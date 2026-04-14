Мои заказы

В гостях у османского паши: фото в костюмах, мозаичные лампы и кофе на песке

Сразу два мастер-класса и небольшая прогулка по старому Стамбулу
Добро пожаловать в период расцвета Османской империи! Мы не только побываем в усыпальнице Сулеймана и Хюррем, но и погрузимся в детали дворцового быта. В старинном особняке вы примерите костюмы в духе Великолепного века и сделаете эффектные фото.

А затем посетите два мастер-класса: по изготовлению традиционной мозаичной лампы и варке кофе в джезве на песке.
5
1 отзыв
В гостях у османского паши: фото в костюмах, мозаичные лампы и кофе на песке
В гостях у османского паши: фото в костюмах, мозаичные лампы и кофе на песке
В гостях у османского паши: фото в костюмах, мозаичные лампы и кофе на песке

Описание мастер-класса

Великолепный век и фото в костюмах

Мы встретимся у мечети Сулеймание — архитектурного символа эпохи расцвета Османской империи. Поговорим о времени правления Сулеймана Великолепного: политике, придворной культуре и о том, как формировался образ империи в 16 веке.

Осмотрим мавзолеи Сулеймана и Хюррем-султан. Завершим эту часть программы на смотровой площадке — с панорамой Золотого Рога и полуострова.

Отправимся в старинный османский дом. Вы примерите костюмы 16–17 веков и в интерьерах, стилизованных под ту эпоху, сделаете фотографии на свою камеру.

Мозаичный и кофейный мастер-классы

Под руководством мастера вы создадите собственную лампу в технике турецкой мозаики: подберёте цвета, выложите орнамент, соберёте композицию. Готовое изделие заберёте с собой.

А затем научитесь варить турецкого кофе традиционным способом — в джезве на песке, контролируя температуру и пенку. Продегустируете результат.

Весь процесс проходит в камерной атмосфере и сопровождается пояснениями русскоязычного сотрудника.

Примерный тайминг:

  • Экскурсия — 30 мин
  • Фотографии в костюмах — 15 мин
  • Мастер-класс по кофе — 1 ч
  • Мастер-класс по изготовлению лампы — 1 ч

Организационные детали

  • В стоимость входят два мастер-класса, аренда костюмов, угощение (чай, вода, турецкие сладости)
  • Мастер-классы рассчитаны на участников от 8 до 65 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 33 туристов
Я — лицензированный гид в Стамбуле. Живу здесь много лет и знаю город не только по открыткам. Провожу экскурсии по знаковым достопримечательностям и авторским маршрутам, показываю те самые уголки, куда
читать дальшеуменьшить

туристы обычно не доходят — дворики, улочки, храмы и кафе с историей. Важно: по закону в Турции экскурсии могут проводить только лицензированные гиды. Это ваша гарантия качества, безопасности и настоящего опыта. Хотите увидеть Стамбул так, как видят его местные? Приходите — и вместе откроем город с другой стороны!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Владимир
Очень позитивная экскурсия с мастер-классами. мне и 14-летней дочке очень понравилось! Елена - прекрасный рассказчик, интересно было даже подростку.
А мастер-классы оставили очень теплые воспоминания!
Очень позитивная экскурсия с мастер-классами. мне и 14-летней дочке очень понравилось! Елена - прекрасный рассказчик, интересно было даже подростку.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «В гостях у османского паши: фото в костюмах, мозаичные лампы и кофе на песке»

Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
1 час
-
50%
132 отзыва
Групповая
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
Проникнуть в таинства приготовления турецкого кофе и узнать своё будущее
Начало: У Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€21€42 за человека
Сон наяву - великий османский Стамбул
Пешая
4 часа
193 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века
Начало: Ворота возле св. Софии в Топкапы
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €175 за всё до 5 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
Прогулка по Балату - это возможность увидеть Стамбул с другой стороны. Узкие улочки, древние здания и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
от €120 за всё до 4 чел.
Османское наследие Стамбула
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Османское наследие Стамбула
Путешествие в прошлое Османской империи через архитектуру и истории Стамбула. Откройте для себя культуру и тайны Великолепного века
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €140 за человека