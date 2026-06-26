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Тайный Стамбул: по следам купцов, караванов и ремесленников

Путешествие сквозь лабиринты торговых дворов
Многие знают Стамбул по мечетям, дворцам и популярным площадям. Но за фасадами старого города скрывается другой мир — мир купцов, ремесленников, караванов.

Эта прогулка познакомит вас с торговым сердцем Османской империи, от Гранд-базара до мастерских, и откроет город с неожиданной стороны.
Тайный Стамбул: по следам купцов, караванов и ремесленников
Тайный Стамбул: по следам купцов, караванов и ремесленников
Тайный Стамбул: по следам купцов, караванов и ремесленников

Описание экскурсии

Во время экскурсии вы посетите шесть ханов — турецких постоялых дворов:

  • Гранд-базар — сердце торгового Стамбула и один из старейших крытых рынков мира
  • Хан Зинджирли — действующий хан с уютным внутренним двором и мастерскими ремесленников
  • Чухачи Хан — исторический хан торговцев тканями
  • Большой Хан Валиде — крупнейший хан, построенный по приказу легендарной Кёсем Султан
  • Большой Новый Хан — настоящий город внутри города с мастерскими, складами и жилыми помещениями для торговцев
  • Кюркчу Хан — хан, который существует с первых десятилетий османского города

По пути будет две остановки: посещение мастерской и кофейная пауза.

Мастерская ремесленника. Вам покажут, как расписывают и украшают традиционные турецкие джезвы, чайники и предметы быта. Мастер поделится секретами ремесла, и при желании вы попробуете себя в росписи.

Кофейный перерыв. Вы сможете выпить чашечку турецкого кофе там, где когда-то отдыхали купцы после долгого путешествия. Гид расскажет, как работали османские гильдии ремесленников и каким образом ханы стали средневековыми бизнес-центрами.

Организационные детали

  • Мастер-класс по росписи входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У трамвая Беязыт
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33436 туристов
Привет! Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая
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путешественникам увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

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