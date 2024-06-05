Экскурсии на Радужную лестницу

Найдено 3 экскурсии в категории «Радужная лестница» в Стамбуле, цены от €52. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Фотопрогулка
4 часа
38 отзывов
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
52 за человека
Уютные улочки Старого Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Уютные улочки Старого Стамбула
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
Начало: Vstrechau s otelya
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
150 за всё до 4 чел.
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
230 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
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    о Золотому рогу и пешком поднялись на холм Пьра Лотти. Насладились прекрасным видом, выпили по чашечке кофе и Айдын сделал кучу фоток во всех красивых местах.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
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    повезло, у нас была индивидуальная экскурсия и всё было только на нас!) Маршрут построен безупречно по нашему мнению, успев посмотреть множество локаций, мы абсолютно не устали. Во -первых мы прокатились по заливу "золотой рог' и увидели Стамбул с воды под интересный рассказ Айдына, посетили мечеть знаковую для мусульман мечеть, поднялись на холм Пьера Лоти и полюбовались Стамбулом со смотровой площадки, неспешно перекусили и выпили чаю в одноимённом кафе, спустились по канатной дороге и на трамвае добрались до района Балат с красивыми местами для фото. Там же посидели в кафе за чашечкой ароматного турецкого кофе, после чего Айдын завёл нас в старейшую церковь Марии Монгольской. Прошлись по району Фенербахче с инстаграмными локациями и большое спасибо Айдыну за отличные фотографии! Прогулялись до железной церкви и даже заглянули во внутрь. По обратной дороге, мы зашли в музей табака, где также услышали рассказ об истории этого предприятия и его настоящем. Подводя итог скажу: экскурсия полностью оправдала наши ожидания, проходит в очень комфортном темпе, удалось посмотреть все заявленные места и даже чуть больше, информация не перегружена цифрами и легко воспринимается, прокатиличь на разных видах транспорта, получили ответы на все наши вопросы! Однозначно рекомендуем! И с нетерпением ждём следующей, запланированной экскурсии с Айдыном!!!

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
    От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
  • V
    Vladislav
    18 июля 2023
    На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
    Все понравилось. Энгин - отличный Гид
  • Е
    Екатерина
    28 сентября 2022
    Уютные улочки Старого Стамбула
    Великолепная экскурсия с прекрасной Зульфиёй. Время прошло очень быстро и незаметно. Район Балат считаю обязательным местом для посещения. Необычные достопримечательности
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    и просто удовольствие для глаз. Виды с холма Пьера Лотти словами не описать. Зульфия нас не грузила датами, а рассказывала интересные факты, за что ей огромное спасибо. У нас получилась не экскурсия, а душевная и познавательная прогулка.

  • А
    Анна
    5 декабря 2021
    Уютные улочки Старого Стамбула
    Гид у нас была не Сусанна, а Миная:). Прекрасная девушка и рассказчик. Все было довольно интересно, мы забросали ее вопросами
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    про турецкую жизнь! Короче, было классно! Рекомендую! Миная нам посоветовала много интересных мест посетить, помимо информации, заложенной в экскурсии. И пару мест с отличной турецкой едой!

  • Л
    Людмила
    30 ноября 2021
    На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
    Экскурсия очень понравилась! Гид владел темой, рассказывал познавательно, показал себя приятным собеседником. Будем рады встретиться с ним вновь.
  • Э
    Эмма
    24 ноября 2021
    Уютные улочки Старого Стамбула
    Замечательный город, замечательный экскурсовод! Сусанна- молодая интересная женщина любящая город, живущая в нем, много знающая, интересующаяся историей. Так как мы
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    были в Стамбуле не первый раз, для нас она провела индивидуальную экскурсию по тем местам, где мы не были раньше. Услышали много интересного о времени Османской империи и вообще о истории Стамбула и Турции. Не смотря на периодически идущий дождь экскурсия прошла очень хорошо, время пролетело незаметно. Хотим пожелать ей личного счастья и творческих успехов

  • Л
    Лариса
    8 ноября 2021
    На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
    Наша небольшая группа из трех человек провела с Энгином в Стамбуле три дня в начале октября 2020 г. Ему удалось сделать первое знакомство с городом приятным и ненапряжным. Очень приятный экскурсовод Энгин- хорошая речь, тембр голоса, манеры!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Радужная лестница»

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  2. Босфор
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Радужная лестница" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 230. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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