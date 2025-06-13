Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии по районам Ченгелкей, Кузгунджук и Ускюдар - май, июнь и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, а туристический поток не так велик, что позволяет насладиться атмосферой города. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди или жару, всё равно можно насладиться красотой Стамбула, но стоит быть готовым к более экстремальным погодным условиям.

Путешествие по Стамбулу предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местных жителей. Начните с прогулки на пароме, чтобы насладиться видами на Босфор и резиденции султанов. В Ченгелкёе попробуйте местный стритфуд и оцените особняки, знакомые по турецким сериалам. Кузгунджук порадует антикварными лавками и разнообразием религиозных сооружений. Завершите экскурсию в Ускюдаре, наслаждаясь шедеврами архитектора Синана и традиционными десертами с видом на Босфор

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Описание экскурсии

Прогулка на пароме. Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь видами на самые дорогие особняки Босфорского пролива, увидите с воды резиденции османских султанов. Пока будем плыть, послушаете о прибрежных районах Стамбула.

Ченгелкёй — оживлённый приморский район с вековыми деревьями и очаровательными особняками. Вы увидите дома, в которых снимались популярные турецкие сериалы, попробуете мидии и необычный стритфуд в заведении, где едят турецкие актёры и знаменитости

Район Кузгунджук. Мы погуляем по красочным улочкам с цветными деревянными домами, антикварными лавками и уютными кафе. Это особенный район, где мирно соседствуют мечети и церкви разных конфессий. Здесь вы сможете насладиться самым вкусным кебабом в городе.

Район Ускюдар. Посмотрим на шедевры одного из самых известных османских архитекторов — Синана. И оценим традиционные турецкие десерты, попивая вкусный чай в местечке с красивым видом на Босфор.

Организационные детали