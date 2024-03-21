Исследуйте Музей истории собора Святой Софии, который обязателен для посещения в Стамбуле любителям истории, технологий, культуры и искусства. Оцените красоту собора в высокотехнологичном цифровом музее, где прошлое встречается с будущим. Также вы сможете осмотреть уникальные артефакты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание билета
Откройте для себя захватывающую историю собора Святой Софии в Музее истории, где очарование прошлого сочетается с технологиями будущего. Погрузитесь в красоту и сложность этой важной достопримечательности с помощью нашего цифрового музея. С единым билетом вы можете легко перейти в наш сопутствующий музей, где представлены уникальные артефакты из собора Святой Софии. Не упустите шанс открыть для себя богатство истории в самом сердце Стамбула. Наслаждайтесь возможностью прохода в музей без очереди и вашим личным интерактивным аудиогидом. Важная информация: Обратите внимание: билет в музей не дает право прохода в сам собор Святой Софии.
Время работы: 09:00 - 19:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Гарнитуры (аудиогид на 23 языках)
Место начала и завершения?
Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
Когда и как рано покупать?
Когда: Время работы: 09:00 - 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
21 мар 2024
Это билет в музей, собор Святой Софии в него не входит. Будьте осторожны: вход с ребенком запрещен, коляски запрещены. Так что для семьи с маленькими детьми не подходит, если только родители не посещают это место по очереди.
О
Олег
24 фев 2024
Потрясающе, с объяснением гида по истории c его уникальной точки зрения.
М
Марина
20 фев 2024
Увлекательный опыт перенесет вас назад во времени. Приветливый и добрый персонал, особенно хотелось бы поблагодарить Хазал, нашего гида, сопровождавшего нас по маршруту, за гостеприимство.
Р
Рената
8 фев 2024
Очень хорошо. Нам нужны такие музеи. Мой ребенок был ошеломлен.
м
михаил
6 фев 2024
Завораживающий опыт. Экспонаты прекрасно передают величие собора Святой Софии, сочетая глубокие исторические знания с потрясающими визуальными эффектами. Я погрузился в историю и искусство. Рекомендую.
О
Ольга
4 фев 2024
Круто!! Очень рекомендую посетить, если вы находитесь в Стамбуле! Но лучше сделать это до посещения собора Святой Софии. Место спроектировано на таком высоком уровне, с современными мультимедийными технологиями, которые доносят информацию уникальным способом. Берите с собой детей, им тоже обязательно понравится
Р
Регина
3 фев 2024
Впечатляюще. Музыка и визуальные эффекты были очень информативными и запоминающимися. Определенно рекомендую.
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