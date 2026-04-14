В гостях у османского паши: фото в костюмах, мозаичные лампы и кофе на песке
Сразу два мастер-класса и небольшая прогулка по старому Стамбулу
Добро пожаловать в период расцвета Османской империи! Мы не только побываем в усыпальнице Сулеймана и Хюррем, но и погрузимся в детали дворцового быта. В старинном особняке вы примерите костюмы в духе Великолепного века и сделаете эффектные фото.
А затем посетите два мастер-класса: по изготовлению традиционной мозаичной лампы и варке кофе в джезве на песке.
Мы встретимся у мечети Сулеймание — архитектурного символа эпохи расцвета Османской империи. Поговорим о времени правления Сулеймана Великолепного: политике, придворной культуре и о том, как формировался образ империи в 16 веке.
Осмотрим мавзолеи Сулеймана и Хюррем-султан. Завершим эту часть программы на смотровой площадке — с панорамой Золотого Рога и полуострова.
Отправимся в старинный османский дом. Вы примерите костюмы 16–17 веков и в интерьерах, стилизованных под ту эпоху, сделаете фотографии на свою камеру.
Мозаичный и кофейный мастер-классы
Под руководством мастера вы создадите собственную лампу в технике турецкой мозаики: подберёте цвета, выложите орнамент, соберёте композицию. Готовое изделие заберёте с собой.
А затем научитесь варить турецкого кофе традиционным способом — в джезве на песке, контролируя температуру и пенку. Продегустируете результат.
Весь процесс проходит в камерной атмосфере и сопровождается пояснениями русскоязычного сотрудника.
Примерный тайминг:
Экскурсия — 30 мин
Фотографии в костюмах — 15 мин
Мастер-класс по кофе — 1 ч
Мастер-класс по изготовлению лампы — 1 ч
Организационные детали
В стоимость входят два мастер-класса, аренда костюмов, угощение (чай, вода, турецкие сладости)
Мастер-классы рассчитаны на участников от 8 до 65 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 33 туристов
Я — лицензированный гид в Стамбуле. Живу здесь много лет и знаю город не только по открыткам. Провожу экскурсии по знаковым достопримечательностям и авторским маршрутам, показываю те самые уголки, куда читать дальшеуменьшить
туристы обычно не доходят — дворики, улочки, храмы и кафе с историей.
Важно: по закону в Турции экскурсии могут проводить только лицензированные гиды. Это ваша гарантия качества, безопасности и настоящего опыта.
Хотите увидеть Стамбул так, как видят его местные? Приходите — и вместе откроем город с другой стороны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
Очень позитивная экскурсия с мастер-классами. мне и 14-летней дочке очень понравилось! Елена - прекрасный рассказчик, интересно было даже подростку. А мастер-классы оставили очень теплые воспоминания!
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