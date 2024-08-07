4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€265 за всё до 4 чел.
скидка
30%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
221€155 за всё до 4 чел.
7 часов
Водная прогулка
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
Завтра в 16:00
11 авг в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
История крепостных стен Константинополя
Увидеть цитадель, пережившую набеги варваров и крестоносцев, и зайти в Музей римской мозаики
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Свидание на балконе старинного османского дворца
Романтично провести время, наслаждаясь фантастическими видами Стамбула
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€129 за всё до 2 чел.
7.5 часов
Водная прогулка
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
Отправиться на кораблике в аутентичную рыбацкую деревню и увидеть крепость 14 века (в группе)
Начало: На причале Эминону
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€52 за человека
скидка
4%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни Стамбула: мечеть Михримах-султан, монастырь Хора и Влахернский дворец
Увидеть творение безответной любви, разглядеть древние фрески и полюбоваться Золотым Рогом из башни
Начало: У мечети Михримах-султан
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
179€171 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 августа 2024Если хотите посмотреть на Стамбул с воды, на его дворцы, небоскрёбы, стадионы, районы, городскую и дачную застройку, насладиться живописными видами,
- ССтепан22 июля 2024Татьяна замечательный проводник, любит и знает город и способна передать эту любовь всем, кто хочет узнать город. Очень рекомендую! Татьяна, спасибо огромное!
- ООльга6 июля 2024Прекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережью. Прекрасные виды Босфора и интересные рассказы, шикарные, прекрасно сохранившиеся дворцы
- РРинат13 июня 2024Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!
- ЛЛилия9 мая 2024Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷
- ТТатьяна6 мая 2024Экскурсия очень понравилась, Серкан показывал интересные места. Встретились у парома и оправились в Азиатскую часть. Серкан отвечал на все интересующие вопросы. Мы много узнали нового! Рекомендую!!!
- ААделя4 апреля 2024В апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотреть азиатскую часть Стамбула. На
- ЕЕлена8 января 2024Очень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказать на любой вопрос. Мои
- ННикита7 января 2024Рекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычные, эклектичные, не похожие на
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Нескучные экскурсии»
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