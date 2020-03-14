111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гости Стамбула, как правило, живут в европейской части, часто оставляя азиатскую на потом, по остаточному принципу. Цель этой экскурсии — показать, что уехать на другой континент обязательно стоит для вдохновения и для того, чтобы посмотреть на непривычный Стамбул. Вас ждут потрясающие виды на Босфор, колоритные кварталы с душевной атмосферой, настоящий балык экмек и османские сладости!

Что вас ожидает

Дух истории на старой пристани

Экскурсия начнется с того самого места, которое служило конечным пунктом Великого Шелкового Пути. Когда-то здесь были оживленные рынки и точка отправки паломников в Мекку и Медину с длинным караваном верблюдов. Теперь здесь — исторический район со старыми и красивыми мечетями, легендарной Девичьей башней, сумасшедшими видами на босфорские просторы. Местные жители живут здесь на узких улочках, среди антикварных лавок, старых деревянных домов и дерзких котов.

Аутентичная кухня Стамбула

Если прогулка будет утренней — отправимся завтракать мыхламой — кукурузной кашей с расплавленным сыром и деревенским маслом. Если прогулка состоится в обеденное время — за жаренной на гриле рыбой, рыбным супом или знаменитым «балык экмек» — сэндвичем с рыбой. Только не тем, который штампуют в туристических местах для огромных очередей, а тем, который готовят в неприметном семейном ресторане, куда ходят только местные. Или зайдем в маленькое кафе с фермерскими продуктами и самодельным вареньем.

Путь вдоль Босфора и атмосфера яркого квартала

Гуляя по берегу пролива, вы увидите корабли, городской театр, шикарные виллы и знаменитую панораму с двумя мостами, которая фигурирует почти в каждом турецком сериале. А затем — свернете в один из ярких стамбульских районов, где сохранилась душевная атмосфера, где все друг с другом знакомы, где старинная аптека соседствует с городским огородом, а церковь — с деревенской лавкой. По пути рассмотрите деревянные дома, резные ставни, необычные лестницы — их столько, что ярких фотографий для инстаграма у вас хватит на год вперед! А закончим мы нашу прогулку в историческом кафе — под пение азана, с видом на красные крыши и Босфор, вы попробуете известные османские сладости и отведаете крепкий турецкий кофе.

Чего не будет точно: скучных лекций с перечислением дат и событий. Я за тесное и живое знакомство с городом и с турецкой культурой в целом.

Рекомендую заказывать прогулку в первые дни вашего приезда: мои гости часто уходят с прогулки, основательно скорректировав программу на ближайшие дни, нагруженные адресами и картами интересных мест.

До встречи в Азии!