Два лица Стамбула. Балат и Фенер

Откройте для себя самобытные районы Балат и Фенер, прогуливаясь по их улочкам и наслаждаясь уникальной атмосферой старого Стамбула
Старинные районы Балат и Фенер в Стамбуле - это две грани города, которые по-своему самобытны и похожи. Здесь можно ощутить настоящий характер Стамбула, его историю и колорит.
Увидите разноцветные дома с
резными ставнями, антикварный рынок и памятники византийской архитектуры.
Прогулка по улочкам, посещение хамама, греческой школы и местных особняков - всё это позволит вам перенестись на сотни лет назад и понять жизненный уклад старого Стамбула
Лучшее время для посещения
Лучшее время для прогулки по Балату и Фенеру - сентябрь и ноябрь. В это время в Стамбуле комфортная температура, и меньше туристов, что позволяет насладиться атмосферой районов. В апреле, мае и октябре также приятно гулять, но может быть больше людей. В остальные месяцы, хотя и возможно посетить, стоит учитывать жару летом и прохладу зимой, что может повлиять на комфорт прогулки.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
Греческий Патриархат
Византийские памятники
Древнейший хамам
Описание экскурсии
Прочувствовать колорит настоящего Стамбула
Прогулка начнется с морского путешествия вдоль залива Золотой Рог — вы покормите чаек и полюбуетесь силуэтами города. А после будем гулять по извилистым улочкам Балата и Фенера, рассматривая развешанное белье, делая интересные фотографии и размышляя о том, кто раньше был владельцем этих разноцветных домов с резными ставнями. Вы услышите истории, скрывающиеся за старинными фасадами, заглянете на антикварный рынок, а если повезет — даже поучаствуете в настоящем аукционе раритетных вещиц. Мы пройдем к одному из древнейших действующих хамамов, построенному легендарным Синаном, найдем на фасаде Греческого Патриархата масонские символы, рассмотрим местные особняки и греческую школу. А по пути будем останавливаться, чтобы выпить турецкий кофе и заглянуть в исторические пекарни, аптеки, дворы и другие места «для своих».
Традиции и жизненный уклад районов Балат и Фенер
Прогуливаясь по самобытным районам, вы увидите размеренную жизнь Стамбула без суеты и лоска туристических кварталов, погрузитесь в атмосферу книг Орхана Памука и познакомитесь с традициями и повседневными привычками местных жителей. Кроме того, Балат и Фенер — это место религиозной толерантности, где рядом стоят синагоги, церкви и мечети. Я расскажу, как на протяжении веков здесь мирно соседствовали представители разных религий и диаспор: греки, армяне, евреи и турки.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые любят исследовать колоритные уголки города и его необычные маршруты.
Организационные детали
До районов Фенер и Балат мы поедем на трамвае, стоимость проезда оплачивается дополнительно.
Оксана — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 143 туристов
Мерхаба! Меня зовут Оксана, я профессиональный гид, специалист по сладкой соли Босфора, знаток исторических скандалов, интриг и расследований и ваш проводник на семи холмах Стамбула.
Жадно коллекционирую смешные и страшные истории,
вывожу на чистую воду шпионов, копаюсь в генеалогии византийских императоров и османских султанов и вовлекаю моих гостей в увлекательные приключения. Помогу вам увидеть этот волшебный город сердцем и научу «keyif» — турецкому искусству наслаждения моментом.
Е
Екатерина
15 янв 2019
Хочется еще раз сказать огромное спасибо Ярославе за отличную экскурсию! У нас получился эксклюзивный вариант вечерней экскурсии из-за позднего прилета. Несмотря на то, что многие локации в это время были
уже закрыты, Ярославе удалось показать нам Балат и Фенер во всей их красе и рассказать многое о Турции и Стамбуле в целом. Получилось очень информативно, познавательно и красиво! А от вида на вечерний Стамбул со смотровой площадки до сих пор дух захватывает. Всем рекомендую!!! Ярослава, также отдельное Вам спасибо за советы по поводу города: очень пригодилось и еще пригодится в будущем, т. к. я планирую вернуться в Стамбул! Это восхитительный город, где у меня появился свой любимый район - Балат!
А
Альфия
5 янв 2019
Мы были на экскурсии 4 января, и нам очень понравилось. Балат и Фенер поразили нас своей атмосферой, красотой архитектуры. Эти районы идеальны для пеших прогулок, хочется постоянно останавливаться, чтобы полюбоваться
и сделать красивые фотографии. Экскурсию проводили Ярослава и Оксана, очень приятные и образованные девушки, по рассказам которых чувствовалась их любовь к Стамбулу. Ярослава и Оксана не только поведали нам историю районов Балат и Фенер, но и рассказали о современной жизни стамбульцев, а после экскурсии посоветовали куда нам сходить в оставшиеся дни в городе. Очень рекомендую всем эту экскурсию!
Р
Рауя
3 янв 2019
Это был чудесный, полный ярких впечатлений и эмоций день! Девочки устроили нам отличную прогулку. Мы увидели Стамбул с совершенно неожиданной стороны. Хочется отметить широкий кругозор и хорошие знания истории. Девочки дополняли друг друга очень гармонично. Эту экскурсию советую теперь всем своим друзьям! Благодаря этой прогулке я влюбилась в Стамбул!
с
светлана
17 окт 2018
Экскурсию нам провели Оксана и Ярослава. Это очень приятные люди, влюбленные в свою профессию. К своему делу они относятся не формально. Чувствуются и глубокие знания по истории страны и любовь
к стране и местам по которым мы путешествовали. Общение с ними доставило нам истинное удовольствие, что немало важно при общении с гидом. Нас глубоко удивила история про этих гидов, написанная в одном из отзывов, где описывается какой то инцидент с покупкой кофе. И при предварительном прочтении вся эта история показалась глупостью, а уж после знакомства с ними тем более. Эта история была бы смешной, если бы не была оскорбительной для людей, отдающих все свое умение и положительные эмоции гостям. Мы рады этому знакомству и тем знаниям, которые мы от них получили. Спасибо им большое за все. Светлана, Вадим, 57 лет, Москва
С
Светлана
11 июл 2018
Мы были на этой экскурсии 11 июня 18 года. Понравилось очень! Проводила экскурсию Оксана, рассказывала интересно, слушал даже ребенок 13 лет. Это очень интересные районы, колоритные! Оксана с нами провела целый
день, помимо прогулок по району и запланированных мест посещений, мы попали в церковь 13 века, которая никогда не была мечетью, в ней сохранились старинные иконы. . служитель любезно нас пустил еще и рассказал некоторые факты.. потом мы посетили мечеть, переделанную из христианской церкви, опять таки служитель был рад, что мы заинтересовались и все нам показал. Конечно же попили кофе в "голубом" кафе (на фото оно есть). Это пришлось очень кстати, т. к. проходили к этому моменту уже часа три.. кофе очень вкусный! Закончили мы экскурсию на Египетском базаре, в той его части, где совершают покупки местные жители и не все продавцы владеют английским…, Оксана нас не бросила и с ее помощью мы купили сувенирчики и ооочень вкусную пахлаву. Я рекомендую эту экскурсию!
Евгения
8 июн 2018
Девочки проводят экскурсию вдвоем. Экскурсия - это минут 10 по Золотому рогу на пароме, а потом часа 3 пешком (включая минут 15 в кофейне) по району Фенер (по туристическим улицам),
и минут 15 по району Балат. Историй, которые есть у девочек, на все время экскурсии не хватает. По улицам Фенера пройти одна могла с таким же успехом. Как только спустились из Фенера к пристани, девочки о моем существовании вообще забыли. Минут 10 мы ждали паром - они вместе, мило болтая, я рядом, но в одиночестве. Также плыли назад в Кадыкей, где, правда, со мной мило попрощались. В Фенере зашли в кофе-шоп. Кофе стоил 4,5 лиры за пачку. Одна из девочек решила купить себе пачку, я тоже - 2. Я протянула 20 лир. Продавец попросил еще 2, чтобы удобно было давать сдачу и сдал мне 10 лир (с 22). Ясно было, что я заплатила за свои 2 пачки и за пачку кофе одной из девочек. Понятно, что 4 лиры (около 55 руб), это не деньги. Но почему подарок гиду должна была делать я (без своего ведома), если я уже заплатила ей 80 евро за экскурсию??? Вопрос не в деньгах, а в обмане! Очень неприятный осадок после всей экскурсии.
Оксана
Ответ организатора:
Добрый день, Евгения. Мы искренне благодарим за Ваши замечания, именно они помогают нам совершенствоваться. Прогулка по району Фенер и Балат не
является классическим примером исторической прогулки. К нашему большому сожалению, в данных районах нет скопления мечетей и дворцов периода Османской Империи о которых можно говорить часами, этот маршрут посвящен колориту города и его живописным и контрастирующим на общем фоне районам. Мы достаточно подробно рассказали Вам обо всем значимых локациях данных районов. При покупке кофе наш гид самостоятельно и отдельно оплатил свою покупку. Если продавец Вам неправильно оценил покупку, Вам стоило об этом сказать нам еще в магазине, мы бы решили проблему, и не вышло бы подобного недоразумения. Мы никогда не ставим обязательным условием для гостей оплачивать наш проезд, расходы в кафе и делать нам подарки. Мы готовы компенсировать ваши затраты. Вы можете связаться с нами по контактному телефону. Спасибо за отзыв и хорошего дня.
Е
Елена
23 мая 2018
Экскурсия очень понравилась. Мы увидели и узнали много интересного о Стамбуле и его жителях.