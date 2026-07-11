Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:00, 13:15 и 15:30, в четверг в 10:00, 13:00 и 15:30, в пятницу в 13:30 и 15:30, в субботу в 10:00, 13:30 и 15:30, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала