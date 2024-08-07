Нескучные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Стамбуле, цены от €52, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Необычный Стамбул
На машине
27 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
265 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
Пешая
На пароме
скидка
30%
17 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
221155 за всё до 4 чел.
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
3 отзыва
7 часов
Водная прогулка
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
Завтра в 16:00
11 авг в 10:00
180 за всё до 5 чел.
История крепостных стен Константинополя
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
История крепостных стен Константинополя
Увидеть цитадель, пережившую набеги варваров и крестоносцев, и зайти в Музей римской мозаики
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Свидание на балконе старинного османского дворца
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Свидание на балконе старинного османского дворца
Романтично провести время, наслаждаясь фантастическими видами Стамбула
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
129 за всё до 2 чел.
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
1 отзыв
7.5 часов
Водная прогулка
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
Отправиться на кораблике в аутентичную рыбацкую деревню и увидеть крепость 14 века (в группе)
Начало: На причале Эминону
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
52 за человека
Святыни Стамбула: мечеть Михримах-султан, монастырь Хора и Влахернский дворец
Пешая
скидка
4%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни Стамбула: мечеть Михримах-султан, монастырь Хора и Влахернский дворец
Увидеть творение безответной любви, разглядеть древние фрески и полюбоваться Золотым Рогом из башни
Начало: У мечети Михримах-султан
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
179171 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 августа 2024
    Из Стамбула - к северным воротам Босфора
    Если хотите посмотреть на Стамбул с воды, на его дворцы, небоскрёбы, стадионы, районы, городскую и дачную застройку, насладиться живописными видами,
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    узнать об истории этого удивительного города и просто провести время на морской прогулке, обязательно посетите эту экскурсию. Босфор прекрасен сам по себе, но в компании замечательного гида Ирины вы в него влюбитесь бесповоротно и окончательно. В конечной точке обязательно поднимитесь к таинственной крепости, узнайте ее секреты и насладитесь лучшим видом на Черное море. Бонусом шикарные фото. Ну а потом попробуйте местные рыбные шедевры в одном из ресторанов у воды, покормите рыбок и конечно же местных котов

  • С
    Степан
    22 июля 2024
    Необычный Стамбул
    Татьяна замечательный проводник, любит и знает город и способна передать эту любовь всем, кто хочет узнать город. Очень рекомендую! Татьяна, спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    6 июля 2024
    «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
    Прекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережью. Прекрасные виды Босфора и интересные рассказы, шикарные, прекрасно сохранившиеся дворцы
    Прекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережью
  • Р
    Ринат
    13 июня 2024
    Необычный Стамбул
    Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!
    Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!Благодарим Татьяну за незабываемую экскурсию по не туристическим местам Стамбула! это останется в памяти!
  • Л
    Лилия
    9 мая 2024
    Необычный Стамбул
    Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷
    Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷Все было великолепно. Спасибо за турецкую историю 🇹🇷
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
    Экскурсия очень понравилась, Серкан показывал интересные места. Встретились у парома и оправились в Азиатскую часть. Серкан отвечал на все интересующие вопросы. Мы много узнали нового! Рекомендую!!!
  • А
    Аделя
    4 апреля 2024
    Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
    В апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотреть азиатскую часть Стамбула. На
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    счастье, оказался свободен Сефа с программой «Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар». Район этот, на контрасте с Султанахмет, - спокойный и более выразительный. Сефа - замечательный Гид, внимательный, с бесконечной эмпатией к гостям, скорректировал программу по нашим пожеланиям. Дворец Бейлербеи - замечательный образец архитектуры, не характерной для Османской империи. Впечатлила мечеть Чамлыджа, размером и комплексным строительством. Кстати, Сефа и фотографирует отлично)

    В апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотретьВ апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотретьВ апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотретьВ апреле 2024 года, вдоволь нагулявшись по тесным шумным улочкам Султанахмет и Фатих, мы решили осмотреть
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
    Очень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказать на любой вопрос. Мои
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    знания о гареме (ну что больше всего интересовало😀) выросли кратно🔥 Особый лайк за маршрут - передвижение на кораблях мимо красивых берегов (где Турция уже почти Голландия ♥️). Можно сделать красивые фото 🫶🏻 Ну и просто отдохнуть глазами и ногами (ходили мы, кстати, не очень много, что плюс для путешествий с ребенком). В дворцах снимать нельзя, но увидеть это стоит! В первый день нам сказали, что турецкие дворцы уступают тому, что мы привыкли видеть в России. Так вот я не согласна! Это очень красиво, во-первых, во-вторых, это такой колорит! Обязательно надо посетить. И обязательно с рассказчиком, тк много интересных деталей мы узнали от Екатерины. Перед вторым дворцом зашли на вкусный обед в красивое место, там была обалденная курица с рисом без соусов, и мы впервые за все дни так хорошо накормили ребенка 🤣 (тоже комментарий для родителей). В общем маршрут продуман и хорош на 100%, всем очень советую! Впечатления остались самые приятные 👍🏼👍🏼👍🏼

    Очень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказать
  • Н
    Никита
    7 января 2024
    «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
    Рекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычные, эклектичные, не похожие на
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    российские и европейские. Рассказ о дворцах был интересным. Многое узнали о падишахах. Маршрут отличный с точки зрения баланса ходьбы и отдыха, переходы на пароме позволяют отдохнуть и делают маршрут простым даже для ребенка, были с дочкой 6 лет, она не устала. Интересно было послушать о традициях и особенностях жизни на азиатской части Стамбула, посмотреть жизнь на берегу Босфора.

    Рекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычные

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Необычный Стамбул
  2. Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
  3. «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
  4. История крепостных стен Константинополя
  5. Свидание на балконе старинного османского дворца
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Босфорский мост
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
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