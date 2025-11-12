читать дальше

мы по факту все бегом и бегом шли. Хотели после экскурсии зайти в кафе, но все закрывалось. Там очень много где можно погулять, посидеть посмотреть на красоту. Считаю что для такой экскурсии необходимо закладывать 2,5 -3 часа и плюс еще время чтобы самим погулять с учетом того что интересно послушать кто тут жил. Информации было мало, много повторял. Дворец сам красивым очень, шикарная территория. Также не понравились шутки про жен.