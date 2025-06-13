Завершите экскурсию в Ускюдаре, наслаждаясь шедеврами архитектора Синана и традиционными десертами с видом на Босфор
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка на пароме по Босфору
- 🏡 Уникальные районы Стамбула
- 🍢 Попробуйте местный стритфуд
- 🏛 Шедевры архитектора Синана
- ☕ Чай с видом на Босфор
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Босфорский пролив
- Резиденции османских султанов
- Особняки Ченгелкёя
- Церкви и мечети Кузгунджука
- Шедевры архитектора Синана
Описание экскурсии
Прогулка на пароме. Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь видами на самые дорогие особняки Босфорского пролива, увидите с воды резиденции османских султанов. Пока будем плыть, послушаете о прибрежных районах Стамбула.
Ченгелкёй — оживлённый приморский район с вековыми деревьями и очаровательными особняками. Вы увидите дома, в которых снимались популярные турецкие сериалы, попробуете мидии и необычный стритфуд в заведении, где едят турецкие актёры и знаменитости
Район Кузгунджук. Мы погуляем по красочным улочкам с цветными деревянными домами, антикварными лавками и уютными кафе. Это особенный район, где мирно соседствуют мечети и церкви разных конфессий. Здесь вы сможете насладиться самым вкусным кебабом в городе.
Район Ускюдар. Посмотрим на шедевры одного из самых известных османских архитекторов — Синана. И оценим традиционные турецкие десерты, попивая вкусный чай в местечке с красивым видом на Босфор.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает поездки на общественном транспорте: пароме и автобусах. Вам нужно иметь Istanbul Card с балансом 99 лир на человека. Одной картой могут пользоваться до 5 человек
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Чтобы всё попробовать, вам потребуется не менее 550 лир
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 9 лет
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Азиатской части Стамбула. Познавательно и вкусно! Огромное спасибо гиду. Рекомендую.
Прогулка получилась интересной и живой. Дерья с любовью и знанием рассказывала о городе,
Прогулка на пароме и индивидуальная экскурсия, это то, чего мы хотели с мужем.
Наш гид Дерия очень интересно рассказывала о посещаемых районах, показывала интересные места, необычные улочки!
В каждом из районов мы посещали кафе и рестораны с национальными блюдами Турции. Остались и сыты и довольны!!!
Спасибо, Дерия!
Дерия очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы, лказала очень много интересных мест, в т. ч. кафе, сами не нашли бы
Прогулялись по красивым местам, покушали в разных местах местную еду, послушали замечательные
Все очень понравилось, познакомила нас с Азиатской частью города, попробовали очень вкусную местную кухню, понравились заведения которые мы посетили, прогулялись по интересным и красочным местам. Спасибо за экскурсию, это было незабываемо, будем вас рекомендовать!
Вряд ли без этой экскурсии самостоятельно добралась до этой части Стамбула. Было очень вкусно, информативно и познавательно👍
Всем рекомендую и благодарю Дерию