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Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар

Откройте для себя Стамбул, каким его знают местные жители: красочные улочки, аутентичные особняки и уникальные вкусы ждут вас в этом путешествии
Путешествие по Стамбулу предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местных жителей. Начните с прогулки на пароме, чтобы насладиться видами на Босфор и резиденции султанов. В Ченгелкёе попробуйте местный стритфуд и оцените особняки, знакомые по турецким сериалам. Кузгунджук порадует антикварными лавками и разнообразием религиозных сооружений.

Завершите экскурсию в Ускюдаре, наслаждаясь шедеврами архитектора Синана и традиционными десертами с видом на Босфор
4.93
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка на пароме по Босфору
  • 🏡 Уникальные районы Стамбула
  • 🍢 Попробуйте местный стритфуд
  • 🏛 Шедевры архитектора Синана
  • ☕ Чай с видом на Босфор

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
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сен
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Лучшее время для экскурсии по районам Ченгелкей, Кузгунджук и Ускюдар - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, а туристический поток не так велик, что позволяет насладиться атмосферой города. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди или жару, всё равно можно насладиться красотой Стамбула, но стоит быть готовым к более экстремальным погодным условиям.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар
Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар
Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар
Ближайшие даты:
25
июн28
июн29
июн30
июн2
июл4
июл6
июл
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Босфорский пролив
  • Резиденции османских султанов
  • Особняки Ченгелкёя
  • Церкви и мечети Кузгунджука
  • Шедевры архитектора Синана

Описание экскурсии

Прогулка на пароме. Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь видами на самые дорогие особняки Босфорского пролива, увидите с воды резиденции османских султанов. Пока будем плыть, послушаете о прибрежных районах Стамбула.

Ченгелкёй — оживлённый приморский район с вековыми деревьями и очаровательными особняками. Вы увидите дома, в которых снимались популярные турецкие сериалы, попробуете мидии и необычный стритфуд в заведении, где едят турецкие актёры и знаменитости

Район Кузгунджук. Мы погуляем по красочным улочкам с цветными деревянными домами, антикварными лавками и уютными кафе. Это особенный район, где мирно соседствуют мечети и церкви разных конфессий. Здесь вы сможете насладиться самым вкусным кебабом в городе.

Район Ускюдар. Посмотрим на шедевры одного из самых известных османских архитекторов — Синана. И оценим традиционные турецкие десерты, попивая вкусный чай в местечке с красивым видом на Босфор.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает поездки на общественном транспорте: пароме и автобусах. Вам нужно иметь Istanbul Card с балансом 99 лир на человека. Одной картой могут пользоваться до 5 человек
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Чтобы всё попробовать, вам потребуется не менее 550 лир
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 9 лет
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников — подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Ольга)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Наталья)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Наталья)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Наталья)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Наталья)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Наталья)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Наталья)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Наталья)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Наталья)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Андрей)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Андрей)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Андрей)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Андрей)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Андрей)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Елена)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Елена)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Елена)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Елена)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Елена)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Елена)Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар (Любовь)
В
13 июн 2025
Чудесная прогулка! Милые районы
Азиатской части Стамбула. Познавательно и вкусно! Огромное спасибо гиду. Рекомендую.
Е
31 мая 2025
Нам очень понравилась гастрономическая экскурсия по улочкам Стамбула! Отдельная огромная благодарность нашему экскурсоводу Дерье – она настоящий профессионал!
Прогулка получилась интересной и живой. Дерья с любовью и знанием рассказывала о городе,
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культуре и, конечно же, кухне, и время пролетело незаметно. Мы увидели колоритные уголки, куда вряд ли попали бы сами.
Особенно хочу отметить, что нам было комфортно с нашим 5-летним ребенком! Дерья очень чутко это учитывала: темп прогулки был удобным, информация подавалась увлекательно и для маленького слушателя, а угощения пришлись ему по вкусу. Ребенок ни разу не заскучал и был в полном восторге!
Итог: идеальное сочетание познавательной экскурсии и гастрономического удовольствия! Очень рекомендуем эту экскурсию и Дерью как гида всем, кто хочет почувствовать настоящий вкус Стамбула, а том числе и семьям с детьми.
P.s. отдельное спасибо за фотографии и видео после экскурсии! ❤️

О
5 мая 2025
Все очень понравилось. Места, по которым водила Дерия, впечатлили колоритом и вкусной местной едой. Про каждое блюдо было подробно рассказано и показано в деталях как готовится.

Прогулка на пароме и индивидуальная экскурсия, это то, чего мы хотели с мужем.
Ольга
11 апр 2025
Дерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированный маршрут, очень аутентичные места и особенности национальной турецкой кухни с рассказом о них и дегустацией просто превосходно! Экскурсией остались очень довольны 🫶
Дерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированныйДерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированныйДерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированныйДерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированныйДерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированныйДерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированныйДерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированныйДерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированныйДерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированныйДерия очень приятная девушка, показала нам то, что сами бы мы никогда не нашли. Хорошо спланированный
Владимир
31 мар 2025
Экскурсия продуманная, интересная, не утомительная. Много интересного узнали, увидели и попробовали. Дерия - девушка позитивная, хороший рассказчик, ответственная и владеет вопросом. Неожиданным оказалось множество остановок для перекуса. Объелись так, что ходили уже с трудом. Совет тем, кто пойдет - не налегайте на кулинарию.))
М
28 мар 2025
Сегодня с семьей были на экскурсии «Стамбул на вкус: районы Ченгелкей, Кузгунджук, Ускюдар».
Наш гид Дерия очень интересно рассказывала о посещаемых районах, показывала интересные места, необычные улочки!
В каждом из районов мы посещали кафе и рестораны с национальными блюдами Турции. Остались и сыты и довольны!!!
Спасибо, Дерия!
Л
26 мар 2025
Нам в е очень понравилось!
Дерия очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы, лказала очень много интересных мест, в т. ч. кафе, сами не нашли бы
Наталья
17 мар 2025
9 марта были на экскурсии с Дерией в азиатской части Стамбула. В целом экскурсия прошла активно, без проволочек и задержек. Экскурсовод пришла вовремя. Правда экскурсия была скорее фуд-туром, так как мы в осномном ели. Из пожеланий-было бы здорово получить от экскурсовода побольше знаний о местности, исторических фактов.
9 марта были на экскурсии с Дерией в азиатской части Стамбула. В целом экскурсия прошла активно,9 марта были на экскурсии с Дерией в азиатской части Стамбула. В целом экскурсия прошла активно,9 марта были на экскурсии с Дерией в азиатской части Стамбула. В целом экскурсия прошла активно,9 марта были на экскурсии с Дерией в азиатской части Стамбула. В целом экскурсия прошла активно,9 марта были на экскурсии с Дерией в азиатской части Стамбула. В целом экскурсия прошла активно,9 марта были на экскурсии с Дерией в азиатской части Стамбула. В целом экскурсия прошла активно,9 марта были на экскурсии с Дерией в азиатской части Стамбула. В целом экскурсия прошла активно,9 марта были на экскурсии с Дерией в азиатской части Стамбула. В целом экскурсия прошла активно,
Дерия
Дерия
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв, рады, что экскурсия вам понравилась. У нас такая концепция тура, мы пробуем турецкие традиционные блюда в проверенных
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ресторанах, гуляем по красивым районам и слушаем рассказы о турецкой кухне, районах которые мы посещаем, культуре и о жизни турецкого народа. У нас не историческая экскурсия. Все, что возможно рассказать за ограниченное время экскурсии, мы рассказали.
Рекомендуем вам ознакамливаться с описаниями экскурсии и бронировать несколько экскурсий, чтобы получить больше информации. Всего доброго:)

А
2 мар 2025
Экскурсия понравилась. Время пролетело быстро, прошлись по трем районам азиатской части, изучая быт местных жителей.
А
20 фев 2025
Экскурсия отличная, хорошо, что есть такой сервис и такие люди, как Дерия, которые организуют и проводят такие замечательные прогулки.

Прогулялись по красивым местам, покушали в разных местах местную еду, послушали замечательные
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рассказы.

Даже пасмурная погода ни капли не повлияла на наши впечатления. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания и даже больше. Всем советую, а Дерии желаю открывать новое в Стамбуле, организовывать новые интересные экскурсии и делиться этим со всем желающими. И конечно же исполнить мечту в виде 3-х этажного домика в любимом районе Стамбула!

P.S. Пахлаву, которую посоветовала взять Дерия, дома никого не оставила равнодушными. Теперь думают, где достать, так как уже закончилась.

Обязательно приедем еще и снова встретимся с Дерией на новой экскурсии!

Экскурсия отличная, хорошо, что есть такой сервис и такие люди, как Дерия, которые организуют и проводят такие замечательные прогулки.Экскурсия отличная, хорошо, что есть такой сервис и такие люди, как Дерия, которые организуют и проводят такие замечательные прогулки.Экскурсия отличная, хорошо, что есть такой сервис и такие люди, как Дерия, которые организуют и проводят такие замечательные прогулки.Экскурсия отличная, хорошо, что есть такой сервис и такие люди, как Дерия, которые организуют и проводят такие замечательные прогулки.Экскурсия отличная, хорошо, что есть такой сервис и такие люди, как Дерия, которые организуют и проводят такие замечательные прогулки.
В
7 фев 2025
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, районы красивые и интересные. Гид Дерия, очень внимательная, все показала, рассказала, красиво сфотографировала, чтобы на память остались фрагменты для нас! Много вкусного попробовали! Узнали Турцию с разных сторон! Благодарим!
Е
28 дек 2024
Дерия - приятная в общении девушка, прекрасно знает Турцию и культуру этой страны, влюблена в Стамбул и готова раскрывать все его оттенки своим гостям. Азиатский Стамбул - это совсем иной мир, атмосферный и колоритный. Кухня в этой части города необычная и потрясающая. Благодарим Дерию за этот удивительный тур с кулинарными изысками. Особенно приятно было получить в конце вкусный презент)
Дерия - приятная в общении девушка, прекрасно знает Турцию и культуру этой страны, влюблена в СтамбулДерия - приятная в общении девушка, прекрасно знает Турцию и культуру этой страны, влюблена в СтамбулДерия - приятная в общении девушка, прекрасно знает Турцию и культуру этой страны, влюблена в СтамбулДерия - приятная в общении девушка, прекрасно знает Турцию и культуру этой страны, влюблена в СтамбулДерия - приятная в общении девушка, прекрасно знает Турцию и культуру этой страны, влюблена в СтамбулДерия - приятная в общении девушка, прекрасно знает Турцию и культуру этой страны, влюблена в Стамбул
А
26 дек 2024
Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, любовались красивыми видами, посетили милые ресторанчики, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, все было очень вкусно и по доступным ценам, гид рассказала и показала красочные не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Стамбул!
Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, любовались красивыми видами, посетили милыеОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, любовались красивыми видами, посетили милыеОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, любовались красивыми видами, посетили милые
К
24 дек 2024
Дерия отличный гид!
Все очень понравилось, познакомила нас с Азиатской частью города, попробовали очень вкусную местную кухню, понравились заведения которые мы посетили, прогулялись по интересным и красочным местам. Спасибо за экскурсию, это было незабываемо, будем вас рекомендовать!
Дерия отличный гид!
В
22 дек 2024
Мне ооочень понравилась экскурсия и Дерия, очень приятная девушка! 😊
Вряд ли без этой экскурсии самостоятельно добралась до этой части Стамбула. Было очень вкусно, информативно и познавательно👍
Всем рекомендую и благодарю Дерию
Мне ооочень понравилась экскурсия и Дерия, очень приятная девушка! 😊

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