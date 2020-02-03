145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин

Gala
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Gala – ваш гид
Приглашаю вас отправиться в настоящее приключение: пройти пешком по лабиринтам извилистых улочек сквозь, вглубь, вдоль и поперек исторических окраин Стамбула, где модернизация началась было, да захлебнулась лет сто назад.

Мы попадём в ту часть древнего города, что словно застыла во времени и долго была позабыта самими стамбульцами: ветшала, разрушалась, деградировала.

Однако, пережив столетие забвения и разрухи, эти же районы неожиданно заинтересовали творческую молодёжь Стамбула и теперь уверенно превращаются в модный арт-район с креативными магазинчиками, милыми кофейнями, яркими персонажами и пестрыми отреставрированными домишками.
107 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии145 отзывов
4.97
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула

На окраинах Стамбула красота проявляется, когда разрушенные городские стены увивает плющ, а в трещинах вырастает трава и деревья. Здесь среди древних камней и почерневшего дерева сплетаются в единое целое история, руины и настоящая жизнь. Красота разбитого источника, полуразрушенного деревянного особняка, газового завода столетней давности, изъеденной временем стены мечети, затейливое переплетения ветвей чинар — красота случайная и по-этому настоящая.

Что вас ожидает

Я расскажу:

  • об истории, архитектуре, традициях и укладе жизни Стамбула и его легендарных исторических окраин;
  • о том, чем отличаются сегодняшние Фенер и Балат от того, какими они были столетия назад, кем были люди, построившие эти районы давным давно, и кто живет там сегодня;
  • о знаменитых личностях: императорах, интриганах, пленниках, архитекторах, писателях и фотографах, с которыми неразрывно связана история этих старых кварталов;
  • о современных трансформациях, которые переживает старый город, где на смену полуразрушенным домам приходят арт-галереи и модные кофейни, и целые кварталы реставрируются и обживаются стамбульской богемой.

Однако самую главную тайну вам предстоит разгадать самостоятельно — почему эти обветшавшие районы так очаровывают, чем приковывают к себе внимание и объективы наших камер, какая магия побуждает нас творить и вдохновляться?

Во время прогулки вы увидите:

  • живописные пёстрые улочки исторических окраин Стамбула Балат и Фенер;
  • колоритных местных жителей: мусульман-фундаменталистов в их традиционных одеждах, стамбульских цыганок во всей красе их ярких нарядов, забавных резвящихся, часто босоногих и чумазых, местных детишек, уличных торговцев, суровых дядюшек и милейших стамбульских котиков;
  • cтильные дизайнерские кафе, в которых проводит время стамбульская интеллектуальная молодежь, винтажные магазинчики, лавки хэндмейда и антиквариата;
  • руины старинных византийских построек;
  • Вселенский Православный Патриархат и его святыни и христианские ценности (по желанию);
  • знаменитый стамбульский «Хогвартс» или школу Греческого Патриархата — похожее на средневековый замок огромное загадочное здание из красного кирпича (внешний осмотр);
  • церковь Марии Монгольской — единственную церковь, не обращённую в мечеть и не прекращающую свою деятельность со времен Константинополя (внешний осмотр).

По желанию, возможно также посещение хрестоматийных достопримечательностей Стамбула: музеев-церковей Хора (Кайрие) и Богородицы Паммакаристос (Фетхие); архитектурных достопримечательностей, где сохранились византийские фрески и мозаики, церкви Богородицы Влахернской (где произошло чудо Покрова Богородицы) и оборонительных стен Константинополя или старинного акведука.

Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула
Живописная красота трущоб Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gala
Gala
Я профессиональный историк и преподаватель ВУЗа, специализируюсь на культуре и искусстве Османской Империи и Византии. Живу в Стамбуле почти 10 лет. Работаю в команде лицензированных гидов и рада делиться своими знаниями и любовью к городу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство со Стамбулом в моей компании сопровождается отменным юмором, легендами, яркими сюжетами современной жизни, красивыми видами и дегустацией традиционных турецких вкусностей.
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145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Отличная экскурсия! Сами бы мы либо не добрались до этих мест, либо, добравшись, не смогли бы увидеть и половины всего интересного там. При этом Галина не просто рассказывает заученную речь про конкретное место, а знает много всего о Турции и делится этими знаниями.
6 ноября 2019
Великолепная экскурсия! Мы узнали много нового и интересного. Необычный маршрут, сплетающий в единое целое прошлое и настоящее, историю и современность, нравы, обычаи и устои разных кусочков колоритного Стамбула.
Спасибо, Гала! Мы еще приедем в Стамбул и с удовольствием сходим на Ваши экскурсии.
2 ноября 2019
Галя — чудесный, образованный и очень тактичный экскурсовод. Благодаря ее замечательному маршруту мы побывали в районах, в которые никогда не забрались бы самостоятельно. Прогулку осилил даже 3-летний малыш, что дополнительно подчеркивает мастерство гида.
30 октября 2019
Спасибо огромное , Галочка! Очень содержательно и в тоже время легко, приятно и тепло! Всего вам самого прекрасного! Всем советую начать знакомство с городом в компании Галы - любящей Стамбул и знающей о нем много интересного!!!
15 октября 2019
Очень интересная экскурсия со знающим и желающим поделиться своей любовью к Истанбулу гидом. Галина, спасибо ещё раз.
13 августа 2019
Было решено брать экскурсию в Стамбуле. Зайдя на Трипстер, посмотрев предложения, почитав информацию, мы выбрали Галу и ничуть не пожалели! Гала показала нам то, что самостоятельно не посмотришь, потому что вовсе не знаешь где такое находится) рассказала историю и ответила на все наши вопросы. В такие места обязательно надо брать экскурсию, т.к гид сможет провести по безопасным районам, сообщить правила поведения, а также куда не следует соваться)) Очень благодарны Гале! Советуем!
8 августа 2019
Нам понравилось все!
15 июля 2019
Очень интересный формат экскурсии. Понравилось безумно, создавалось впечатление, что с Галой знакомы давно и просто приехали к ней в гости. Болтали обо всем и в рамках экскурсии и просто по жизни. Очень много полезных советов, локаций. Приятно видеть увлеченного человека и особенно приятно, когда гид любит свой город. Экскурсия обязательная к посещению к тем, кто хотел было разочароваться в Стамбуле, но вовремя передумал( благодаря Гале). Спасибо.
2 июня 2019
Эта экскурсия раскрыла калорит города в полной мере.Отразила контраст города.Наш гид Галина очень красочно рассказывает о городе,истории.Рассказ оставляет яркое незабываемое впечатление.Спасибо Галине за экскурсию.
1 июня 2019
Экскурсия с Галей прошла отлично! Мы узнали много нового для себя, увидели крепостные стены Константинополя, услышали захватывающую историю его захвата, затем прогулялись.
Ещё 135 отзывов

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