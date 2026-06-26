Многие знают Стамбул по мечетям, дворцам и популярным площадям. Но за фасадами старого города скрывается другой мир — мир купцов, ремесленников, караванов.
Эта прогулка познакомит вас с торговым сердцем Османской империи, от Гранд-базара до мастерских, и откроет город с неожиданной стороны.
Эта прогулка познакомит вас с торговым сердцем Османской империи, от Гранд-базара до мастерских, и откроет город с неожиданной стороны.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы посетите шесть ханов — турецких постоялых дворов:
- Гранд-базар — сердце торгового Стамбула и один из старейших крытых рынков мира
- Хан Зинджирли — действующий хан с уютным внутренним двором и мастерскими ремесленников
- Чухачи Хан — исторический хан торговцев тканями
- Большой Хан Валиде — крупнейший хан, построенный по приказу легендарной Кёсем Султан
- Большой Новый Хан — настоящий город внутри города с мастерскими, складами и жилыми помещениями для торговцев
- Кюркчу Хан — хан, который существует с первых десятилетий османского города
По пути будет две остановки: посещение мастерской и кофейная пауза.
Мастерская ремесленника. Вам покажут, как расписывают и украшают традиционные турецкие джезвы, чайники и предметы быта. Мастер поделится секретами ремесла, и при желании вы попробуете себя в росписи.
Кофейный перерыв. Вы сможете выпить чашечку турецкого кофе там, где когда-то отдыхали купцы после долгого путешествия. Гид расскажет, как работали османские гильдии ремесленников и каким образом ханы стали средневековыми бизнес-центрами.
Организационные детали
- Мастер-класс по росписи входит в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У трамвая Беязыт
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33436 туристов
Привет! Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая
Входит в следующие категории Стамбула
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