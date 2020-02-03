145 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На окраинах Стамбула красота проявляется, когда разрушенные городские стены увивает плющ, а в трещинах вырастает трава и деревья. Здесь среди древних камней и почерневшего дерева сплетаются в единое целое история, руины и настоящая жизнь. Красота разбитого источника, полуразрушенного деревянного особняка, газового завода столетней давности, изъеденной временем стены мечети, затейливое переплетения ветвей чинар — красота случайная и по-этому настоящая.

Что вас ожидает

Я расскажу:

об истории, архитектуре, традициях и укладе жизни Стамбула и его легендарных исторических окраин;

о том, чем отличаются сегодняшние Фенер и Балат от того, какими они были столетия назад, кем были люди, построившие эти районы давным давно, и кто живет там сегодня;

о знаменитых личностях: императорах, интриганах, пленниках, архитекторах, писателях и фотографах, с которыми неразрывно связана история этих старых кварталов;

о современных трансформациях, которые переживает старый город, где на смену полуразрушенным домам приходят арт-галереи и модные кофейни, и целые кварталы реставрируются и обживаются стамбульской богемой.

Однако самую главную тайну вам предстоит разгадать самостоятельно — почему эти обветшавшие районы так очаровывают, чем приковывают к себе внимание и объективы наших камер, какая магия побуждает нас творить и вдохновляться?

Во время прогулки вы увидите:

живописные пёстрые улочки исторических окраин Стамбула Балат и Фенер;

колоритных местных жителей: мусульман-фундаменталистов в их традиционных одеждах, стамбульских цыганок во всей красе их ярких нарядов, забавных резвящихся, часто босоногих и чумазых, местных детишек, уличных торговцев, суровых дядюшек и милейших стамбульских котиков;

cтильные дизайнерские кафе, в которых проводит время стамбульская интеллектуальная молодежь, винтажные магазинчики, лавки хэндмейда и антиквариата;

руины старинных византийских построек;

Вселенский Православный Патриархат и его святыни и христианские ценности (по желанию);

знаменитый стамбульский «Хогвартс» или школу Греческого Патриархата — похожее на средневековый замок огромное загадочное здание из красного кирпича (внешний осмотр);

церковь Марии Монгольской — единственную церковь, не обращённую в мечеть и не прекращающую свою деятельность со времен Константинополя (внешний осмотр).

По желанию, возможно также посещение хрестоматийных достопримечательностей Стамбула: музеев-церковей Хора (Кайрие) и Богородицы Паммакаристос (Фетхие); архитектурных достопримечательностей, где сохранились византийские фрески и мозаики, церкви Богородицы Влахернской (где произошло чудо Покрова Богородицы) и оборонительных стен Константинополя или старинного акведука.