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Гастрономическое путешествие по Стамбулу

Погрузитесь в мир турецкой кухни, исследуя аутентичные места Стамбула. Попробуйте местные деликатесы и насладитесь видами города с парома
Стамбул - это не только история и культура, но и невероятная кухня. На гастрономическом туре гости смогут попробовать такие блюда, как "салеп", "кокореч" и "келе пача".

Тур включает посещение рыбного рынка,
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где можно насладиться свежей рыбой, а также дегустацию местных вин и десертов в районе Кадыкёй.

Туристы также смогут подняться на холм Пьер Лоти и совершить поездку на пароме, чтобы увидеть город с воды. Это идеальная возможность познакомиться с настоящим вкусом Стамбула и его захватывающими видами

4.8
65 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Попробуйте аутентичные блюда
  • ☕ Насладитесь турецким кофе
  • 🛥️ Путешествие на пароме
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🏞️ Панорамы с холма Пьер Лоти
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
Гастрономическое путешествие по Стамбулу

Что можно увидеть

  • Рыбный рынок
  • Холм Пьер Лоти

Описание экскурсии

Гастрономическое приключение

Мы начнем с традиционного турецкого завтрака или просто с чашечки вкуснейшего местного кофе. Далее отправимся на поиски более «серьезной» еды. Любителям мяса я помогу найти лучшую шаверму в городе. А если вы предпочитаете рыбу, мы пойдем на рыбный рынок, где вам тут же ее приготовят. Как вариант — можем заглянуть в ресторан и попробовать рыбу в пергаменте, которую готовят на мангале. Или отведать жареную скумбрию в тонком лаваше у легендарного Емина.

Очаровательный и вкусный Кадыкёй

Вы посетите один из самых колоритных районов азиатской части Стамбула — Кадыкёй, знаменитый оживленными рынками, извилистыми улицами и яркими домами. Здесь вы сможете попробовать вкуснейшие мясные блюда, шоколадные десерты и лучшее мороженое в городе. А любителей вина ждет дегустация местных напитков!

Лучшие панорамы Стамбула

Стамбул знаменит не только потрясающей едой, но и прекрасными видами. Вы убедитесь в этом, поднявшись на холм Пьер Лоти, названный в честь одного моряка и писателя. А полюбоваться панорамой города с воды вам поможет небольшое путешествие на пароме из европейской части города в азиатскую. Я, в свою очередь, не дам вам заскучать и расскажу о Стамбуле времен Османской империи и о жизни современного государства. А также поделюсь ценными рекомендациями местного жителя.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях), еда и напитки. В среднем, дополнительные затраты на человека составят 45 евро
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Я с удовольствием скорректирую маршрут по вашим пожеланиям

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2040 туристов
Живу в Стамбуле с 2007 года и искренне влюблен в этот город. Наша команда — это объединение профессиональных лицензированных гидов, и мы официально представляем турфирму на Tripster. Мы работаем с душой и знанием дела, чтобы открыть вам настоящий Стамбул.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
2
3
3
2
1
2
Ирина
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!+6
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
Дмитрий невероятный человек и профессионал. сделал наш день сказочным и невероятно вкусным! вернусь обязательно!!!
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D
Понравилось абсолютно все. Очень интересные локации, о которых мало кто знает. Заказываем экскурсию с Дмитрием третий год подряд и каждый раз он открывает Стамбул с новой стороны. Отличные места, где можно попробовать традиционной турецкой и не только кухни. Кроме того Дмитрий отличный собеседник и приятный человек. Максимальные рекомендации.
Понравилось абсолютно все. Очень интересные локации, о которых мало кто знает. Заказываем экскурсию с Дмитрием третий
Понравилось абсолютно все. Очень интересные локации, о которых мало кто знает. Заказываем экскурсию с Дмитрием третий
Понравилось абсолютно все. Очень интересные локации, о которых мало кто знает. Заказываем экскурсию с Дмитрием третий
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A
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими яркими эмоциями, такими же яркими, как те места, которые мы увидели благодаря Саиду!
С широко
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раскрытыми ртами, ушами и глазами провели 6 часов мы с мужем и наши дети (9 и 12 лет). Рты закрывали только чтобы прожевать все те гастрономические сюрпризы, которые изысканно запланировал для нас Саид:)

На столько интересно, профессионально, увлекательно было организовано все путешествие, что не хотелось с ним прощаться ни нам, ни детям.

Образованный, начитанный, знающий, открытый молодой человек, говорящий свободно на нескольких языках. Город в его сопровождении открылся для нас с очень интересной и вкусной стороны.

Саид мог и хотел отвечать на любые вопросы и был готов подстроиться под наши желания маршрута (кораблик и пешком).

Хотим порекомендовать Саида каждому, кто хочет вспоминать о путешествии с улыбкой и благодарностью…

Спасибо, Саид, и до новых встреч!:)

Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими+2
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими
Только что вернулись с незабываемой экскурсии, которую провел нам Саид! По горячим следам хотим поделиться своими
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Л
Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной экскурсии, зря! Нашим гидом была Инга, благодаря ей мы закрыли все свои гештальты, а
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также покатались на трамвае и посетили классные значимые места в городе! погода была капризна, шел дождь, но нам это не помешало. Совет для тех, кто выберет для себя эту экскурсию: НЕ ЕШЬТЕ накануне или хотя бы НЕ завтракайте)) мы чуть не взорвались, пока все попробовали, оно того стоило

Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной
Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной
Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной
Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной
Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной
Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной
Однозначно Крутая экскурсия! Боялась, что будет не интересно, так как уже посетили основные места на обзорной
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О
Спасибо Саиду! В первый вечер в Стамбуле показал, рассказал и накормил меня с сыном отличным турецким фудстритом. Попробовали около десятка разных блюд, большинство из которых нам очень понравились. Вывалил на нас кучу информации, которая отлично зашла, вместе с местной кухней. Время прошло очень быстро и нам очень понравился этот вечер. Спасибо, Саид! Настоятельно рекомендуем данный тур!
Спасибо Саиду! В первый вечер в Стамбуле показал, рассказал и накормил меня с сыном отличным турецким
Спасибо Саиду! В первый вечер в Стамбуле показал, рассказал и накормил меня с сыном отличным турецким
Спасибо Саиду! В первый вечер в Стамбуле показал, рассказал и накормил меня с сыном отличным турецким
Спасибо Саиду! В первый вечер в Стамбуле показал, рассказал и накормил меня с сыном отличным турецким
Спасибо Саиду! В первый вечер в Стамбуле показал, рассказал и накормил меня с сыном отличным турецким
Спасибо Саиду! В первый вечер в Стамбуле показал, рассказал и накормил меня с сыном отличным турецким
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Мария
Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места, где можно вкусно и не дорого отведать местные блюда, учла все наши пожелания! Мы
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выпили вкуснейший кофе на Египетском рынка, отведали Балык Экмек (рыбу в лаваше) прямо на рыбном рынке, попробовали вкуснейшие турецкие супы, лепешки, кебаб, ну и конечно десерт кёнефе! Также нам рассказали интересные факты из истории, показали местный рынок и провели дегустацию турецкого вина, которое оказалось очень вкусным!!!

Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места,
Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места,
Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места,
Спасибо большое нашему гиду Гульнаре, которая открыла для нас вкус Стамбула! Показала интересные и колоритные места,
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