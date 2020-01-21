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Познакомиться с турецкой кухней, посетить местные рынки и насладиться видами города с высоты

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Стамбул известен разнообразной и очень вкусной едой.

Я покажу аутентичные бюджетные места и помогу разобраться в местной кухне и напитках.

Вы узнаете, что такое «салеп», «кокореч» и «келе пача».

Заглянете на рыбный рынок, отыщете лучшее мороженое в городе и насладитесь турецким кофе.

А еще поплаваете на пароме и подниметесь на шикарные смотровые площадки!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу

Что вас ожидает

Гастрономическое приключение
Мы начнем с традиционного турецкого завтрака или просто с чашечки вкуснейшего местного кофе. Далее отправимся на поиски более «серьезной» еды. Любителям мяса я помогу найти лучшую шаверму в городе. А если вы предпочитаете рыбу, мы пойдем на рыбный рынок, где вам тут же ее приготовят. Как вариант — можем заглянуть в ресторан и попробовать рыбу в пергаменте, которую готовят на мангале. Или отведать жареную скумбрию в тонком лаваше у легендарного Емина.

Очаровательный и вкусный Кадыкёй
Вы посетите один из самых колоритных районов азиатской части Стамбула — Кадыкёй, знаменитый оживленными рынками, извилистыми улицами и яркими домами. Здесь вы сможете попробовать вкуснейшие мясные блюда, шоколадные десерты и лучшее мороженое в городе. А любителей вина ждет дегустация местных напитков!

Лучшие панорамы Стамбула
Стамбул знаменит не только потрясающей едой, но и прекрасными видами. Вы убедитесь в этом, поднявшись на холм Пьер Лоти, названный в честь одного моряка и писателя. А полюбоваться панорамой города с воды вам поможет небольшое путешествие на пароме из европейской части города в азиатскую. Я, в свою очередь, не дам вам заскучать и расскажу о Стамбуле времен Османской империи и о жизни современного государства. А также поделюсь ценными рекомендациями местного жителя.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях), еда и напитки. В среднем, дополнительные затраты на человека составят 45 евро
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Я с удовольствием скорректирую маршрут по вашим пожеланиям
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дмитрий, я живу в Стамбуле с 2007 года и очень люблю этот город. Работаю с командой увлеченных гидов — один из нас с радостью откроет для вас самые интересные места Стамбула. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 января 2020
Хорошая гастрономическая экскурсия. Всем места были очень вкусные. До некоторых мы бы сами никогда не добрались и не догадались. Получили именно то, что хотели – попробовать Стамбул на вкус. Спасибо Дмитрию за это :)

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