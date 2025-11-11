Этот маршрут особенно понравится тем, кто хочет увидеть город целиком — с его контрастами, калейдоскопом лиц и смешением эпох. Мы покажем вам районы, где старый и новый Стамбул сплетаются в единое пространство.
Шумный Истикляль и самобытный Каракёй — здесь вы станете частью истории Османской империи, прогуляетесь по европейским кварталам и отыщете следы белой эмиграции.
Описание экскурсии
Мы начнём прогулку с улицы Истикляль — первой пешеходной улицы в Османской империи, где уже в 19 веке появились кирпичные и каменные дома европейского стиля. Здесь вы увидите:
- Православную церковь Святой Троицы
- Католическую церковь Святого Антония Падуанского
- Цветочный пассаж
- Галатскую башню
- Лестницу Комондо — одно из самых фотогеничных мест города
Далее отправимся в район Каракёй — старый порт с узкими улочками и домами Османского периода, окрашенными в яркие цвета. В этом районе нас ждут:
- Турецкая православная церковь
- Русская православная церковь
- Французский проход
- Набережная Галатапорт с видом на Босфор
Вы узнаете:
- Почему османские султаны начали проводить реформы и что подтолкнуло их принять европейский уклад жизни
- Как складывалась судьба русской белой эмиграции в Турции после революции и Гражданской войны
- Как Мустафе Кемалю Ататюрку удалось сохранить независимость и основать современную Турецкую республику — вопреки давлению великих держав
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 323 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!Задать вопрос
