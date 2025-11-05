За 1 день можно увидеть несколько лиц Стамбула. Мы переправимся через Босфор и окажемся в районах с разноцветными домами и старинными особняками. Пройдём по узким улочкам, увидим мечеть Михримах-султан, храмы всех конфессий, антикварные лавки и восточные рынки. Будем раскрывать Стамбул через детали, которые остаются за пределами привычных троп.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Креативный Кадыкёй

Мы встретимся на пристани Эминёну и за 20 минут доберёмся на пароме до района Кадыкёй — сердца азиатского Стамбула. Прогуляемся по колоритным улочкам мимо дизайнерских бутиков и антикварных лавок, заглянем в переулок с разноцветными зонтиками и на гастрономическую улицу с ароматами местных деликатесов.

Консервативный Ускюдар

В Ускюдаре увидим другую сторону Стамбула — более традиционную. Посмотрим на шедевры архитектора Синана: изящную мечеть Михримах-султан и мечеть Шемси-паши. Погуляем по узким улицам среди деревянных домов и посетим восточный рынок, где местные покупают фрукты, специи и сладости.

Контрастный Кузгунджук

Старинный Кузгунджук сохранил дух мультикультурного Стамбула: здесь столетиями жили бок о бок турки, греки, армяне и евреи. Мы познакомимся с храмами всех конфессий, полюбуемся разноцветными домами и поговорим о том, как район стал символом гармоничного сосуществования и превратился в арт-пространство с особым вайбом.

Умиротворённый Бейлербей

Район с уютной набережной, зелёными парками и спокойной атмосферой. Мы пройдём по летнему дворцу султана Абдуль-Азиза, где восточная роскошь сочетается с европейской изысканностью. После спустимся к набережной и насладимся минутами отдыха в стильном кафе у воды.

Организационные детали