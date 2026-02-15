Погрузитесь в мир турецкой кухни, исследуя аутентичные места Стамбула. Попробуйте местные деликатесы и насладитесь видами города с парома
Стамбул - это не только история и культура, но и невероятная кухня. На гастрономическом туре гости смогут попробовать такие блюда, как "салеп", "кокореч" и "келе пача".
Тур включает посещение рыбного рынка, читать дальшеуменьшить
где можно насладиться свежей рыбой, а также дегустацию местных вин и десертов в районе Кадыкёй.
Туристы также смогут подняться на холм Пьер Лоти и совершить поездку на пароме, чтобы увидеть город с воды. Это идеальная возможность познакомиться с настоящим вкусом Стамбула и его захватывающими видами
Мы начнем с традиционного турецкого завтрака или просто с чашечки вкуснейшего местного кофе. Далее отправимся на поиски более «серьезной» еды. Любителям мяса я помогу найти лучшую шаверму в городе. А если вы предпочитаете рыбу, мы пойдем на рыбный рынок, где вам тут же ее приготовят. Как вариант — можем заглянуть в ресторан и попробовать рыбу в пергаменте, которую готовят на мангале. Или отведать жареную скумбрию в тонком лаваше у легендарного Емина.
Очаровательный и вкусный Кадыкёй
Вы посетите один из самых колоритных районов азиатской части Стамбула — Кадыкёй, знаменитый оживленными рынками, извилистыми улицами и яркими домами. Здесь вы сможете попробовать вкуснейшие мясные блюда, шоколадные десерты и лучшее мороженое в городе. А любителей вина ждет дегустация местных напитков!
Лучшие панорамы Стамбула
Стамбул знаменит не только потрясающей едой, но и прекрасными видами. Вы убедитесь в этом, поднявшись на холм Пьер Лоти, названный в честь одного моряка и писателя. А полюбоваться панорамой города с воды вам поможет небольшое путешествие на пароме из европейской части города в азиатскую. Я, в свою очередь, не дам вам заскучать и расскажу о Стамбуле времен Османской империи и о жизни современного государства. А также поделюсь ценными рекомендациями местного жителя.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях), еда и напитки. В среднем, дополнительные затраты на человека составят 45 евро
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Я с удовольствием скорректирую маршрут по вашим пожеланиям
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2040 туристов
Живу в Стамбуле с 2007 года и искренне влюблен в этот город. Наша команда — это объединение профессиональных лицензированных гидов, и мы официально представляем турфирму на Tripster. Мы работаем с душой и знанием дела, чтобы открыть вам настоящий Стамбул.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
+6
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D
Denis
Понравилось абсолютно все. Очень интересные локации, о которых мало кто знает. Заказываем экскурсию с Дмитрием третий год подряд и каждый раз он открывает Стамбул с новой стороны. Отличные места, где можно попробовать традиционной турецкой и не только кухни. Кроме того Дмитрий отличный собеседник и приятный человек. Максимальные рекомендации.
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A
Anna
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими яркими эмоциями, такими же яркими, как те места, которые мы увидели благодаря Саиду! С широко читать дальшеуменьшить
раскрытыми ртами, ушами и глазами провели 6 часов мы с мужем и наши дети (9 и 12 лет). Рты закрывали только чтобы прожевать все те гастрономические сюрпризы, которые изысканно запланировал для нас Саид:)
На столько интересно, профессионально, увлекательно было организовано все путешествие, что не хотелось с ним прощаться ни нам, ни детям.
Образованный, начитанный, знающий, открытый молодой человек, говорящий свободно на нескольких языках. Город в его сопровождении открылся для нас с очень интересной и вкусной стороны.
Саид мог и хотел отвечать на любые вопросы и был готов подстроиться под наши желания маршрута (кораблик и пешком).
Хотим порекомендовать Саида каждому, кто хочет вспоминать о путешествии с улыбкой и благодарностью…
Спасибо, Саид, и до новых встреч!:)
+2
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Л
Лилия
Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной экскурсии, зря! Нашим гидом была Инга, благодаря ей мы закрыли все свои гештальты, а читать дальшеуменьшить
также покатались на трамвае и посетили классные значимые места в городе! погода была капризна, шел дождь, но нам это не помешало. Совет для тех, кто выберет для себя эту экскурсию: НЕ ЕШЬТЕ накануне или хотя бы НЕ завтракайте)) мы чуть не взорвались, пока все попробовали, оно того стоило
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О
Олег
Спасибо Саиду! В первый вечер в Стамбуле показал, рассказал и накормил меня с сыном отличным турецким фудстритом. Попробовали около десятка разных блюд, большинство из которых нам очень понравились. Вывалил на нас кучу информации, которая отлично зашла, вместе с местной кухней. Время прошло очень быстро и нам очень понравился этот вечер. Спасибо, Саид! Настоятельно рекомендуем данный тур!
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Мария
Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места, где можно вкусно и не дорого отведать местные блюда, учла все наши пожелания! Мы читать дальшеуменьшить
выпили вкуснейший кофе на Египетском рынка, отведали Балык Экмек (рыбу в лаваше) прямо на рыбном рынке, попробовали вкуснейшие турецкие супы, лепешки, кебаб, ну и конечно десерт кёнефе! Также нам рассказали интересные факты из истории, показали местный рынок и провели дегустацию турецкого вина, которое оказалось очень вкусным!!!
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