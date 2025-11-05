Мы встретимся на пристани Эминёну и за 20 минут доберёмся на пароме до района Кадыкёй — сердца азиатского Стамбула. Прогуляемся по колоритным улочкам мимо дизайнерских бутиков и антикварных лавок, заглянем в переулок с разноцветными зонтиками и на гастрономическую улицу с ароматами местных деликатесов.
Консервативный Ускюдар
В Ускюдаре увидим другую сторону Стамбула — более традиционную. Посмотрим на шедевры архитектора Синана: изящную мечеть Михримах-султан и мечеть Шемси-паши. Погуляем по узким улицам среди деревянных домов и посетим восточный рынок, где местные покупают фрукты, специи и сладости.
Контрастный Кузгунджук
Старинный Кузгунджук сохранил дух мультикультурного Стамбула: здесь столетиями жили бок о бок турки, греки, армяне и евреи. Мы познакомимся с храмами всех конфессий, полюбуемся разноцветными домами и поговорим о том, как район стал символом гармоничного сосуществования и превратился в арт-пространство с особым вайбом.
Умиротворённый Бейлербей
Район с уютной набережной, зелёными парками и спокойной атмосферой. Мы пройдём по летнему дворцу султана Абдуль-Азиза, где восточная роскошь сочетается с европейской изысканностью. После спустимся к набережной и насладимся минутами отдыха в стильном кафе у воды.
Организационные детали
Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 150 лир на чел. Одной картой могут пользоваться до 5 человек
Дополнительно оплачивается билет в дворец Бейлербей — 700 лир. По понедельникам он не работает — мы посетим вместо него «стеклянную» мечеть
После экскурсии гид проводит вас к причалу, откуда вы сможете вернуться в Старый город/Фатих, Таксим/Бейоглу, Бешикташ, Кабаташ и Галату
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Омар — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 62 туристов
Мерхаба!
Меня зовут Омер, живу в Стамбуле. Наша команда состоит из опытных лицензированных гидов с профильным образованием, которые окончили факультет туризма. Мы обещаем, что на наших экскурсиях вы услышите только достоверную информацию, а также легенды — и лучше поймёте Стамбул. Ждём вас!
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Может причина в нас, тк мы уже часть маршрута посетили сами и предложили гиду поменять маршрут. В итоге получилось как-будто мы просто заплатили челу запрашиваться по городу вместе с нами) ну такое)
А
Альмира
26 окт 2025
Большое спасибо за замечательную и познавательную экскурсию!
А
Алия
6 окт 2025
Посетили азиатскую часть Стамбула. Наш гид Омер рассказал нам много интересного и позновательного. Было много красивых локаций, много исторических мест. Посмотрели и насладилась не туристическим Стамбулом. Огромная благодарность Омеру.
К
Катерина
4 апр 2025
Были на экскурсии 01.04 с мамой и остались просто в невероятном восторге👍Хочу отметить,что нам не повезло с погодой,НО максимально повезло с гидом Омером! скорректировали план действий с погодными условиями и читать дальше
посмотрели все что хотели и даже больше. Омер профессионал своего дела,видно как он получает удовольствие от того чем занимается,насколько он эрудирован в этой области,отвечал на все дополнительные вопросы,мы просто заслушались. Но это еще не все,он еще и прекрасный человек,находится в его компании не тол ко интересно,но и приятно,он очень внимателен к своим туристам,всегда спрашивал о наших пожеланиях,не устали ли мы,с радостью подсказал нам хорошие рестораны,места для покупки интересующих нас товаров и многое другое. Рекомендую 100%,обязательно вернусь сама♥️а еще он классно фотографирует👍молодым туристам на заметку😉
М
Мария
11 фев 2025
Одна из самых интересных экскурсий по Стамбулу. Город на азиатской части все-таки несколько отличается от европейской, поэтому посмотреть стоило. Правда, я бы добавила еще немного времени на Кадыкей. Очень понравились некоторые находки на азиатской части, например переделанный в кафе-читальный зал бывший закс.