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🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 32 отзыва Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма Начало: По договорённости «Немного пройдя вдоль набережной, вы выйдете к Кузгунджуку» € 135 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 21 отзыв Бурса - первая столица Османской империи Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой Начало: У вашего отеля € 475 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность «А завершить прогулку можно в Ускюдаре — отдохнуть со стаканчиком чая на набережной напротив Девичьей башни» € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3 часа 149 отзывов Стамбул для своих: эксклюзивный тур Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида Начало: В районе места проведения - путешественники добира... 128 € 116 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 29 отзывов Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района Начало: На пристани Ускюдар «Первая часть нашего квест-маршрута пройдет по улочкам и великолепной набережной консервативного Ускюдара» € 125 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом Начало: Лобби вашего отеля «Прогуляемся по набережной района Бебек, что плотно заселён владельцами яхт и крупного бизнеса» € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 82 отзыва Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче «От парка с потрясающей смотровой площадкой спускаемся мимо крепости Румелихисар к Босфору, по набережной идем в сторону района Бебек, фотографируемся у очаровательных домов района Арнавуткёй и изящной мечети Ортакёй» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 93 отзыва Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас «А если хочется сойти за местного, то можно просто заказать тост с чаем или айраном на набережной между пристанями» € 330 за всё до 6 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3 часа 151 отзыв Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест «аристократический район Арнавуткёй с кружевными османскими виллами у воды, пешая прогулка вдоль самой живописной набережной Босфора и марины с яхтами» € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 93 отзыва Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии «На набережной Золотого Рога поговорим о стратегическом расположении Стамбула и вспомним легенду об основании города» € 150 за всё до 2 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Колоритный Кадыкей и легенды Босфора Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü «А затем отведаем вкусностей в знаменитой кондитерской Beyaz fırın и побываем в районе Мода: вы увидите, чем интересуются и как проводят время жители города, заглянете в красивые сувенирные лавочки и полюбуетесь видами набережной» € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Такой разный Стамбул Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани Начало: В районе Этилер «Покормим чаек и выпьем турецкий чай на борту нашего парома, любуясь на дворец Долмабахче и мечеть на набережной Ортакёй» 350 € 298 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 59 отзывов Покорение Стамбула на общественном транспорте Узнать город изнутри и почувствовать себя местным жителем «Сменив Европу на Азию, мы прогуляемся до набережной Кадыкей, где сядем на пароход и вернемся в Европу морем— как сделал это в своё время царь Визант — основатель Византия-Константинополя-Стамбула» € 148 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 65 отзывов Стамбул с изнанки Почувствовать дух мегаполиса и колорит старинных улиц на прогулке по самым интересным районам города Начало: Шишане метро «Спустимся к набережной мимо мечети Топхане и пройдем вдоль дворца Долмабахче мимо вековых стен парка Йылдыз» € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» «Мы пройдемся по набережной Бейоглу, заглянем на ярмарку для местных и насладимся чашкой кофе или чая в уютном кафе с видом на Босфор» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 149 отзывов Стамбул: от старого города в Кузгунджук Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция «Набережная Ускюдара приведет нас в уютный район Кузгунджук» Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30 € 45 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд Начало: В районе Хисар «Затем мы пройдемся по шикарной набережной, где временами снимают турецкие сериалы — и постоянно сидят завсегдатаи-рыбаки» 278 € 237 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Азиатский Стамбул за 1,5 часа Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным Начало: В вашем отеле «На набережной Эминеню вы подышите морским воздухом и полюбуетесь панорамой Босфорского пролива» € 58 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом Насладиться городом без пробок и толп туристов Начало: У вашего отеля «За что эта маленькая набережная получила такую любовь местных» € 244 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 168 отзывов Сон наяву - великий османский Стамбул Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом «А после на набережной у Галатского моста попробуете традиционный балык экмек (рыбу в хлебе), чтобы закончить прогулку на вкусной ноте» € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 125 отзывов Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике Начало: У вашего отеля «Гуляя по набережной, вы полюбуетесь видами азиатской части мегаполиса и, возможно, застанете причаливший круизный лайнер» 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Мини-группа 5 часов 166 отзывов Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе Начало: В районе Сиркеджи «с набережной Саладжак мы полюбуемся видом на Девичью башню (если окажемся там вечером, то застанем башню в подсветке — это очень романтично)» Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 111 отзывов Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города Начало: Пристань Эмионю «Мы пройдем по знаменитой набережной Мода, по улицам художников и антикваров» € 123 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Стамбул: азиатская половина Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского Начало: По договорённости «Не спеша проведу по её расслабленным улицам, покажу самое важное из достопримечательностей и поделюсь местом на набережной с душевным видом на Босфор» € 220 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа 142 отзыва Азиатский Стамбул от рассвета до заката Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя Начало: Пристань Эминоню «Экскурсия начнется с исторического квартала Ускюдар, где вы прогуляетесь по широкой набережной и услышите романтическую легенду старинной Девичьей башни» € 134 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Нетуристический Стамбул - красивый и вкусный Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни Начало: В районе метро Османбей «А следуя вниз к Босфору, погуляем по очень зеленому району и окажемся на набережной Ортакей» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Наедине с Босфором Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным Начало: В районе Eminonu «Мы заглянем в ее уютный дворик, прогуливаясь по оживленной набережной, и я поделюсь легендами и фактами о том, почему птицы буквально избегают эту мечеть» 125 € 113 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках Начало: Кадыкей у причалов или входа в метро «Вы убедитесь, что винтажный трамвай есть не только на Истякляль, попозируете на тихой набережной, где неспешно прогуливаются местные жители» € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Гастрооткрытия Стамбула: вкусы и традиции Откройте для себя истинный вкус Стамбула, наслаждаясь традиционными блюдами и атмосферой Кадыкёя «Мы насладимся прогулкой по набережной» 198 € 179 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Стамбул в тарелке: авторский гастротур Попробовать кулинарные шедевры в разных уголках города и разобраться в турецкой кухне Начало: В отеле «На набережной Саладжак насладимся чашечкой кофе с видом на Девичью башню» € 199 за всё до 3 чел.

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 14 отзывов Морская прогулка по Босфору с завтраком Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак Начало: У вашего отеля «Или самостоятельно погулять по набережной» Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест Начало: На пристани Эминеню «10:00 — встречаемся на набережной Эминеню возле причала» € 180 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 36 отзывов Стамбул и Босфор - вечный дуэт Пройти по нетривиальному маршруту, осознать роль пролива в истории города и оценить турецкую еду Начало: ваш отель или же у остановки «После изучения крепости прогуляемся по набережной и понаблюдаем за рыбаками» € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Тайны азиатского берега: Кадыкёй - Халкидон - Город Слепых Начало: В холле Вашего отеля Расписание: Ежедневно по договоренности от € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста... «Вы посетите самобытные азиатские кварталы с цветными домами, мощеными улицами, белоснежными минаретами и живописными набережными» 221 € 177 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища Начало: у вашего отеля в Стамбуле «После трапезы мы совершим променад по длинной набережной и поговорим о Босфоре: как он образовался, что его имя значит на греческом и как к нему относятся местные» € 320 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Стамбул в гармонии прошлого и настоящего Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев Начало: в районе Каракёй «Осмотрев ее и узнав легенду о первом полете через Босфор, вы выйдете к живописной набережной бухты Золотой Рог» € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула Начало: По договоренности € 230 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Многоликий Стамбул Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии «Приглашаю исследовать Стамбул во всем его многообразии: вы поплаваете на кораблике по Босфору и Золотому Рогу, покатаетесь на фуникулере и погуляете по живописным набережным, полюбуетесь мечетями и церквями» € 175 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Босфор, красоты и еда: приятное путешествие по Стамбулу Поплавать на кораблике, погулять по колоритным кварталам и поддаться гастрономическим искушениям «После чего немного погуляете по набережной и отправитесь на кораблике в обратный путь» € 175 за всё до 2 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Мотопрогулка по ночному Стамбулу Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города Начало: у вашего отеля «Здесь вас ждут уютная набережная с видом на Босфорский мост и мечеть в стиле османского барокко» € 206 за человека

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 5 часов 164 отзыва Нетривиальный Стамбул: Босфор, Кадыкёй и Долмабахче Погрузиться в быт османских султанов, пересечь пролив и прогуляться по необычному району города Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля «А на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет» 470 € 282 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 15% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Стамбул для второго дня Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами Начало: У метро Левент «А в элитном районе Бебек прогуляетесь по одной из лучших набережных города, сосчитаете количество белоснежных яхт и понаблюдаете за неторопливой жизнью стамбульцев» 129 € 110 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Красоты Анатолийского берега Начало: Центральная площадь Кадыкёй «Наша экскурсия пройдёт на противоположном берегу Босфора, в Азиатской части Стамбула» Расписание: Ежедневно, в любое время € 200 за всё до 4 чел.