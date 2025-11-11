Этот маршрут особенно понравится тем, кто хочет увидеть город целиком — с его контрастами, калейдоскопом лиц и смешением эпох. Мы покажем вам районы, где старый и новый Стамбул сплетаются в единое пространство. Шумный Истикляль и самобытный Каракёй — здесь вы станете частью истории Османской империи, прогуляетесь по европейским кварталам и отыщете следы белой эмиграции.

Описание экскурсии

Мы начнём прогулку с улицы Истикляль — первой пешеходной улицы в Османской империи, где уже в 19 веке появились кирпичные и каменные дома европейского стиля. Здесь вы увидите:

Православную церковь Святой Троицы

Католическую церковь Святого Антония Падуанского

Цветочный пассаж

Галатскую башню

Лестницу Комондо — одно из самых фотогеничных мест города

Далее отправимся в район Каракёй — старый порт с узкими улочками и домами Османского периода, окрашенными в яркие цвета. В этом районе нас ждут:

Турецкая православная церковь

Русская православная церковь

Французский проход

Набережная Галатапорт с видом на Босфор

Вы узнаете:

Почему османские султаны начали проводить реформы и что подтолкнуло их принять европейский уклад жизни

Как складывалась судьба русской белой эмиграции в Турции после революции и Гражданской войны

Как Мустафе Кемалю Ататюрку удалось сохранить независимость и основать современную Турецкую республику — вопреки давлению великих держав

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.