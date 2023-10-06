Рассмотреть красоту главных достопримечательностей в сиянии ночных огней
Чем может удивить центр Стамбула искушённого путешественника? Как насчёт маленьких очередей возле собора Святой Софии или отсутствия толп туристов в Цистерне Базилика? Скажете: невозможно! Но в сумерках Стамбул живёт иначе, и вы сможете не только свободно посетить его самые известные локации, но и увидеть их в новом свете — по-вечернему загадочном.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Площадь Ипподром — исторический центр Стамбула. Здесь мы осмотрим обелиск Константина, Немецкий фонтан, Змеиную колонну и Египетскии обелиск. Поговорим о том, чем интересны и важны эти локации.
- Айя-София (снаружи и внутри) — шедевр архитектуры и главная достопримечательность города. Вы узнаете о рекордных сроках постройки и о том, с какими трудностями столкнулись архитекторы и правивший тогда Юстиниан при возведении храма.
- Цистерна Базилика — водохранилище, построенное во времена Юстиниана для обеспечения питьевой водой всех жителей Константинополя. Цистерна стала одним из самых посещаемых мест Стамбула после того, как здесь был снят фильм «Из России с любовью».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Для посещения Айя-Софии женщинам нужно взять с собой головной убор.
- Дополнительно оплачивается вход в Цистерну — 650 лир с человека.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ипподром
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1979 туристов
В Стамбуле каждый момент — это возможность для новых впечатлений и незабываемых воспоминаний. Это невероятный, прекрасный город и я не перестаю им восхищаться каждый день. Стамбул один из самых посещаемых городов в мире и, первую очередь, в туристических целях. Я работаю гидом более 20 лет и представляю агентство, в котором работают профессиональные и влюблённые в свою работу и в Турцию гиды. Я собрал команду лучших русскоговорящих гидов. Каждый из них имеет стаж работы не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию Министерства туризма и культуры. Каждый из нас любит Стамбул всем сердцем и влюбляет туристов в него без остатка. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с нами Вам точно не будет скучно. Одним словом, мы сделаем все, чтобы Стамбул действительно Вам понравился! Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для Вас душу Стамбула. Вы увидите самые красивые дворцы, улицы, парки и самые колоритные рынки. С нами вы узнаете не только историю города, но и что такое, например, настоящая турецкая кухня. Вы узнаете о наших традициях, устоях, менталитете, о том как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям туристов и учитываем все запросы, поэтому мы всегда можем подготовить и провести для Вас экскурсию, которая будет максимально учитывать именно ваши интересы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Nataliia
6 окт 2023
Мы провели 2 часа с прекрасным гидом Али. Увлекательно, с юмором и подходит для любого возраста. Очень рекомендую
С
Светлана
2 окт 2023
Хотим поблагодарить Али. Была познавательная и полезная экскурсия. Узнали много фактов, которые сложно найти самому или не найти вообще.
Рекомендуем вам обязательно!
Рекомендуем вам обязательно!
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