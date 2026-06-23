145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас в путешествие по лабиринтам извилистых улочек сквозь, вглубь, вдоль и поперёк исторических окраин Стамбула. Мы попадём в ту часть древнего города, что словно застыла во времени.
Здесь старые дома с облупившейся краской соседствуют с яркими кофейнями, древние храмы — с модными арт-галереями, а среди руин и переулков оживает неповторимая магия города, вдохновляющая и местных жителей, и путешественников.
Здесь старые дома с облупившейся краской соседствуют с яркими кофейнями, древние храмы — с модными арт-галереями, а среди руин и переулков оживает неповторимая магия города, вдохновляющая и местных жителей, и путешественников.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- пёстрые улочки Балата и Фенера — с деревянными домами, яркими фасадами и бельём, развешанным над улицами
- колоритных жителей окраин: стамбульских цыганок в пёстрых одеждах, торговцев, суровых дядюшек и, конечно, знаменитых стамбульских котов
- Вселенский Патриархат и его христианские святыни (по желанию)
- Школу Греческого Патриархата — «стамбульский Хогвартс», величественное здание из красного кирпича
- церковь Марии Монгольской — единственную, где литургии не прекращались со времён Константинополя
- руины византийских построек, старые газовые заводы и полуразрушенные особняки
- атмосферные дизайнерские кофейни и винтажные лавки, где чувствуется дыхание нового Стамбула
И узнаете:
- почему Балат и Фенер долгое время были забытыми и заброшенными и как они превратились в модные арт-кварталы
- кто здесь жил в византийские и османские времена
- а также истории о людях — от императоров до писателей и фотографов, вдохновлявшихся атмосферой окраин
Однако главную тайну вам предстоит разгадать самостоятельно — почему эти обветшавшие районы так очаровывают, чем приковывают к себе внимание и объективы наших камер?
Организационные детали
Если вы бронируете экскурсию раньше, чем за 1,5 месяца от даты заказа, пожалуйста, напишите мне перед бронированием, чтобы дополнительно согласовать дату.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гала — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 4990 туристов
Я профессиональный историк, в прошлом преподаватель вуза. Гид с лицензией Министерства туризма и культуры Турецкой Республики. Специализируюсь на классической истории, архитектуре, культуре, урбанистике, социальной демографии, классическом и современном искусстве. Живу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 180 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия - полный восторг. Это не только мои впечатления, но и всей моей компании присутствовавших в тот день на прогулке по районам Балат и Фенер. Глубочайшее знание материала, интереснейшие рассказы
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Пожалуй лучшая экскурсия за последние пару лет. Живописные районы, живая подача материала - три часа пролетели, как один миг. Исторические факты совмещены с современной жизнью Стамбула. Гала - великолепный гид, влюбленный в свой город.
+2
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В
все супер, остались под очень приятным впечатлением. ❤️
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Т
Гала, мподаруй, один из лучших голов, кого я встречал.
Очень глубокое знание материала, широкий кругозор и умение рассказать интересно про всё)
Сам маршрут необычный - сами районы небольшие, но почти каждый дом хранит свою историю.
Готовьтесь, что придется ходить вверх/вниз. Самим в такие районы можно зайти только случайно, так что рекомендую экскурсию от всей души. С безопасностью проблем нет.
Очень глубокое знание материала, широкий кругозор и умение рассказать интересно про всё)
Сам маршрут необычный - сами районы небольшие, но почти каждый дом хранит свою историю.
Готовьтесь, что придется ходить вверх/вниз. Самим в такие районы можно зайти только случайно, так что рекомендую экскурсию от всей души. С безопасностью проблем нет.
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Если хотите шикарную экскурсию по тем местам Стамбула, куда самим не добраться, то вам к Гале. С первых минут нашего общения она обаяла нас, и это ощущение только усиливалось во
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Галя, спасибо большое, я очень довольна что выбрала Вас, нам повезло с фотографом (человек в тени, но который безусловно наш человек был в этой прогулке), ребята вы пара))), сегодня у
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