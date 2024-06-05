1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
4 часа
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Уютные улочки Старого Стамбула
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
Начало: Vstrechau s otelya
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€230 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
- ЕЕкатерина2 июня 2024Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
- ООльга1 июня 2024От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
- VVladislav18 июля 2023Все понравилось. Энгин - отличный Гид
- ЕЕкатерина28 сентября 2022Великолепная экскурсия с прекрасной Зульфиёй. Время прошло очень быстро и незаметно. Район Балат считаю обязательным местом для посещения. Необычные достопримечательности
- ААнна5 декабря 2021Гид у нас была не Сусанна, а Миная:). Прекрасная девушка и рассказчик. Все было довольно интересно, мы забросали ее вопросами
- ЛЛюдмила30 ноября 2021Экскурсия очень понравилась! Гид владел темой, рассказывал познавательно, показал себя приятным собеседником. Будем рады встретиться с ним вновь.
- ЭЭмма24 ноября 2021Замечательный город, замечательный экскурсовод! Сусанна- молодая интересная женщина любящая город, живущая в нем, много знающая, интересующаяся историей. Так как мы
- ЛЛариса8 ноября 2021Наша небольшая группа из трех человек провела с Энгином в Стамбуле три дня в начале октября 2020 г. Ему удалось сделать первое знакомство с городом приятным и ненапряжным. Очень приятный экскурсовод Энгин- хорошая речь, тембр голоса, манеры!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Радужная лестница»
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