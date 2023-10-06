Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика

Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней

5
2 отзыва
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Чем может удивить центр Стамбула искушённого путешественника? Как насчёт маленьких очередей возле собора Святой Софии или отсутствия толп туристов в Цистерне Базилика? Скажете: невозможно! Но в сумерках Стамбул живёт иначе, и вы сможете не только свободно посетить его самые известные локации, но и увидеть их в новом свете — по-вечернему загадочном.
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Вечерняя прогулка по Стамбулу в мини-группе: Айя-София и Цистерна Базилика
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Площадь Ипподром — исторический центр Стамбула. Здесь мы осмотрим обелиск Константина, Немецкий фонтан, Змеиную колонну и Египетскии обелиск. Поговорим о том, чем интересны и важны эти локации.
  • Айя-София (снаружи и внутри) — шедевр архитектуры и главная достопримечательность города. Вы узнаете о рекордных сроках постройки и о том, с какими трудностями столкнулись архитекторы и правивший тогда Юстиниан при возведении храма.
  • Цистерна Базилика — водохранилище, построенное во времена Юстиниана для обеспечения питьевой водой всех жителей Константинополя. Цистерна стала одним из самых посещаемых мест Стамбула после того, как здесь был снят фильм «Из России с любовью».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Для посещения Айя-Софии женщинам нужно взять с собой головной убор.
  • Дополнительно оплачивается вход в Цистерну — 650 лир с человека.

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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Nataliia
6 окт 2023
Мы провели 2 часа с прекрасным гидом Али. Увлекательно, с юмором и подходит для любого возраста. Очень рекомендую
С
2 окт 2023
Хотим поблагодарить Али. Была познавательная и полезная экскурсия. Узнали много фактов, которые сложно найти самому или не найти вообще.
Рекомендуем вам обязательно!

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