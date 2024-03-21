Исследуйте Музей истории собора Святой Софии, который обязателен для посещения в Стамбуле любителям истории, технологий, культуры и искусства. Оцените красоту собора в высокотехнологичном цифровом музее, где прошлое встречается с будущим. Также вы сможете осмотреть уникальные артефакты.

Описание билета

Откройте для себя захватывающую историю собора Святой Софии в Музее истории, где очарование прошлого сочетается с технологиями будущего. Погрузитесь в красоту и сложность этой важной достопримечательности с помощью нашего цифрового музея. С единым билетом вы можете легко перейти в наш сопутствующий музей, где представлены уникальные артефакты из собора Святой Софии. Не упустите шанс открыть для себя богатство истории в самом сердце Стамбула. Наслаждайтесь возможностью прохода в музей без очереди и вашим личным интерактивным аудиогидом. Важная информация: Обратите внимание: билет в музей не дает право прохода в сам собор Святой Софии.