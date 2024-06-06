Экскурсии по набережной Стамбула

Найдено 50 экскурсий в категории «Набережная» в Стамбуле, цены от €25, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
«Немного пройдя вдоль набережной, вы выйдете к Кузгунджуку»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
135 за всё до 3 чел.
Бурса - первая столица Османской империи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
21 отзыв
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
475 за всё до 7 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
«А завершить прогулку можно в Ускюдаре — отдохнуть со стаканчиком чая на набережной напротив Девичьей башни»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Стамбул для своих
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
149 отзывов
Стамбул для своих: эксклюзивный тур
Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида
Начало: В районе места проведения - путешественники добира...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
128116 за всё до 2 чел.
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
🚶 Пешая
Квест
3 часа
29 отзывов
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
«Первая часть нашего квест-маршрута пройдет по улочкам и великолепной набережной консервативного Ускюдара»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 3 чел.
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
«Прогуляемся по набережной района Бебек, что плотно заселён владельцами яхт и крупного бизнеса»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
82 отзыва
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
«От парка с потрясающей смотровой площадкой спускаемся мимо крепости Румелихисар к Босфору, по набережной идем в сторону района Бебек, фотографируемся у очаровательных домов района Арнавуткёй и изящной мечети Ортакёй»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Король Принцевых островов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
93 отзыва
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
«А если хочется сойти за местного, то можно просто заказать тост с чаем или айраном на набережной между пристанями»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
Сокровища Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
«аристократический район Арнавуткёй с кружевными османскими виллами у воды, пешая прогулка вдоль самой живописной набережной Босфора и марины с яхтами»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
265 за всё до 3 чел.
Сложить мозаику Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
«На набережной Золотого Рога поговорим о стратегическом расположении Стамбула и вспомним легенду об основании города»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«А затем отведаем вкусностей в знаменитой кондитерской Beyaz fırın и побываем в районе Мода: вы увидите, чем интересуются и как проводят время жители города, заглянете в красивые сувенирные лавочки и полюбуетесь видами набережной»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
135 за всё до 3 чел.
Такой разный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
«Покормим чаек и выпьем турецкий чай на борту нашего парома, любуясь на дворец Долмабахче и мечеть на набережной Ортакёй»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350298 за всё до 3 чел.
Покорение Стамбула на общественном транспорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
59 отзывов
Покорение Стамбула на общественном транспорте
Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем
«Сменив Европу на Азию, мы прогуляемся до набережной Кадыкей, где сядем на пароход и вернемся в Европу морем— как сделал это в своё время царь Визант — основатель Византия-Константинополя-Стамбула»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 за всё до 4 чел.
Стамбул с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Стамбул с изнанки
Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города
Начало: Шишане метро
«Спустимся к набережной мимо мечети Топхане и пройдем вдоль дворца Долмабахче мимо вековых стен парка Йылдыз»
15 июня в 10:30
18 июня в 10:00
140 за всё до 4 чел.
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Мы пройдемся по набережной Бейоглу, заглянем на ярмарку для местных и насладимся чашкой кофе или чая в уютном кафе с видом на Босфор»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
«Набережная Ускюдара приведет нас в уютный район Кузгунджук»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд
Начало: В районе Хисар
«Затем мы пройдемся по шикарной набережной, где временами снимают турецкие сериалы — и постоянно сидят завсегдатаи-рыбаки»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:30
278237 за всё до 3 чел.
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Начало: В вашем отеле
«На набережной Эминеню вы подышите морским воздухом и полюбуетесь панорамой Босфорского пролива»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 5 чел.
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
«За что эта маленькая набережная получила такую любовь местных»
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
168 отзывов
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
«А после на набережной у Галатского моста попробуете традиционный балык экмек (рыбу в хлебе), чтобы закончить прогулку на вкусной ноте»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
125 отзывов
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
«Гуляя по набережной, вы полюбуетесь видами азиатской части мегаполиса и, возможно, застанете причаливший круизный лайнер»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
10277 за всё до 5 чел.
Азиатский Стамбул: полное погружение
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
5 часов
166 отзывов
Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара
Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе
Начало: В районе Сиркеджи
«с набережной Саладжак мы полюбуемся видом на Девичью башню (если окажемся там вечером, то застанем башню в подсветке — это очень романтично)»
Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00
11 июня в 10:00
14 июня в 09:00
4337 за человека
Все грани Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
111 отзывов
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
«Мы пройдем по знаменитой набережной Мода, по улицам художников и антикваров»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
123 за всё до 4 чел.
Стамбул: азиатская половина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Стамбул: азиатская половина
Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского
Начало: По договорённости
«Не спеша проведу по её расслабленным улицам, покажу самое важное из достопримечательностей и поделюсь местом на набережной с душевным видом на Босфор»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
220 за всё до 3 чел.
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
«Экскурсия начнется с исторического квартала Ускюдар, где вы прогуляетесь по широкой набережной и услышите романтическую легенду старинной Девичьей башни»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
134 за всё до 3 чел.
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный
Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни
Начало: В районе метро Османбей
«А следуя вниз к Босфору, погуляем по очень зеленому району и окажемся на набережной Ортакей»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Наедине с Босфором
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Наедине с Босфором
Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
Начало: В районе Eminonu
«Мы заглянем в ее уютный дворик, прогуливаясь по оживленной набережной, и я поделюсь легендами и фактами о том, почему птицы буквально избегают эту мечеть»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
125113 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро
«Вы убедитесь, что винтажный трамвай есть не только на Истякляль, попозируете на тихой набережной, где неспешно прогуливаются местные жители»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Гастрооткрытия в аутентичном Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции
Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя
«Мы насладимся прогулкой по набережной»
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
198179 за всё до 4 чел.
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Стамбул в тарелке: авторский гастротур
Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне
Начало: В отеле
«На набережной Саладжак насладимся чашечкой кофе с видом на Девичью башню»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199 за всё до 3 чел.
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
«Или самостоятельно погулять по набережной»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
25 за человека
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
«10:00 — встречаемся на набережной Эминеню возле причала»
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
36 отзывов
Стамбул и Босфор - вечный дуэт
Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду
Начало: ваш отель или же у остановки
«После изучения крепости прогуляемся по набережной и понаблюдаем за рыбаками»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
75 за человека
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
«Вы посетите самобытные азиатские кварталы с цветными домами, мощеными улицами, белоснежными минаретами и живописными набережными»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221177 за всё до 4 чел.
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
«После трапезы мы совершим променад по длинной набережной и поговорим о Босфоре: как он образовался, что его имя значит на греческом и как к нему относятся местные»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320 за всё до 3 чел.
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев
Начало: в районе Каракёй
«Осмотрев ее и узнав легенду о первом полете через Босфор, вы выйдете к живописной набережной бухты Золотой Рог»
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
150 за всё до 5 чел.
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
230 за всё до 7 чел.
Многоликий Стамбул
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
«Приглашаю исследовать Стамбул во всем его многообразии: вы поплаваете на кораблике по Босфору и Золотому Рогу, покатаетесь на фуникулере и погуляете по живописным набережным, полюбуетесь мечетями и церквями»
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
175 за всё до 2 чел.
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу
Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям
«После чего немного погуляете по набережной и отправитесь на кораблике в обратный путь»
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
175 за всё до 2 чел.
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: у вашего отеля
«Здесь вас ждут уютная набережная с видом на Босфорский мост и мечеть в стиле османского барокко»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
206 за человека
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
164 отзыва
Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче
Погрузиться в быт османских султанов, пересечь пролив и прогуляться по необычному району города
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
«А на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
470282 за всё до 10 чел.
Стамбул для второго дня
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
«А в элитном районе Бебек прогуляетесь по одной из лучших набережных города, сосчитаете количество белоснежных яхт и понаблюдаете за неторопливой жизнью стамбульцев»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
129110 за всё до 3 чел.
Красоты Анатолийского берега
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Красоты Анатолийского берега
Начало: Центральная площадь Кадыкёй
«Наша экскурсия пройдёт на противоположном берегу Босфора, в Азиатской части Стамбула»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Увидеть россыпь достопримечательностей самых ярких районов города
Начало: На площади Эминёню
«Минуя их, мы выйдем на набережную Золотого Рога, где посетим Болгарскую церковь, корпус которой сделан из железа»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
  • П
    Петр
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Большое спасибо гиду Аслану за нестандартную интересную экскурсию! Если вы хотите увидеть душевные, не затоптанные толпами туристов места на берегу
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    Босфора, узнать много интересного из жизни города и попробовать вкусный стрит-фуд - кумпир, то данная экскурсия- лучшее решение! Благодарим за этот чудесный день!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Чудесная экскурсия! Наш гид - Аслан сделал прогулку познавательной, яркой, эмоционально насыщенной. Отличная подача информации. Аслан отвечал на все вопросы, рассказал о других интересных локациях и местах. Делился мнением местного жителя и помог сложить не туристическое впечатление о Стамбуле!
  • V
    Vladislav
    5 июня 2024
    Стамбул для второго дня
    Замечательный гид Аслан был очень приветлив и провел прекрасную прогулку по городу, по таким местам Стамбула, где мы еще никогда не были
    читать дальше

    и как я и хотела, увидели его совсем в другом свете, современный, европейский, с шикарными видами. Большое спасибо за чудесную прогулку!

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Стамбуле
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Сон наяву - великий османский Стамбул
    Посещали Стамбул с сыном, для которого это было первое знакомство с городом. Федаи подстроился под это обстоятельство, акцентируя внимание на
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    фактах и историях, интересных сыну. Между тем, рассказ и повествование были наполнены информацией академического толка. Время пролетело незаметно! Мы очень благодарны Федаи!

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
    Очень понравилось! Подход индивидуальный на 100500%: договорились о встрече сразу же в аэропорту (самолёт сильно опоздал, но нас дождались и
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    удобно перестроили экскурсию), показали нам то, что мы хотели сверх программы, вкусно накормили в классном месте. Вера веселая и компанейская, полное ощущение, что прилетели к давней подружке))

  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Азиатский Стамбул: полное погружение
    В целом,всё понравилось. Но… Экскурсию бронировали заранее,и она была заявлена как автомобильная. Изучили отзывы,везде написано,что передвигались между локациями на минивэне.
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    Нас это устраивало. Поэтому оказалось полной неожиданностью то,что пришлось везде пользоваться общественным транспортом,что крайне неудобно и утомительно. Возможно,мы виноваты сами,увлеклись чтением отзывов,а сейчас экскурсия заявлена как пешеходная.

  • Д
    Дарья
    31 мая 2024
    Сон наяву - великий османский Стамбул
    Сегодня были на экскурсии по истории Стамбула, от Византии до современности с Федаи. Он покорил нас своими знаниями и умением
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    рассказать интересно, захватывающее. Мы, хоть и читали про многие достопримечательности, узнали очень много нового. Были в соборе Святой Софии, Цистерне. Кстати их, Цистерн, не одна. Федаи показал Цистерну в красивом парке, конечно же рассказал её прекрасную историю, показал Ипподром, колонны, стены Константинополя, мечети и многое другое. Мы задали много обычных для туристов вопросов - про транспорт, еду, что ещё посмотреть, куда сходить. Не жалея своего времени, все рассказал и показал. Подсказал очень приятную и бюджетную морскую экскурсию по Босфору. Теперь хотим с Федаи на новую экскурсию. В предвкушении. Спасибо огромное!

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Стамбул для своих
    Экскурсия и гид просто потрясающие! Мария очень открытый, располагающий, душевный человек. Маршрут продуман так, что вы просто гуляеете, наслаждаетесь городом, собеседником
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    и не замечаете особенностей рельефа) горки Стамбула это отдельная история (мы только спускались). Информации действительно мнгого, жизнь простых горожан, история, традиции, советы. Обязательно вернёмся а Стамбул!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Набережная»

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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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