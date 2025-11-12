Мои заказы

Долмабахче - турецкий Версаль

Гарем, Айвазовский и закат империи
Среди архитектурных шедевров в традиционных турецких стилях в Стамбуле есть одна очень нетипичная достопримечательность — дворец Долмабахче.

Величественный ансамбль в стиле барокко протянулся на 600 метров вдоль побережья Босфора — заглянем внутрь, чтобы полюбоваться роскошными интерьерами и узнать больше о запутанных судьбах султанов.
4.4
3 отзыва
Долмабахче - турецкий Версаль© Джесим
Долмабахче - турецкий Версаль© Джесим
Долмабахче - турецкий Версаль© Джесим

Описание экскурсии

Мы посетим дворец Долмабахче — и вы:

  • Узнаете, сколько османских правителей здесь проживало
  • Рассмотрите интересные детали в стиле французского Версаля
  • Побываете в комнатах гарема
  • Увидите полотна Айвазовского
  • Выясните, как Османскую империю сменила Турецкая Республика

А ещё мы покажем вам самые красивые локации для фото и обратим внимание на скрытые детали.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет во дворец — 1800 лир за чел. Детям до 6 лет бесплатно (возьмите подтверждающие документы)
  • С нами вы проходите во дворец без очереди
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джесим
Джесим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1068 туристов
С 2022 года провожу увлекательные экскурсии для русскоязычных гостей по Стамбулу. В моём арсенале есть экскурсии с известными личностями из разных стран. Вместе с моей командой лицензированных гидов я с радостью
читать дальше

познакомлю вас с удивительной красотой, настоящими традициями и историей Турции. Уверен, благодаря нашим экскурсиям вы полюбите Стамбул так же, как любим её мы! При встрече расскажу вам о секретах и интересных фактах мест, в которых мы будем.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
О
Олеся
12 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично, практически были одни во дворце. Гид Джесим интересно рассказал историю дворца. Однозначно рекомендуем к посещению!
Экскурсия прошла отлично, практически были одни во дворце. Гид Джесим интересно рассказал историю дворца. Однозначно рекомендуем к посещению!Экскурсия прошла отлично, практически были одни во дворце. Гид Джесим интересно рассказал историю дворца. Однозначно рекомендуем к посещению!Экскурсия прошла отлично, практически были одни во дворце. Гид Джесим интересно рассказал историю дворца. Однозначно рекомендуем к посещению!Экскурсия прошла отлично, практически были одни во дворце. Гид Джесим интересно рассказал историю дворца. Однозначно рекомендуем к посещению!Экскурсия прошла отлично, практически были одни во дворце. Гид Джесим интересно рассказал историю дворца. Однозначно рекомендуем к посещению!
ю
юлия
10 окт 2025
Торопился очень, не структурировано. Все бегом бегом. Во время экскурсии несколько раз отвечал по телефону. Экскурсия у нас началась в 15 часов - а дворец закрывался около 17:00, то есть
читать дальше

мы по факту все бегом и бегом шли. Хотели после экскурсии зайти в кафе, но все закрывалось. Там очень много где можно погулять, посидеть посмотреть на красоту. Считаю что для такой экскурсии необходимо закладывать 2,5 -3 часа и плюс еще время чтобы самим погулять с учетом того что интересно послушать кто тут жил. Информации было мало, много повторял. Дворец сам красивым очень, шикарная территория. Также не понравились шутки про жен.

Джесим
Джесим
Ответ организатора:
Добрый день,Юлия!
Мне очень жаль что экскурсия вас разочаровала. Учтём ваши пожелания что бы улучшить сервис.
Дворец закрывается в 18:00 и мы
читать дальше

до последнего были во дворце.
Тайминг экскурсии 3 часа,которые и были проведены с гостями,рассказами о дворце.
Кафе во дворце закрываются раньше чем сам дворец на что мы повлиять не можем.
Есть эта же экскурсия но с утра,если гости планируют остаться после экскурсии во дворце они обычно бранируют на ранее время.

S
Svetlana
3 авг 2025
Экскурсия с гидом Али во дворец Долмабахче оставила неизгладимое впечатление! Али — настоящий профессионал, который не только глубоко знает историю Османской империи, но и умеет подать информацию увлекательно и с
читать дальше

юмором. Али подробно объяснил, как строился дворец, почему султан Абдул-Меджид I выбрал европейский стиль, и как Долмабахче стал символом упадка империи. Его истории о гареме, подарке королевы Виктории (хрустальная люстра весом 4,5 тонны!) и жизни Ататюрка были особенно интересны.
Мы не стояли в очередях. Гид заранее купил билеты.

Экскурсия с гидом Али во дворец Долмабахче оставила неизгладимое впечатление! Али — настоящий профессионал, который неЭкскурсия с гидом Али во дворец Долмабахче оставила неизгладимое впечатление! Али — настоящий профессионал, который неЭкскурсия с гидом Али во дворец Долмабахче оставила неизгладимое впечатление! Али — настоящий профессионал, который неЭкскурсия с гидом Али во дворец Долмабахче оставила неизгладимое впечатление! Али — настоящий профессионал, который неЭкскурсия с гидом Али во дворец Долмабахче оставила неизгладимое впечатление! Али — настоящий профессионал, который неЭкскурсия с гидом Али во дворец Долмабахче оставила неизгладимое впечатление! Али — настоящий профессионал, который неЭкскурсия с гидом Али во дворец Долмабахче оставила неизгладимое впечатление! Али — настоящий профессионал, который не

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Во дворец Долмабахче - с гидом-историком
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Во дворец Долмабахче - с гидом-историком
Узнать о прошлом страны в роскошных интерьерах и среди картин
Начало: У дворца Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45 и 15:00
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€39 за человека
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Пешая
4 часа
214 отзывов
Билеты
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Посетить турецкий Версаль (без очередей) и познакомиться с самой атмосферной улицей города
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€50 за билет
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: У дворца Долмабахче
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле