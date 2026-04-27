111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Азиатской части Стамбула, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Экскурсия начнется с исторической пристани, где когда-то заканчивался Великий Шелковый Путь. Вы увидите

старинные мечети, легендарную Девичью башню и насладитесь видами на Босфор. Прогуливаясь по узким улочкам, вы познакомитесь с жизнью местных жителей, окунетесь в атмосферу старых кварталов, увидите уникальные образцы уличного искусства и архитектуру 19-20 веков. Мы расскажем вам о знаменитых личностях, которые оставили свой след в истории этого района. И, конечно, вы попробуете настоящую стамбульскую кухню в местах, которые известны только местным жителям. Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления, которые останутся с вами на долгие годы

Описание экскурсии

Дух истории на старой пристани

Экскурсия начнется с того самого места, которое служило конечным пунктом Великого Шелкового Пути. Когда-то здесь были оживленные рынки и точка отправки паломников в Мекку и Медину с длинным караваном верблюдов. Теперь здесь — исторический район со старыми и красивыми мечетями, легендарной Девичьей башней, сумасшедшими видами на босфорские просторы. Местные жители живут здесь на узких улочках, среди антикварных лавок, старых деревянных домов и дерзких котов. Мы посетим мечеть, обсудим, как и чем живет консервативная часть Турции, а также увидим, как бывшие религиозные заведения меняют свои функции, становясь удивительными пространствами для всех горожан.

Путь вдоль Босфора и атмосфера яркого квартала

Гуляя по берегу пролива, вы увидите корабли, городской театр, шикарные виллы и знаменитую панораму с двумя мостами, которая фигурирует почти в каждом турецком сериале. А затем — свернете в один из богемных стамбульских районов, где сохранилась душевная атмосфера, где старинная аптека соседствует с барными кварталами, а церковь — с домом рок-звезды. По пути рассмотрим архитектуру 19-20 веков, деревянные дома и ставни, необычные лестницы и образцы уличного искусства на стенах домов — их столько, что фотографий у вас хватит на год вперед! А еще поговорим о поэтах, писателях и музыкантах, которые жили в этом квартале и сделали огромный вклад в культуру Турции и не только.

Аутентичная кухня Стамбула

С путешественниками, которые интересуются местной кухней, мы, конечно, зайдем ее попробовать: нетуристические кварталы подходят для этого как нельзя лучше. Вариантов масса — от кофе со смолой в старинной османской кофейне до томленой в глиняном горшочке рыбы или знаменитого «балык экмек» — сэндвича с рыбой. Только не тем, который штампуют в туристических местах для огромных очередей, а тем, который готовят в неприметном семейном ресторане, куда ходят только местные. Эта часть маршрута всегда остается на усмотрение путешественников: кто-то предпочитает сосредоточиться на рассказе о районе и осмотреть больше мест, а кто-то — на дегустациях, выбор всегда за вами.

Чего не будет точно: скучных лекций с перечислением дат и событий. Я за тесное и живое знакомство с городом и с турецкой культурой в целом. На экскурсии мы не углубляемся в историю музеев и дворцов, мы смотрим на то, как живут местные жители, и отвечаем на вопрос, какие религиозные, исторические и социальные предпосылки к этому возникли.

Рекомендую заказывать прогулку в первые дни вашего приезда: мои гости часто уходят с прогулки, основательно скорректировав программу на ближайшие дни, нагруженные адресами и картами интересных мест.

До встречи в Азии!