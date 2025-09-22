Откройте загадочный мир дворца Топкапы и его легендарного гарема в сопровождении профессионального гида-историка: вы узнаете о тайнах власти, дворцовом этикете и настоящей жизни за золотыми решётками.
Описание экскурсииКлюч к загадочному миру Османской империи Эта экскурсия — ваш ключ к самому загадочному месту Османской империи: дворцу Топкапы и его легендарному гарему. Вместе мы раскроем тайны резиденции султанов и заглянем туда, куда веками не пускали посторонних. Первый двор — резиденция султанов Мы начнём с первого двора — официальной резиденции султанов, где решались судьбы государств, хранились реликвии и вершилась политика. Вы узнаете, как был устроен двор, кто обладал реальной властью и почему султан жил не так вольно, как кажется на первый взгляд. Гарем — за кулисами власти и красоты Дальше мы пройдём через особые врата в мир гарема — пространство, где посторонним вход был запрещён. Здесь раскрываются тайны истинных управляющих дворцом за кулисами, история того, как девушки из разных уголков империи становились фаворитками и матерями наследников, а также реальная жизнь за золотыми решётками, отделяющая мифы от действительности.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый двор и главные ворота Топкапы
- Парадные павильоны султанов
- Диван (совет министров)
- Кухня дворца
- Мраморный балкон с видом на Босфор
- Гарем (входная зона, покои наложниц, апартаменты Валиде-султан)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец:/n взрослый - 2400 лир/n детский (6-11 лет) - 360 лир
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Входные ворота дворца
Завершение: Третий двор Дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день кроме вторника в 9:30 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
22 сен 2025
Большое спасибо, Али! За прекрасную экскурсию. Гид знает много интересных фактов и умеет о них интересно рассказать:) Знает когда куда лучше пойти, чтобы без толпы туристов успеть все посмотреть и пофотографировать. Все очень понравилось!
