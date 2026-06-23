145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас в путешествие по лабиринтам извилистых улочек сквозь, вглубь, вдоль и поперёк исторических окраин Стамбула. Мы попадём в ту часть древнего города, что словно застыла во времени. Здесь старые дома с облупившейся краской соседствуют с яркими кофейнями, древние храмы — с модными арт-галереями, а среди руин и переулков оживает неповторимая магия города, вдохновляющая и местных жителей, и путешественников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите:

пёстрые улочки Балата и Фенера — с деревянными домами, яркими фасадами и бельём, развешанным над улицами

колоритных жителей окраин: стамбульских цыганок в пёстрых одеждах, торговцев, суровых дядюшек и, конечно, знаменитых стамбульских котов

Вселенский Патриархат и его христианские святыни (по желанию)

Школу Греческого Патриархата — «стамбульский Хогвартс», величественное здание из красного кирпича

церковь Марии Монгольской — единственную, где литургии не прекращались со времён Константинополя

руины византийских построек, старые газовые заводы и полуразрушенные особняки

атмосферные дизайнерские кофейни и винтажные лавки, где чувствуется дыхание нового Стамбула

И узнаете:

почему Балат и Фенер долгое время были забытыми и заброшенными и как они превратились в модные арт-кварталы

кто здесь жил в византийские и османские времена

а также истории о людях — от императоров до писателей и фотографов, вдохновлявшихся атмосферой окраин

Однако главную тайну вам предстоит разгадать самостоятельно — почему эти обветшавшие районы так очаровывают, чем приковывают к себе внимание и объективы наших камер?

Организационные детали

Если вы бронируете экскурсию раньше, чем за 1,5 месяца от даты заказа, пожалуйста, напишите мне перед бронированием, чтобы дополнительно согласовать дату.