. Я за тесное и живое знакомство с городом и с турецкой культурой в целом.

Рекомендую заказывать прогулку в первые дни вашего приезда: мои гости часто уходят с прогулки, основательно скорректировав программу на ближайшие дни, нагруженные адресами и картами интересных мест.

До встречи в Азии!

Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе проведения.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Автор гастрономического блога, работаю в турецкой компании, знаю много о городе, традициях и культуре. Люблю Стамбул и люблю им делиться. Фотографиями, историями — своими и города, наблюдениями, лицами, босфорским ветром, турецкими традициями, рубиновым чаем и знаменитыми котами. Проведу вас секретным тропинками по стамбульскими местам: какие-то из них известны, а какие-то знают даже не все местные жители.
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111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
В декабре мы впервые побывали в Стамбуле. Экскурсию с Марией мы запланировали на первый день после приезда. Мария провела с нами целый день. Постоянно что-то рассказывала и отвечала на наши вопросы. Мы посетили местное рыбное кафе, где отлично пообедали. Вечером попили вина в винном доме. День пролетел незаметно, будто в компании давней знакомой. Также Мария прислала нам рекомендации для планирования дальнейшего пребывания в Стамбуле. Благодаря ей мы посетили район Балат, который нам понравился больше всего в Стамбуле. Спасибо за отличный день!
2 марта 2020
Несмотря на холодную погоду экскурсия получилась на редкость теплой и душевной. Поговорили, попробовали, посмотрели - осталась очень довольна. Приятно, когда встречаешь человека, которому нравится то, что он делает. Марии желаю всего наилучшего, непременно воспользуюсь ее услуга в следующий визит в Стамбул, а всем друзьям буду ее рекомендовать! СПАСИБО!
29 февраля 2020
Замечательная Мария провела экскурсию на одном дыхании. Именно эту экскурсию стоит посетить, она проходит в азиатской части, куда редко поедут в отель туристы.
25 февраля 2020
Впечатления от этой экскурсии можно описать лишь так : Сплошной восторг!
Экскурсия началась с того что мы выпили очень вкусный кофе, и она расспросила нас что мы уже успели посмотреть. После этого скорректировала маршрут под нас, за что ей отдельное спасибо.
Мария очень приятный собеседник и рассказчик. Впечатление было, что знакомы уже долгое время, настолько живо и душевно она все рассказывает. Под конец экскурсии и мне и девушке было жаль, что 3.5 часа пролетели так незаметно.
Вдобавок Мария еще и показала нам классное кафе с местной кухней.
В Стамбул приехать теперь хочется еще раз. И тогда точно будем знать к кому обращаться за экскурсиями!)
19 февраля 2020
Отлично провели время:интересная информация, легкая подача,приятный экскурсовод, всегда можно получить дополнительную информацию на любые темы.Все участники остались довольны.
Maia
15 февраля 2020
Поскольку это не первая наша поездка в Стамбул, хотелось прогуляться не знакомыми тропами в европейской части города, но познакомиться с более аутентичной и самобытной азиатской частью. Экскурсия Маши прекрасно подошла нам для этой цели.
Маша - опытный экскурсовод, сначала обсудила за стаканчиком чая и лукумом подробности экскурсии и наши приоритеты, упомянула некоторые особенности турецко-стамбульской культуры. Потом под пение муэдзина и щёлкание чёток в руках спешащих на молитву мужчин провела по улочкам религиозного квартала, куда мы никогда бы не добрались сами. Благодаря ей мы увидели уютнейшее место - бывшую мечет на набережной, стараниями художников переделанную в библиотеку с кафе и выставками современного искусства.
Проявив чутьё профессионального гида, Маша спонтанно предложила изменить маршрут и вместо района хипстерских бутиков и кофейн отвезла нас в кварталы художников и архитекторов, где с теплом в голосе подробно рассказала о каждом доме и его обитателях. Несмотря на то, что экскурсия затянулась на два лишних часа, она зашла с нами в понравившийся нам по виду ресторан местной кухни, перевела меню и сделала заказ официанту, рассказав, куда ещё можно сходить и что посмотреть, включая другие районы.
Мы будем рекомендовать её экскурсии друзьям и в следующий приезд непременно снова прибегнем к её знаниям и опыту.
10 февраля 2020
Спасибо, большое Марии, экскурсия прошла на одном дыхании! Легко, познавательно и интересно. Заглянули в мечети, прогулялись по скрытым улочкам и даже выпили чудесный кофе (сами бы не нашли). Получили рекомендации по Стамбулу в целом, как от местного жителя!
10 февраля 2020
В ноябре были на экскурсии с гидом Марией. Специально выбрала не совсем традиционный маршрут, чтобы максимально узнать Стамбул. И путешествие с Марией было восхитительным. Она продумала все детали экскурсии: С ней было легко, интересно, познавательно. Мария много знает, любит этот город и умеет великолепно это донести до слушателей. В итоги мы узнали многоликий Стамбул, получили ответы на массу вопросов. Всем рекомендую, останетесь под впечатлением.
9 февраля 2020
Мария - замечательный гид и очень приятная в общении девушка! Экскурсия оставила невероятно теплые воспоминания, было информативно, но при этом информация была "живой", а не пересказом основных исторических фактов. Мария очень здорово подстраивалась под мои интересы и вопросы, экскурсия прошла, скорее, в формате дружеского диалога. Очень рада, что пошла =)
8 февраля 2020
Большое спасибо за экскурсию! Мария очень интересно и увлекательно рассказывает о Стамбуле,религии,о местных традициях. Мы смогли увидеть и узнать много интересного
Ещё 101 отзыв

Maria проводит ещё 2 экскурсии

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