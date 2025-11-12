Среди архитектурных шедевров в традиционных турецких стилях в Стамбуле есть одна очень нетипичная достопримечательность — дворец Долмабахче.
Величественный ансамбль в стиле барокко протянулся на 600 метров вдоль побережья Босфора — заглянем внутрь, чтобы полюбоваться роскошными интерьерами и узнать больше о запутанных судьбах султанов.
Описание экскурсии
Мы посетим дворец Долмабахче — и вы:
- Узнаете, сколько османских правителей здесь проживало
- Рассмотрите интересные детали в стиле французского Версаля
- Побываете в комнатах гарема
- Увидите полотна Айвазовского
- Выясните, как Османскую империю сменила Турецкая Республика
А ещё мы покажем вам самые красивые локации для фото и обратим внимание на скрытые детали.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет во дворец — 1800 лир за чел. Детям до 6 лет бесплатно (возьмите подтверждающие документы)
- С нами вы проходите во дворец без очереди
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джесим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1068 туристов
С 2022 года провожу увлекательные экскурсии для русскоязычных гостей по Стамбулу. В моём арсенале есть экскурсии с известными личностями из разных стран. Вместе с моей командой лицензированных гидов я с радостью
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
12 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично, практически были одни во дворце. Гид Джесим интересно рассказал историю дворца. Однозначно рекомендуем к посещению!
ю
юлия
10 окт 2025
Торопился очень, не структурировано. Все бегом бегом. Во время экскурсии несколько раз отвечал по телефону. Экскурсия у нас началась в 15 часов - а дворец закрывался около 17:00, то есть
Джесим
Ответ организатора:
Добрый день,Юлия!
Мне очень жаль что экскурсия вас разочаровала. Учтём ваши пожелания что бы улучшить сервис.
S
Svetlana
3 авг 2025
Экскурсия с гидом Али во дворец Долмабахче оставила неизгладимое впечатление! Али — настоящий профессионал, который не только глубоко знает историю Османской империи, но и умеет подать информацию увлекательно и с
Входит в следующие категории Стамбула
