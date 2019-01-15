Два лица Стамбула. Балат и Фенер

Лучшее время для прогулки по Балату и Фенеру - сентябрь и ноябрь. В это время в Стамбуле комфортная температура, и меньше туристов, что позволяет насладиться атмосферой районов. В апреле, мае и октябре также приятно гулять, но может быть больше людей. В остальные месяцы, хотя и возможно посетить, стоит учитывать жару летом и прохладу зимой, что может повлиять на комфорт прогулки.

Старинные районы Балат и Фенер в Стамбуле - это две грани города, которые по-своему самобытны и похожи. Здесь можно ощутить настоящий характер Стамбула, его историю и колорит.Увидите разноцветные дома с

резными ставнями, антикварный рынок и памятники византийской архитектуры. Прогулка по улочкам, посещение хамама, греческой школы и местных особняков - всё это позволит вам перенестись на сотни лет назад и понять жизненный уклад старого Стамбула

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или €55 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Прочувствовать колорит настоящего Стамбула

Прогулка начнется с морского путешествия вдоль залива Золотой Рог — вы покормите чаек и полюбуетесь силуэтами города. А после будем гулять по извилистым улочкам Балата и Фенера, рассматривая развешанное белье, делая интересные фотографии и размышляя о том, кто раньше был владельцем этих разноцветных домов с резными ставнями. Вы услышите истории, скрывающиеся за старинными фасадами, заглянете на антикварный рынок, а если повезет — даже поучаствуете в настоящем аукционе раритетных вещиц. Мы пройдем к одному из древнейших действующих хамамов, построенному легендарным Синаном, найдем на фасаде Греческого Патриархата масонские символы, рассмотрим местные особняки и греческую школу. А по пути будем останавливаться, чтобы выпить турецкий кофе и заглянуть в исторические пекарни, аптеки, дворы и другие места «для своих».

Традиции и жизненный уклад районов Балат и Фенер

Прогуливаясь по самобытным районам, вы увидите размеренную жизнь Стамбула без суеты и лоска туристических кварталов, погрузитесь в атмосферу книг Орхана Памука и познакомитесь с традициями и повседневными привычками местных жителей. Кроме того, Балат и Фенер — это место религиозной толерантности, где рядом стоят синагоги, церкви и мечети. Я расскажу, как на протяжении веков здесь мирно соседствовали представители разных религий и диаспор: греки, армяне, евреи и турки.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые любят исследовать колоритные уголки города и его необычные маршруты.

Организационные детали

До районов Фенер и Балат мы поедем на трамвае, стоимость проезда оплачивается дополнительно.