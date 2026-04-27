111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Азиатский Стамбул: история, краски и душевность

Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Азиатской части Стамбула, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Экскурсия начнется с исторической пристани, где когда-то заканчивался Великий Шелковый Путь. Вы увидите
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старинные мечети, легендарную Девичью башню и насладитесь видами на Босфор.

Прогуливаясь по узким улочкам, вы познакомитесь с жизнью местных жителей, окунетесь в атмосферу старых кварталов, увидите уникальные образцы уличного искусства и архитектуру 19-20 веков. Мы расскажем вам о знаменитых личностях, которые оставили свой след в истории этого района.

И, конечно, вы попробуете настоящую стамбульскую кухню в местах, которые известны только местным жителям.

Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления, которые останутся с вами на долгие годы

5
300 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные виды на Босфор
  • 🏛 Исторические районы и мечети
  • 🎨 Богемные кварталы с уличным искусством
  • 🍽 Аутентичная кухня в нетуристических местах
  • 📸 Фотогеничные локации на каждом шагу
  • 🎭 Знакомство с культурой и бытом местных жителей
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность

Что можно увидеть

  • Великий Шелковый Путь
  • Девичья башня
  • Босфор
  • Городской театр
  • Деревянные дома
  • Старинная аптека
  • Церковь

Описание экскурсии

Дух истории на старой пристани

Экскурсия начнется с того самого места, которое служило конечным пунктом Великого Шелкового Пути. Когда-то здесь были оживленные рынки и точка отправки паломников в Мекку и Медину с длинным караваном верблюдов. Теперь здесь — исторический район со старыми и красивыми мечетями, легендарной Девичьей башней, сумасшедшими видами на босфорские просторы. Местные жители живут здесь на узких улочках, среди антикварных лавок, старых деревянных домов и дерзких котов. Мы посетим мечеть, обсудим, как и чем живет консервативная часть Турции, а также увидим, как бывшие религиозные заведения меняют свои функции, становясь удивительными пространствами для всех горожан.

Путь вдоль Босфора и атмосфера яркого квартала

Гуляя по берегу пролива, вы увидите корабли, городской театр, шикарные виллы и знаменитую панораму с двумя мостами, которая фигурирует почти в каждом турецком сериале. А затем — свернете в один из богемных стамбульских районов, где сохранилась душевная атмосфера, где старинная аптека соседствует с барными кварталами, а церковь — с домом рок-звезды. По пути рассмотрим архитектуру 19-20 веков, деревянные дома и ставни, необычные лестницы и образцы уличного искусства на стенах домов — их столько, что фотографий у вас хватит на год вперед! А еще поговорим о поэтах, писателях и музыкантах, которые жили в этом квартале и сделали огромный вклад в культуру Турции и не только.

Аутентичная кухня Стамбула

С путешественниками, которые интересуются местной кухней, мы, конечно, зайдем ее попробовать: нетуристические кварталы подходят для этого как нельзя лучше. Вариантов масса — от кофе со смолой в старинной османской кофейне до томленой в глиняном горшочке рыбы или знаменитого «балык экмек» — сэндвича с рыбой. Только не тем, который штампуют в туристических местах для огромных очередей, а тем, который готовят в неприметном семейном ресторане, куда ходят только местные. Эта часть маршрута всегда остается на усмотрение путешественников: кто-то предпочитает сосредоточиться на рассказе о районе и осмотреть больше мест, а кто-то — на дегустациях, выбор всегда за вами.

Чего не будет точно: скучных лекций с перечислением дат и событий. Я за тесное и живое знакомство с городом и с турецкой культурой в целом. На экскурсии мы не углубляемся в историю музеев и дворцов, мы смотрим на то, как живут местные жители, и отвечаем на вопрос, какие религиозные, исторические и социальные предпосылки к этому возникли.

Рекомендую заказывать прогулку в первые дни вашего приезда: мои гости часто уходят с прогулки, основательно скорректировав программу на ближайшие дни, нагруженные адресами и картами интересных мест.

До встречи в Азии!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе проведения, в азиатской части города. Пожалуйста, обратите внимание, что гид не забирает вас из отеля, до места встречи вы добираетесь самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 2284 туристов
В Турции я успела поработать в турецкой компании, стать гидом-переводчиком и накопить приличный багаж знаний о турецкой этнографии, культуре и традициях. Живу здесь с 2015 года. Люблю делиться своим нетуристическим
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Стамбулом вне музеев и дворцов. Фотографиями, историями — своими и города, наблюдениями, лицами, босфорским ветром, турецкими традициями, рубиновым чаем и знаменитыми котами. Проведу вас секретным тропинками по стамбульскими местам: какие-то из них известны, а какие-то знают даже не все местные жители.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 300 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
296
4
4
3
2
1
С
Эта экскурсия не на 5 баллов. Она на 50)) Рядом с Марией действительно чувствуешь себя, как с давней подругой. А ещё оказалось, что мы с ней из одного города, ещё
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больше тем для общения нашлось)) Видно, как человек любит свою профессию, эту страну. И главное, она не только полностью в теме всех экскурсионных вопросов, но и на любой вопрос не по теме дает исчерпывающий ответ. И ещё, что очень важно. Мария не русскоговорящий гид, а именно русский. Поэтому не надо угадывать, что тебе хотят донести во время экскурсии. Формат индивидуалки тоже шикарно нам зашёл. Шли в своём темпе, сын запросил мороженку, зашли в кафе.
Ещё и после экскурсии Мария накидала мне кучу локаций где вкусно поесть в нашем районе.
Большое спасибо от всей нашей семьи.

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Дарья
С Марией по Стамбулу мы гуляем и очень интересно его познаем уже второй раз. И если она придумает новый маршрут, приедем и вновь с огромным удовольствием «отведаем» самые «вкусные» факты о чудесном городе, его жителях и традициях. Мария, огромное спасибо за приятные эмоции, все запомнилось, хочется возвращаться и изучать прекрасный старинный Стамбул!
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Ю
Я приехала в Стамбул одна и провела два дня на экскурсиях с Марией, после которых у меня чувство, что приезжала я к ней 🤗 В Стамбуле я была уже много
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раз, но в основных исторических районов, а тут захотелось «чего-то другого» и я абсолютно на сто процентов получила от экскурсии то, что хотела - аутентичность, легкость, погружение в другой для меня Стамбул. Город для своих. Мария очень отзывчивая, приятная, интеллигентная и образованная девушка, которая не только расскажет о городе и особенностях с любовью к нему, а еще и ответит на сто вопросов о быте, людях, традициях, так как сама много лет живет в городе🥰 Мария, спасибо вам большое за удивительные теплые дни 🌷🌷🌷

Я приехала в Стамбул одна и провела два дня на экскурсиях с Марией, после которых у
Я приехала в Стамбул одна и провела два дня на экскурсиях с Марией, после которых у
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В
Мария - потрясающий собеседник, рассказчик и гид. Вместе с другом погрузились во множество нюансов культуры, быта, политики и повседневной жизни турков и турчанок в процессе экскурсии. Видно, что Мария очень
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сильно погружена в контекст жизни Стамбула, как никак живет 12 лет здесь и это чувствуется. Жаль, что встреча закончилась, столько еще неотвеченных вопросов осталось. Рекомендую не стесняться задавать Марии множество вопросов, в том числе неловкие тоже, она все равно тактично на все ответит. Получили большое удовольствие!

Мария - потрясающий собеседник, рассказчик и гид. Вместе с другом погрузились во множество нюансов культуры, быта,
Мария - потрясающий собеседник, рассказчик и гид. Вместе с другом погрузились во множество нюансов культуры, быта,
Мария - потрясающий собеседник, рассказчик и гид. Вместе с другом погрузились во множество нюансов культуры, быта,
Мария - потрясающий собеседник, рассказчик и гид. Вместе с другом погрузились во множество нюансов культуры, быта,
Мария - потрясающий собеседник, рассказчик и гид. Вместе с другом погрузились во множество нюансов культуры, быта,
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О
Огромное спасибо Марии за эту экскурсию! Это был не просто набор фактов и дат, а настоящее живое повествование. Отдельное спасибо за маршрут — показала такие места и детали, мимо которых мы бы точно прошли сами. Время пролетело незаметно, хотя информации было очень много. Обязательно вернёмся и порекомендуем всем друзьям».
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О
Мария- замечательный гид и очень приятная девушка. Экскурсия превзошла наши ожидания. Насыщенно по информации, интересное содержание. Сами мы вряд ли бы так изучили эту часть города. Всем знакомым будем рекомендовать экскурсии Марии. Спасибо вам за всё!
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