Добро пожаловать в период расцвета Османской империи! Мы не только побываем в усыпальнице Сулеймана и Хюррем, но и погрузимся в детали дворцового быта. В старинном особняке вы примерите костюмы в духе Великолепного века и сделаете эффектные фото. А затем посетите два мастер-класса: по изготовлению традиционной мозаичной лампы и варке кофе в джезве на песке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €140 за человека

Ваш гид в Стамбуле

Описание мастер-класса

Великолепный век и фото в костюмах

Мы встретимся у мечети Сулеймание — архитектурного символа эпохи расцвета Османской империи. Поговорим о времени правления Сулеймана Великолепного: политике, придворной культуре и о том, как формировался образ империи в 16 веке.

Осмотрим мавзолеи Сулеймана и Хюррем-султан. Завершим эту часть программы на смотровой площадке — с панорамой Золотого Рога и полуострова.

Отправимся в старинный османский дом. Вы примерите костюмы 16–17 веков и в интерьерах, стилизованных под ту эпоху, сделаете фотографии на свою камеру.

Мозаичный и кофейный мастер-классы

Под руководством мастера вы создадите собственную лампу в технике турецкой мозаики: подберёте цвета, выложите орнамент, соберёте композицию. Готовое изделие заберёте с собой.

А затем научитесь варить турецкого кофе традиционным способом — в джезве на песке, контролируя температуру и пенку. Продегустируете результат.

Весь процесс проходит в камерной атмосфере и сопровождается пояснениями русскоязычного сотрудника.

Примерный тайминг:

Экскурсия — 30 мин

Фотографии в костюмах — 15 мин

Мастер-класс по кофе — 1 ч

Мастер-класс по изготовлению лампы — 1 ч

Организационные детали