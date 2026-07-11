Чем может удивить центр Стамбула искушённого путешественника? Как насчёт маленьких очередей возле собора Святой Софии или отсутствия толп туристов в Цистерне Базилика? Скажете: невозможно! Но в сумерках Стамбул живёт иначе, и вы сможете не только свободно посетить его самые известные локации, но и увидеть их в новом свете.
Описание экскурсии
- Площадь Ипподром — исторический центр Стамбула. Здесь мы осмотрим обелиск Константина, Немецкий фонтан, Змеиную колонну и Египетскии обелиск. Поговорим о том, чем интересны и важны эти локации.
- Айя-София (снаружи и внутри) — шедевр архитектуры и главная достопримечательность города. Вы узнаете о рекордных сроках постройки и о том, с какими трудностями столкнулись архитекторы и правивший тогда Юстиниан при возведении храма.
- Цистерна Базилика — водохранилище, построенное во времена Юстиниана для обеспечения питьевой водой всех жителей Константинополя. Цистерна стала одним из самых посещаемых мест Стамбула после того, как здесь был снят фильм «Из России с любовью».
Организационные детали
- Для посещения Айя-Софии женщинам нужно взять с собой головной убор
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- вход в Цистерну: с 9:00 до 18:30 — 2250 лир за чел., с 19:30 до 23:50 —3000 лир за чел., билет без очереди — с доплатой 100 лир за чел.
- вход в Айя-Софию — €25 за чел., билет без очереди — с доплатой €3
Актуальная стоимость определяется по тарифу, действующему на момент покупки.
в понедельник, вторник и среду в 10:00, 13:15 и 15:30, в четверг в 10:00, 13:00 и 15:30, в пятницу в 13:30 и 15:30, в субботу в 10:00, 13:30 и 15:30, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€77
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:00, 13:15 и 15:30, в четверг в 10:00, 13:00 и 15:30, в пятницу в 13:30 и 15:30, в субботу в 10:00, 13:30 и 15:30, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5473 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
В Стамбуле уже не первый раз, решили обновить воспоминания и посетили сегодня Айя София и Цистерна Базилика вместе с гидом Болубеем. Очень остались довольны, получили большой объем информации, все было емко, при этом абсолютно ненапряжно, все самое важное наш гид нам рассказал. рекомендую к посещению!
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О
Экскурсия очень понравилась. Интересный рассказ и много исторических фактов, о которых было полезно узнать, чтобы ощутить значимость места как для современного человека, так и для наших предшественников.
Спасибо нашему гиду Борису! Однозначно рекомендую!
Спасибо нашему гиду Борису! Однозначно рекомендую!
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Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида Атаджана. Идеальный выбор для вдумчивого путешественника, стремящегося к глубокому пониманию, а не к поверхностному осмотру. Его профессионализм и приятная манера ведения экскурсии делают знакомство с историей Стамбула легким, осмысленным и по-настоящему приятным
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А
хорошая экскурсия. рекомендую. рассказал много интересного и необычного о Софии. показал нюансы.
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G
Timur was a fantastic very knowledgeable and happy to accommodate every need and answer any question. Highly recommended.
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Внезапная пересадка в Стамбуле обернулась для меня увлекательным путешествием.
До экскурсии мне помогли организовать трансфер и все время были на связи, спасибо за заботу и помощь.
Несмотря на то, что я опоздала
До экскурсии мне помогли организовать трансфер и все время были на связи, спасибо за заботу и помощь.
Несмотря на то, что я опоздала
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