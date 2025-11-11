Дворец, достойный империи: экскурсия по Долмабахче в Стамбуле

Дворец Долмабахче — символ стремления Османской империи к модернизации и сближению с Европой.
Вы узнаете его историю, полюбуетесь интерьерами, увидите необыкновенные подарки монархов других стран и картины русского мариниста. Познакомитесь с интересными страницами истории Турции и представите себе образ жизни её правителей.
Вы узнаете его историю, полюбуетесь интерьерами, увидите необыкновенные подарки монархов других стран и картины русского мариниста. Познакомитесь с интересными страницами истории Турции и представите себе образ жизни её правителей.
Время начала: 00:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Парадную часть дворца с изысканной обстановкой: ковры, шёлковые занавески, мебель ручной работы
- Приёмные залы, где султан встречал послов, министров и гостей из других империй
- Торжественный зал с четырёхтонной люстрой — подарком королевы Виктории
- Живописный дворцовый сад с фонтанами, скульптурами европейских мастеров, цветами и видом на Босфор
- Уникальные арочные ворота, которые украшены барельефами с изображением памятников древности
- Художественную галерею с работами Айвазовского, который писал картины специально для дворца и султана
- Место, где в последние годы жил и умер Мустафа Кемаль Ататюрк — основатель и реформатор Турецкой республики
Вы узнаете:
- Почему султан Абдул-Меджид решил построить дворец в европейском стиле и как это изменило облик Османской власти
- Как в архитектуре и интерьерах переплелись восточные и западные традиции
- Какую роль сыграл дворец в истории современной Турции
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в музей — €34,5 с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворец Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Мини-группа
до 12 чел.
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче
Вас ждет увлекательное путешествие по дворцу Долмабахче. Откройте для себя османскую архитектуру и узнайте о жизни великих правителей
Начало: У дворца Долмабахче
Расписание: во вторник, среду и четверг в 09:15 и 15:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:15 и 15:15
Завтра в 09:15
12 ноя в 09:15
€45 за человека
Билеты
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы… В неделю два дня начало дворец ...
Расписание: в среду и пятницу в 09:00
19 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
€100 за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Два дворца Османской империи
Посетите два величественных дворца Стамбула и погрузитесь в историю Османской империи. Узнайте о жизни султанов и насладитесь архитектурой
13 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
€240 за всё до 5 чел.