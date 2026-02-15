Стамбул - это не только история и культура, но и невероятная кухня. На гастрономическом туре гости смогут попробовать такие блюда, как "салеп", "кокореч" и "келе пача".Тур включает посещение рыбного рынка,

где можно насладиться свежей рыбой, а также дегустацию местных вин и десертов в районе Кадыкёй. Туристы также смогут подняться на холм Пьер Лоти и совершить поездку на пароме, чтобы увидеть город с воды. Это идеальная возможность познакомиться с настоящим вкусом Стамбула и его захватывающими видами

Описание экскурсии

Гастрономическое приключение

Мы начнем с традиционного турецкого завтрака или просто с чашечки вкуснейшего местного кофе. Далее отправимся на поиски более «серьезной» еды. Любителям мяса я помогу найти лучшую шаверму в городе. А если вы предпочитаете рыбу, мы пойдем на рыбный рынок, где вам тут же ее приготовят. Как вариант — можем заглянуть в ресторан и попробовать рыбу в пергаменте, которую готовят на мангале. Или отведать жареную скумбрию в тонком лаваше у легендарного Емина.

Очаровательный и вкусный Кадыкёй

Вы посетите один из самых колоритных районов азиатской части Стамбула — Кадыкёй, знаменитый оживленными рынками, извилистыми улицами и яркими домами. Здесь вы сможете попробовать вкуснейшие мясные блюда, шоколадные десерты и лучшее мороженое в городе. А любителей вина ждет дегустация местных напитков!

Лучшие панорамы Стамбула

Стамбул знаменит не только потрясающей едой, но и прекрасными видами. Вы убедитесь в этом, поднявшись на холм Пьер Лоти, названный в честь одного моряка и писателя. А полюбоваться панорамой города с воды вам поможет небольшое путешествие на пароме из европейской части города в азиатскую. Я, в свою очередь, не дам вам заскучать и расскажу о Стамбуле времен Османской империи и о жизни современного государства. А также поделюсь ценными рекомендациями местного жителя.

Организационные детали