Многие знают Стамбул по мечетям, дворцам и популярным площадям. Но за фасадами старого города скрывается другой мир — мир купцов, ремесленников, караванов. Эта прогулка познакомит вас с торговым сердцем Османской империи, от Гранд-базара до мастерских, и откроет город с неожиданной стороны.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Во время экскурсии вы посетите шесть ханов — турецких постоялых дворов:

Гранд-базар — сердце торгового Стамбула и один из старейших крытых рынков мира

— сердце торгового Стамбула и один из старейших крытых рынков мира Хан Зинджирли — действующий хан с уютным внутренним двором и мастерскими ремесленников

— действующий хан с уютным внутренним двором и мастерскими ремесленников Чухачи Хан — исторический хан торговцев тканями

— исторический хан торговцев тканями Большой Хан Валиде — крупнейший хан, построенный по приказу легендарной Кёсем Султан

— крупнейший хан, построенный по приказу легендарной Кёсем Султан Большой Новый Хан — настоящий город внутри города с мастерскими, складами и жилыми помещениями для торговцев

— настоящий город внутри города с мастерскими, складами и жилыми помещениями для торговцев Кюркчу Хан — хан, который существует с первых десятилетий османского города

По пути будет две остановки: посещение мастерской и кофейная пауза.

Мастерская ремесленника. Вам покажут, как расписывают и украшают традиционные турецкие джезвы, чайники и предметы быта. Мастер поделится секретами ремесла, и при желании вы попробуете себя в росписи.

Кофейный перерыв. Вы сможете выпить чашечку турецкого кофе там, где когда-то отдыхали купцы после долгого путешествия. Гид расскажет, как работали османские гильдии ремесленников и каким образом ханы стали средневековыми бизнес-центрами.

Организационные детали